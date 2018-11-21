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Станцию метро «Ховрино» закроют на 24 и 25 ноября 21.11.2018 ZELENOGRAD.RU

В субботу и воскресенье «Ховрино» будет недоступно для пассажиров. На два дня конечной станцией Замоскворецкой (зеленой) линии станет «Речной вокзал».

До ближайшей станции метро организуют бесплатные автобусы с маршрутом, обозначенным буквами «КМ». Интервал движения составит около двух минут.

Правильно сориентироваться и выбрать нужный маршрут на станциях «Ховрино» и «Речной вокзал» помогут инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена, сообщила пресс-служба ведомства. Узнать дежурных можно будет по яркой желто-красной форме. Кроме того, на этих станциях для обеспечения безопасности также будут дежурить сотрудники Службы безопасности и УВД на метро.

Ограничение движения связано с подключением к сети метро строящейся станции «Беломорская». «Работы специально проводятся в выходные дни, когда станциями пользуется меньше пассажиров, чем в будни», — уточняет пресс-служба Московского метрополитена.

Стройкомплекс Москвы / stroi.mos.ru

Подготовительные работы по возведению «Беломорской» начались еще в 2013 году, а в 2014-м их пришлось приостановить, как говорится на сайте правительства Москвы, из-за сложных гидрогеологических условий. (Ранее столичные власти называли другие причины: по одной из версий, причиной послужили протесты местных жителей, по другой — выходило слишком дорого.) В 2016-м строительство возобновили по многочисленным просьбам жителей.

С июля по октябрь станция «Ховрино» закрывалась на два часа раньше. Сокращенный режим работы вводили опять же для ускорения строительства «Беломорской».

"Беломорская" расположена между «Ховрино» и «Речным вокзалом». «Благодаря открытию станции „Беломорская“ нагрузка на „Речной вокзал“ уменьшится до 25%. В часы пик пассажиропоток станции сократится приблизительно до 7,5-10 тысяч человек», — кроме прочего, сообщает метрополитен.

Для работы в штатном режиме станция метро «Ховрино» откроется в понедельник, 26 ноября, в 5:30.

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