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Открылись станция метро «Ховрино» и одноименная остановка автобуса 400э 31.12.2017 ZELENOGRAD.RU

Новая конечная станция метро «зеленой» ветки открылась в последний день уходящего года, а вместе с ней и дополнительная остановка автобуса 400э «Ховрино».

Сначала планировали открыть станцию 29 декабря, но отодвинули запуск на предновогодний день. Наконец все испытания завершены.

Прибытие поезда на новую станцию метро «Ховрино»
РИА Новости

«Ховрино» стала 23-й станцией Замоскворецкой линии и 207-й на карте Московского метрополитена. До этого дня, 31 декабря 2017 года, конечным пунктом на севере «зеленой» ветки 53 года служила станция «Речной вокзал».

Вместе со станцией метро «Ховрино» открылась и одноименная остановка автобуса 400э на маршруте Зеленоград — «Речной вокзал». В связи с этим несколько изменился и путь следования автобуса.

Станция расположена с западной стороны улицы Дыбенко, где та пересекается с Зеленоградской улицей. «У станции два вестибюля и два выхода: один — с западной стороны улицы Дыбенко, напротив дома 42, второй — с западной стороны улицы Дыбенко, у Прибрежного проезда», — сообщает РИА Новости.

В обоих вестибюлях и подземных переходах установлены лифты для маломобильных граждан, а также «платформы вертикально-горизонтального перемещения — для спуска и подъема с уровня пешеходного перехода в кассовый зал». Несмотря на то, что новая станция — мелкого заложения, вестибюли и платформа связаны эскалаторами. Длина платформы — 163 метра, ширина — 10 метров.

По расчетам правительства Москвы, «Ховрино» ежедневно будут пользоваться порядка 60 тысяч человек.

На очереди — станция «Беломорская» между «Речным вокзалом» и новой конечной и транспортно-пересадочный узел, который соединит метро «Ховрино» с Октябрьской железной дорогой. Строительство планируют завершить в начале 2018 года и в 2019-м соответственно.

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