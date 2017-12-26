После трассы М-11 и развязки на МКАД автобус поедет к станции метро «Речной вокзал» па улицам Дыбенко, Лавочкина и небольшому участку Фестивальной. При этом будет делать остановку у метро «Ховрино» — новой конечной станции Замоскворецкой линии.
Об этом сообщила префектура со ссылкой на зеленоградский автокомбинат. Станцию метро «Ховрино» планируют открыть 29 декабря, но официально это пока не подтверждено. 400-й «экспресс» будет останавливаться у «Ховрино» при движении в обоих направлениях. Ожидается, что изменение схемы движения сократит время в пути.
Проезд по Дыбенко, Лавочкина и Фестивальной — это первоначальная схема движения 400-го «экспресса», которую изменили два года назад. Новая конечная станция зеленой ветки метро построена возле пересечения улицы Дыбенко с Зеленоградской улицей. После строительства у метро «Ховрино» автовокзала — примерно через полгода — эта остановка станет для 400-го «экспресса» конечной.
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