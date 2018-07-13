«Беломорская» — это промежуточная станция между «Речным вокзалом» и «Ховрино». В 2014 году ее строительство заморозили на два года. По одной из версий, причиной послужили протесты местных жителей, по другой — выходило слишком дорогим. В 2016-м строительство «Беломорской» возобновили.

Изменение режима работы северного участка Замоскворецкой линии организовано по просьбе Департамента строительства, сообщает Московский метрополитен. По их подсчетам, временные неудобства коснутся около 500 человек, то есть менее 0,1% от дневного пассажиропотока «зеленой» ветки метро.