Ранее дату 29 декабря назвал начальник метрополитена Виктор Козловский. О точной дате открытия метро «Ховрино» в данный момент официально не сообщается, как и о причинах задержки.

«С нашей стороны все готово, дело за департаментом строительства», — ответили на вопрос Zelenograd.ru в пресс-службе московского метрополитена. В департаменте строительства ответили, что надо обратиться в мэрию. «Открытие под пассажиров [запланировано] на 31 декабря», обмениваются информацией участники форума «Наш транспорт». «Какие-то проблемы у метрополитена», поделился источник в департаменте транспорта. В общем, непонятно.