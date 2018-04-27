Транспортно-пересадочный узел возле станции метро «Ховрино» уже строится, а сейчас градостроительно-земельная комиссия согласилась выделить 6, 6 гектаров земли для строительства технологической части ТПУ. На этом этапе построят автовокзал, после чего станет возможным сделать конечную остановку для автобусов 400 «экспресс» у «Ховрино».
Автовокзал построят у пересечения улицы Дыбенко и Прибрежного проезда, сообщил Москомстройинвест. В его составе — места посадки-высадки пассажиров наземного транспорта, отстойно-разворотная площадка для междугородних автобусов. В самом автовокзале будет зал ожидания, кафе, магазины. Строительство на этом месте уже ведется, автовокзал обещали открыть этим летом.
Также в районе станции метро «Ховрино» построят эстакаду от улицы Дыбенко до Библиотечного проезда и боковые проезды вдоль Дыбенко. ТПУ строится на стыке районов Ховрино и Западное Дегунино, для их связи возведут мост через железную дорогу. На третьем этапе планируется строительство многофункционального комплекса, жилых домов, детского сада и апартаментов. Все это, по планам, построят до 2022 года.
Пригородная платформа Ховрино-2, которую планируется связать с одноименной станцией метро, по-прежнему остается в строительных планах на 2019 год — по линии РЖД. Её предполагается строить между станциями Ховрино и Левобережная. Пока никаких работ на этом перегоне не наблюдается.
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