«Ховрино» стала 23-й станцией Замоскворецкой линии и 207-й на карте Московского метрополитена. До этого дня, 31 декабря 2017 года, конечным пунктом на севере «зеленой» ветки 53 года служила станция «Речной вокзал».

Вместе со станцией метро «Ховрино» открылась и одноименная остановка автобуса 400э на маршруте Зеленоград — «Речной вокзал». В связи с этим несколько изменился и путь следования автобуса.

Станция расположена с западной стороны улицы Дыбенко, где та пересекается с Зеленоградской улицей. «У станции два вестибюля и два выхода: один — с западной стороны улицы Дыбенко, напротив дома 42, второй — с западной стороны улицы Дыбенко, у Прибрежного проезда», — сообщает РИА Новости.

В обоих вестибюлях и подземных переходах установлены лифты для маломобильных граждан, а также «платформы вертикально-горизонтального перемещения — для спуска и подъема с уровня пешеходного перехода в кассовый зал». Несмотря на то, что новая станция — мелкого заложения, вестибюли и платформа связаны эскалаторами. Длина платформы — 163 метра, ширина — 10 метров.

По расчетам правительства Москвы, «Ховрино» ежедневно будут пользоваться порядка 60 тысяч человек.

На очереди — станция «Беломорская» между «Речным вокзалом» и новой конечной и транспортно-пересадочный узел, который соединит метро «Ховрино» с Октябрьской железной дорогой. Строительство планируют завершить в начале 2018 года и в 2019-м соответственно.