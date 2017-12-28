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Открытие станции метро «Ховрино» откладывается. Что случилось? 28.12.2017 ZELENOGRAD.RU

Открыть конечную станцию зеленой ветки метро планировалось 29 декабря, но теперь сроки переносятся — на день или два. Автобус 400 «экспресс» продолжит ездить к «Речному вокзалу» по нынешнему маршруту без заезда к новой станции до её открытия. Разбираемся, что случилось.

Вход в новую станцию
Фото: leftside.org

Ранее дату 29 декабря назвал начальник метрополитена Виктор Козловский. О точной дате открытия метро «Ховрино» в данный момент официально не сообщается, как и о причинах задержки.

«С нашей стороны все готово, дело за департаментом строительства», — ответили на вопрос Zelenograd.ru в пресс-службе московского метрополитена. В департаменте строительства ответили, что надо обратиться в мэрию. «Открытие под пассажиров [запланировано] на 31 декабря», обмениваются информацией участники форума «Наш транспорт». «Какие-то проблемы у метрополитена», поделился источник в департаменте транспорта. В общем, непонятно.



Между тем, станция «Ховрино» уже появилась на картах Яндекса и на схемах линий в самом метро и МЦК.

После открытия новой конечной станции Замоскворецкой ветки автобус 400 «экспресс» начнется делать остановку возле неё — у пересечения улицы Дыбенко и Зеленоградской, — а затем следовать к «Речному вокзалу». Для промежуточной остановки изменили маршрут: после трассы М-11 и развязки на МКАД автобус свернет на улицу Дыбенко, затем поедет по Лавочкина и части Фестивальной. Пока «Ховрино» не открыли, 400-й «экспресс» едет по старому маршруту: по Зеленоградской и Фестивальной улицам. Станция «Ховрино» станет конечной для 400-го «экспресса» после строительства автовокзала — по планам, через полгода.

Видео: leftside.org
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