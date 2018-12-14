Станцию «Ховрино» закроют для пассажиров на субботу и воскресенье, 15 и 16 декабря. Продолжается подключение строящейся станции «Беломорская» к сети Московского метрополитена. Конечной станцией на севере «зеленой ветки» на два дня вновь станет «Речной вокзал», сообщает пресс-служба Московского метрополитена.

Между «Ховрино» и «Речным вокзалом» запустят 20 низкопольных бесплатных автобусов особо большого класса. На них будет указан маршрут КМ. На обеих станциях в дни, когда «Ховрино» закрыта, дежурят инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров. Их легко узнать по яркой желто-красной форме. Они помогут правильно сориентироваться и покажут, как пройти к бесплатным автобусам.

От «Ховрино» к «Речному вокзалу» автобусы поедут по улицам Дыбенко, Лавочкина и Фестивальной улице. Обратно — по Ленинградскому шоссе, Беломорской улице и улице Дыбенко. Остановки организуют у метро «Ховрино» — на улице Дыбенко у выхода № 4 станции метро, а также у метро «Речной вокзал» — на Фестивальной улице у домов № 3 и 5. Компенсационный маршрут будет работать с 05:30 до 02:00. Минимальный интервал движения составит 2 минуты, сообщает «Мосгортранс».

Для бесплатных автобусов, как и в прошлые разы, организуют выделенные полосы: на участке Ленинградского шоссе от Фестивальной до Беломорской улицы и 100-метровый отрезок на Беломорской для левого поворота на улицу Дыбенко.