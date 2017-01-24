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Вход в новую станцию метро «Беломорская» оказался рядом с маршрутом автобуса 400П 24.01.2017 ZELENOGRAD.RU

Станция будет промежуточной на Замоскворецкой линии метро между «Ховрино» и «Речным вокзалом». Она строится у пересечения Беломорской и Смольной улиц. Построят её к концу 2018 года.

Ранее замороженное строительство «Беломорской» возобновилось летом прошлого года, а стройплощадку перенесли с одной стороны одноименной улицы на другую
Фото: rosmetrostroy.ru

По новому проекту, на «Беломорской» заложены два выхода — на Беломорскую и Смольную улицы. Выходы из метро будут «привязаны» к остановкам общественного транспорта. По Беломорской и Смольной улицам проходит маршрут автобуса №400П, следующего от Зеленограда к станции метро «Речной вокзал» по Ленинградскому шоссе. После открытия новой станции конечную остановку маршрута могут перенести к ней — как и в случае с автобусом №400 «экспресс», который будет останавливаться у станции «Ховрино» после её открытия.

Впервые станция под названием «Ховрино» появилась на перспективных планах еще в 1962 году, по данным «Метростроя». В это время ещё только строился участок «Сокол» — «Речной вокзал», а за «Речным вокзалом» уже было запроектировано продление линии на две станции — «Ховрино» и «Левобережная», с созданием пересадочного узла на пригородные поезда Ленинградского направления. В конце 80-х «Левобережная» исчезает из планов развития метро, остается «Улица Дыбенко» (вернули название «Ховрино») и «Беломорская». «Ховрино» строят у пересечения улиц Дыбенко и Зеленоградской и обещают открыть в конце этого года.

С «Беломорской» история затянулась: после всех согласований в 2013 году начинаются подготовительные работы, но в 2014-м замораживаются. Тогда мэр Сергей Собянин в интервью «Российской газете» говорил, что это сделано по просьбам людей: «Посадить эту станцию там можно лишь чуть ли не на ступеньках подъезда одного дома, рядом с которым в течение трёх лет окажется котлован. Жители возражают, говорят, у нас отсюда что до Ховрино, что до станции метро „Речной вокзал“ — по километру».

Прохождение нового участка «зеленой» ветки метро от «Речного вокзала» до «Ховрино»
Фото: rosmetrostroy.ru

Другая версия остановки работ была у заммэра Марата Хуснуллина — строительство оказалось слишком дорогим. Кстати, и Хуснуллин тогда подчёркивал, что жители против отмены строительства не возражают. В прошлом году стройку возобновили, только перенесли её на другую сторону Беломорской. «Эту станцию можно было построить и раньше, но жители выступили против ее строительства, — объяснил заммэра. — Однако впоследствии в городское правительство поступили многочисленные просьбы жителей о размещении здесь дополнительной станции, и в прошлом году работы на этом объекте были возобновлены». Завершить работы по конкурсной документации планируется в конце 2018 года, хотя мэрия периодически озвучивает более ранние сроки. На строительство станции выделили около 5,7 миллиарда рублей.

Стройка ведется вплотную к жилым домам, но, как уверяет Хуснуллин, не доставит местным жителям неудобств, потому что применяется уникальная технология top-down («вдавливание грунта»). Её впервые используют в строительстве московского метро. «Зеленая» ветка метро продлевается по территории районов Ховрино и Левобережный, вдоль улиц Беломорской и Дыбенко до Октябрьской железной дороги. В зоне прохождения метрополитена оказались объекты природного комплекса — сквер у кинотеатра «Нева», березовая роща на Дыбенко, участок Химкинского лесопарка.

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Обсуждение
coloruma
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