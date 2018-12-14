Станцию «Ховрино» закроют для пассажиров на субботу и воскресенье, 15 и 16 декабря. Продолжается подключение строящейся станции «Беломорская» к сети Московского метрополитена. Конечной станцией на севере «зеленой ветки» на два дня вновь станет «Речной вокзал», сообщает пресс-служба Московского метрополитена.
Между «Ховрино» и «Речным вокзалом» запустят 20 низкопольных бесплатных автобусов особо большого класса. На них будет указан маршрут КМ. На обеих станциях в дни, когда «Ховрино» закрыта, дежурят инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров. Их легко узнать по яркой желто-красной форме. Они помогут правильно сориентироваться и покажут, как пройти к бесплатным автобусам.
От «Ховрино» к «Речному вокзалу» автобусы поедут по улицам Дыбенко, Лавочкина и Фестивальной улице. Обратно — по Ленинградскому шоссе, Беломорской улице и улице Дыбенко. Остановки организуют у метро «Ховрино» — на улице Дыбенко у выхода № 4 станции метро, а также у метро «Речной вокзал» — на Фестивальной улице у домов № 3 и 5. Компенсационный маршрут будет работать с 05:30 до 02:00. Минимальный интервал движения составит 2 минуты, сообщает «Мосгортранс».
Для бесплатных автобусов, как и в прошлые разы, организуют выделенные полосы: на участке Ленинградского шоссе от Фестивальной до Беломорской улицы и 100-метровый отрезок на Беломорской для левого поворота на улицу Дыбенко.
В обычном режиме линия и станция метро «Ховрино» возобновят работу в понедельник, 10 декабря, в 05:30 утра.
В пресс-службе метрополитена не уточнили, будут ли закрывать станцию метро «Ховрино» в следующие выходные, 22—23 и 29—30 декабря.
Дату открытия «Беломорской» в Стройкомплексе Москвы тоже пока не называют. Ранее департамент сообщал, что станцию планируют построить к концу 2018 — началу 2019 года.
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