Продолжается подключение строящейся станции «Беломорская» к сети Московского метрополитена. В связи с этим на выходные, 8 и 9 декабря, для пассажиров будет недоступно «Ховрино». Конечной станцией на севере «зеленой ветки» на два дня вновь станет «Речной вокзал».
Между «Ховрино» и «Речным вокзалом» запустят бесплатный автобус маршрута «КМ». На обеих станциях будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров, которых легко узнать по яркой желто-красной форме. Они помогут правильно сориентироваться и выбрать нужный маршрут, сообщила пресс-служба Московского метрополитена.
Ранее станцию «Ховрино» закрывали с той же целью 24 и 25 ноября. «Беломорскую» планируют открыть до нового года, однако точную дату пока не называют.
«Беломорская» — это промежуточная станция метро между «Речным вокзалом» и «Ховрино». По прогнозам, с ее запуском нагрузка на «Речной вокзал» уменьшится на четверть, в том числе в часы пик сократится приблизительно до 7,5-10 тысяч человек.
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