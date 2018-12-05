Продолжается подключение строящейся станции «Беломорская» к сети Московского метрополитена. В связи с этим на выходные, 8 и 9 декабря, для пассажиров будет недоступно «Ховрино». Конечной станцией на севере «зеленой ветки» на два дня вновь станет «Речной вокзал».

Между «Ховрино» и «Речным вокзалом» запустят бесплатный автобус маршрута «КМ». На обеих станциях будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров, которых легко узнать по яркой желто-красной форме. Они помогут правильно сориентироваться и выбрать нужный маршрут, сообщила пресс-служба Московского метрополитена.