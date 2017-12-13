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Станции метро «Речной вокзал», «Водный стадион» и «Войковская» закрывают 16 и 17 декабря 13.12.2017 ZELENOGRAD.RU

В субботу и воскресенье 16 и 17 декабря три станции «зеленой» ветки не будут работать из-за присоединения новой станции «Ховрино». Поезда будут ходить только до «Сокола». То же будет в следующие выходные, 23 и 24 декабря.

В обычном режиме метро будет работать с 5:30 18 декабря. На время закрытия станций между Речным вокзалом" и «Соколом» будет ходить бесплатный автобус «КМ» с остановками у станций «Водный стадион» и «Войковская». Автобусы будут курсировать с минимальными интервалами — меньше минуты, сообщает пресс-служба департамента транспорта. Автобусы будут ходить по выделенным полосам. 400-е автобусы будут ходить в обычном режиме, уточнили в зеленоградском автокомбинате.

Для проезда автомобилей закроются участок Беломорской улицы от Валдайского проезда до Ленинградского шоссе, дублер Ленинградского шоссе на участке от 4-го Войковского проезда, 3-й Войковский проезд, улица Зои и Александра Космодемьянских от дома 4 корпус 2 до Ленинградского шоссе.

Закрытие трех станций Замоскворецкой ветки связано с вводом в эксплуатацию участка метро «Речной вокзал» — Ховрино": по строительным нормам, надо прекратить движение поездов на задействованном участке линии. Такие работы будут проводиться также 23 и 24 декабря.

Сориентироваться пассажирам помогут сотрудники метрополитена и учреждения «Организатор перевозок», кроме того, на станции «Сокол» будут дежурить сотрудники полиции и службы безопасности метро.

О будущем закрытии участка «зеленой» ветки для ввода метро «Ховрино» стало известно в прошлом году. «Ховрино» станет конечной станцией ветки, а в 2019 году между ней и «Речным вокзалом» планируют открыть станцию «Беломорская». Автобус 400 «экспресс», связывающий Зеленоград со станцией метро «Речной вокзал», перенаправят к «Ховрино» не раньше следующего лета.

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