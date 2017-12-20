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Станцию метро «Ховрино» могут открыть 29 декабря 20.12.2017 ZELENOGRAD.RU

Об этом сообщил начальник московского метрополитена Виктор Козловский. До того планируется повторное закрытие участка метро от «Речного вокзала» до «Сокола» в выходные и «решающие испытания» в понедельник.

Слова начальника метро цитируют новостные агентства. Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что 25 декабря пройдут «решающие испытания» новой станции Ховрино, после чего будет понятна дата её открытия для пассажиров.

Как и в прошлые выходные, 23 и 24 декабря для присоединения «Ховрино» планируется закрытие станций «Речной вокзал», «Водный стадион» и «Войковская». От «Речного» к «Соколу» и обратно пассажиров будут подвозить бесплатные автобусы.

Как найти бесплатный автобус возле «Речного вокзала»

Новая конечная станция Замоскворецкой ветки построена возле пересечения улицы Дыбенко с Зеленоградской улицей. Автобус 400 «экспресс», связывающий Зеленоград со станцией метро «Речной вокзал», перенаправят к «Ховрино» не раньше следующего лета, когда построят автовокзал.

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