Об этом сообщила префектура со ссылкой на зеленоградский автокомбинат. Станцию метро «Ховрино» планируют открыть 29 декабря, но официально это пока не подтверждено. 400-й «экспресс» будет останавливаться у «Ховрино» при движении в обоих направлениях. Ожидается, что изменение схемы движения сократит время в пути.

Проезд по Дыбенко, Лавочкина и Фестивальной — это первоначальная схема движения 400-го «экспресса», которую изменили два года назад. Новая конечная станция зеленой ветки метро построена возле пересечения улицы Дыбенко с Зеленоградской улицей. После строительства у метро «Ховрино» автовокзала — примерно через полгода — эта остановка станет для 400-го «экспресса» конечной.