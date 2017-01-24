По новому проекту, на «Беломорской» заложены два выхода — на Беломорскую и Смольную улицы. Выходы из метро будут «привязаны» к остановкам общественного транспорта. По Беломорской и Смольной улицам проходит маршрут автобуса №400П, следующего от Зеленограда к станции метро «Речной вокзал» по Ленинградскому шоссе. После открытия новой станции конечную остановку маршрута могут перенести к ней — как и в случае с автобусом №400 «экспресс», который будет останавливаться у станции «Ховрино» после её открытия.

Впервые станция под названием «Ховрино» появилась на перспективных планах еще в 1962 году, по данным «Метростроя». В это время ещё только строился участок «Сокол» — «Речной вокзал», а за «Речным вокзалом» уже было запроектировано продление линии на две станции — «Ховрино» и «Левобережная», с созданием пересадочного узла на пригородные поезда Ленинградского направления. В конце 80-х «Левобережная» исчезает из планов развития метро, остается «Улица Дыбенко» (вернули название «Ховрино») и «Беломорская». «Ховрино» строят у пересечения улиц Дыбенко и Зеленоградской и обещают открыть в конце этого года.

С «Беломорской» история затянулась: после всех согласований в 2013 году начинаются подготовительные работы, но в 2014-м замораживаются. Тогда мэр Сергей Собянин в интервью «Российской газете» говорил, что это сделано по просьбам людей: «Посадить эту станцию там можно лишь чуть ли не на ступеньках подъезда одного дома, рядом с которым в течение трёх лет окажется котлован. Жители возражают, говорят, у нас отсюда что до Ховрино, что до станции метро „Речной вокзал“ — по километру».