Столичные власти не планируют откладывать открытие новой станции метро «Беломорская» на последний день года, как это случилось в прошлом году с «Ховрино». Об этом РИАМО рассказал руководитель городского департамента строительства Андрей Бочкарев.

Метро «Ховрино» открыли 31 декабря 2017-го, хотя планировали на пару дней раньше. С конца ноября нынешнего года станцию несколько раз закрывали на выходные, чтобы ускорить подключение строящейся «Беломорской» к сети Московского метрополитена. Ранее строительство «Беломорской» останавливали, возобновляли и неоднократно откладывали.

«Беломорская» находится на севере «зеленой» ветки метро между «Ховрино» и «Речным вокзалом». Для зеленоградцев минус станции — с появлением новой остановки поездка займет больше времени. Плюс — «Беломорская» оттянет на себя часть пассажиров с «Речного вокзала» и «Ховрино», в разы уменьшив таким образом нагрузку на эти станции. В частности, на «Речном вокзале» пассажиропоток сократится, по прогнозам, на четверть — приблизительно до 7,5-10 тысяч человек в часы пик.