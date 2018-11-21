В субботу и воскресенье «Ховрино» будет недоступно для пассажиров. На два дня конечной станцией Замоскворецкой (зеленой) линии станет «Речной вокзал».

До ближайшей станции метро организуют бесплатные автобусы с маршрутом, обозначенным буквами «КМ». Интервал движения составит около двух минут.

Правильно сориентироваться и выбрать нужный маршрут на станциях «Ховрино» и «Речной вокзал» помогут инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена, сообщила пресс-служба ведомства. Узнать дежурных можно будет по яркой желто-красной форме. Кроме того, на этих станциях для обеспечения безопасности также будут дежурить сотрудники Службы безопасности и УВД на метро.

Ограничение движения связано с подключением к сети метро строящейся станции «Беломорская». «Работы специально проводятся в выходные дни, когда станциями пользуется меньше пассажиров, чем в будни», — уточняет пресс-служба Московского метрополитена.