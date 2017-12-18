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Новую станцию метро «Ховрино» могут открыть до конца года, если «решающие испытания» 25 декабря пройдут успешно 18.12.2017 ZELENOGRAD.RU

Новая конечная станция Замоскворецкой ветки построена возле пересечения улицы Дыбенко с Зеленоградской улицей. Для подсоединения «Ховрино» к зеленой ветке метро в субботу и воскресенье 23 и 24 декабря ещё раз закроют станции «Речной вокзал», «Водный стадион» и «Войковская».

Фото: stroi.mos.ru

«25 декабря уже будут решающие комплексные испытания, если система сработает, то к концу года станция может поехать с пассажирами», цитирует агентство «Москва» заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

Из южного вестибюля «Ховрино» можно будет выйти к конно-спортивному комплексу «ЦСКА» и к жилой застройке на другой стороне улицы Дыбенко. Из северного — выход только на нечетную сторону улицы Дыбенко.

Автобус 400 «экспресс», связывающий Зеленоград со станцией метро «Речной вокзал», перенаправят к «Ховрино» не раньше следующего лета, когда построят автовокзал.

Фото: stroi.mos.ru

В минувшие выходные участок метро о «Речного вокзала» до «Сокола» уже был закрыт из-за присоединения станции «Ховрино». Пассажиров перевозили к метро на бесплатных автобусах, по данным департамента транспорта, они ходили с интервалом 40 секунд. От «Речного» в центр можно было доехать на бесплатном автобусе «КМ»: остановка на Ленинградском шоссе. Чтобы попасть на остановку с Фестивальной улицы, надо пройти через парк «Дружба» (вход за торговым центром «Речной») к подземному пешеходному переходу и перейти по нему Ленинградку, выйдя к остановке «Северный речной вокзал». Автобус останавливается у станций «Водный стадион», «Войковская» и «Сокол». Бесплатные автобусы курсировали с 05:25 до 02:05.

В таком же режиме будут ходить бесплатные автобусы 23 и 24 декабря, когда три станции зеленой ветки метро снова закроют (пока это запланировано, департамент транспорта должен официально объявить о закрытии в ближайшие дни). На станциях разместили указатели, как найти место посадки в автобус, возле станций дежурили сотрудники «Мосгортранса». В эти выходные у «Речного» и «Сокола» людям бесплатно раздавали горячий чай — его наливали в бумажные стаканчики объемом 0,2 литра. Пункты раздачи чая — желто-зеленые палатки, они находятся у станций метро. Всего за два дня пассажирам выдали 670 литров чая, сообщает пресс-служба метро.

О будущем закрытии участка «зеленой» ветки для ввода метро «Ховрино» стало известно в прошлом году. В 2019 году между «Ховрино» и «Речным вокзалом» планируют открыть станцию «Беломорская».

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Обсуждение
Владимир Комаров
Вчера, 20:26
А от платформы ж/д далеко, эхх
Александр Эрлих
Вчера, 22:41
Обещают построить платформу Ховрино-2 - будет ближе: https://www.zelenograd.ru/news/43792/
Nata79 Motorina
10 часов назад
Тесновато будет влезать в поезд на Речном!
Борис Хромов
8 часов назад
Ст.М Ховрино - очередная, намеренно удалённая от будущей (заявленной) платформы станция. Традицию начала Петрашка - 10-12мин, Останкино-Бутырская - 10мин, Ховрино - ?
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