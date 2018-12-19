На субботу назначено изменение схемы движения 400 «экспресс» — теперь его конечной станет станция метро «Ховрино», а не «Речной вокзал». В обратную сторону место посадки тоже будет у «Ховрино», а не у «Речного». Маршрут изменят после открытия метро «Беломорская». Нынешние остановки 400-го «экспресса» у «Ховрино» могут перенести.
Дата изменения маршрута пока согласовывается с метрополитеном, сообщили Zelenograd.ru в ГУП «Мосгортранс». Перенос существующих остановок возможен, поскольку построена площадка для общественного транспорта в составе транспортно-пересадочного узла «Ховрино».
Станцию метро «Беломорская» Замоскворецкой линии — между «Ховрино» и «Речным вокзалом» — обещают открыть до конца года. Это может произойти уже 20 декабря, сообщил источник в московском метрополитене. Ожидается, что «Беломорская» оттянет на себя часть пассажиров с «Речного вокзала» и «Ховрино».
Перенос остановки 400-го к «Ховрино» сократит время автобусов в пути, уменьшит время оборота на маршруте их оборачиваемость и может немного сократить очереди.
После изменения маршрута 400 «экспресс» место посадки и конечную у метро «Речной вокзал» уберут. Маршрут 400-го «поостановочного», который ходит по Ленинградскому шоссе, менять не планируют — он по-прежнему будет ездить до «Речного». После открытия метро «Беломорская» 400-му «поостановочному» могут назначить остановку возле новой станции.
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