«25 декабря уже будут решающие комплексные испытания, если система сработает, то к концу года станция может поехать с пассажирами», цитирует агентство «Москва» заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

Из южного вестибюля «Ховрино» можно будет выйти к конно-спортивному комплексу «ЦСКА» и к жилой застройке на другой стороне улицы Дыбенко. Из северного — выход только на нечетную сторону улицы Дыбенко.

Автобус 400 «экспресс», связывающий Зеленоград со станцией метро «Речной вокзал», перенаправят к «Ховрино» не раньше следующего лета, когда построят автовокзал.