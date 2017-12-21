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400-му «экспрессу» добавят остановку возле новой станции метро «Ховрино» 21.12.2017 ZELENOGRAD.RU

Конечная станция Замоскворецкой ветки «Ховрино» построена возле пересечения улиц Дыбенко и Зеленоградской. Автобус 400 «экспресс» после развязки на МКАД будет поворачивать на Дыбенко, делать промежуточную остановку у нового метро, а затем ехать к «Речному вокзалу». Остановка у «Ховрино» будет также на обратном пути — в Зеленоград.

Об этом Zelenograd.ru рассказали в зеленоградском автокомбинате. Станцию «Ховрино» планируется открыть 29 декабря, но точной даты назначения остановки у «Ховрино» пока нет. Впрочем, вопрос с изменением схемы движения 400-го «экспресса» уже решен. Точное расположение остановки будет известно позже.

Скорее всего, по пути в Москву у новой конечной станции метро будет выходить большинство пассажиров. Во-первых, метро едет быстрей, чем автобус по пробкам. Во-вторых, на конечной больше вероятность поехать в метро сидя. Насколько популярна будет эта остановка на пути в Зеленоград, непонятно — после того, как в автобус набьются пассажиры на «Речном», влезть в него на «Ховрино» будет не так просто.

После строительства у метро «Ховрино» автовокзала — примерно через полгода — эта остановка станет для 400-го «экспресса» конечной.

Когда 400-й «экспресс» запустили по платной дороге М-11, после развязки на МКАД автобус шел по улице Дыбенко — проезжая место, где скоро откроется метро «Ховрино, — затем по улице Лавочкина и небольшому отрезку Фестивальной. Два года назад маршрут изменили - официально из-за пробок на Дыбенко. Автобус идет по Зеленоградской улице, а затем проезжает почти всю Фестивальную. При этом стоит в пробках при съезде с Северо-Восточной хорды. Зеленоградский автокомбинат дважды обращался в департамент транспорта с просьбой вернуть прежнюю схему движения.

23 и 24 декабря, как и в прошлые выходные, запланировано закрыть участок «зеленой» ветки метро от «Речного вокзала» до «Сокола» для присоединения новой станции. От «Речного» к «Соколу» и обратно пассажиров будут подвозить бесплатные автобусы.

Нужно ли оставлять остановку  400Э возле «Ховрино» по пути в Зеленоград?
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Обсуждение
Юрий Зыскин
21 декабря
Разумнее сделать два варианта 400 экспресса - от Речного и от Ховрино. А не делать остановку.
Владимир Комаров
21 декабря
Так скоро вообще перенесут до Ховрино только 400-й
Ирина Горячева
21 декабря
Лучше остановку сделать, а иначе количество машин поделят на 2 и тогда интервалы увеличатся в 2 раза!
Второй вариант: перенести конечную экспресса к метро Ховрино (на мой взгляд лучший вариант)
Сергей Соколов
Вчера, 09:56
Частичное решение, но надо совсем убрать 400 Э от Речного вокзала! Оттуда пусть едет поостановочный.
Зачем теперь, когда будет м. Ховрино, переть экспрессу по пробкам до Речного?? Нелогично
Евгения Фэй
Вчера, 11:15
Перенести остановку пока не могут, т.к. негде будет автобусам стоять.
Остановку в Зеленоград делать не надо, либо проезжать мимо, когда автобус под завязку.
Дмитрий Цибизов
Вчера, 11:54
Остановку из Москвы в Зеленоград пока делать не надо.
Подождем окончания строительства.
Будет только увеличение время в пути.
А Вот из Зеленограда в Москву - обеими руками за.
Спасибо.
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