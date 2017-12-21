Конечная станция Замоскворецкой ветки «Ховрино» построена возле пересечения улиц Дыбенко и Зеленоградской. Автобус 400 «экспресс» после развязки на МКАД будет поворачивать на Дыбенко, делать промежуточную остановку у нового метро, а затем ехать к «Речному вокзалу». Остановка у «Ховрино» будет также на обратном пути — в Зеленоград.

Об этом Zelenograd.ru рассказали в зеленоградском автокомбинате. Станцию «Ховрино» планируется открыть 29 декабря, но точной даты назначения остановки у «Ховрино» пока нет. Впрочем, вопрос с изменением схемы движения 400-го «экспресса» уже решен. Точное расположение остановки будет известно позже.

Скорее всего, по пути в Москву у новой конечной станции метро будет выходить большинство пассажиров. Во-первых, метро едет быстрей, чем автобус по пробкам. Во-вторых, на конечной больше вероятность поехать в метро сидя. Насколько популярна будет эта остановка на пути в Зеленоград, непонятно — после того, как в автобус набьются пассажиры на «Речном», влезть в него на «Ховрино» будет не так просто.

После строительства у метро «Ховрино» автовокзала — примерно через полгода — эта остановка станет для 400-го «экспресса» конечной.

Когда 400-й «экспресс» запустили по платной дороге М-11, после развязки на МКАД автобус шел по улице Дыбенко — проезжая место, где скоро откроется метро «Ховрино, — затем по улице Лавочкина и небольшому отрезку Фестивальной. Два года назад маршрут изменили - официально из-за пробок на Дыбенко. Автобус идет по Зеленоградской улице, а затем проезжает почти всю Фестивальную. При этом стоит в пробках при съезде с Северо-Восточной хорды. Зеленоградский автокомбинат дважды обращался в департамент транспорта с просьбой вернуть прежнюю схему движения.



23 и 24 декабря, как и в прошлые выходные, запланировано закрыть участок «зеленой» ветки метро от «Речного вокзала» до «Сокола» для присоединения новой станции. От «Речного» к «Соколу» и обратно пассажиров будут подвозить бесплатные автобусы.