В столице решили ускорить строительство станции метро «Беломорская». Для этого понадобилось изменить режим работы «Ховрино».
С 16 июля по 16 октября «Ховрино» будет закрываться на два часа раньше — в 23:00. Таким образом, с одиннадцати часов вечера конечной станцией для северного участка «зеленой» Замоскворецкой линии на три месяца станет «Речной вокзал».
«Беломорская» — это промежуточная станция между «Речным вокзалом» и «Ховрино». В 2014 году ее строительство заморозили на два года. По одной из версий, причиной послужили протесты местных жителей, по другой — выходило слишком дорогим. В 2016-м строительство «Беломорской» возобновили.
Изменение режима работы северного участка Замоскворецкой линии организовано по просьбе Департамента строительства, сообщает Московский метрополитен. По их подсчетам, временные неудобства коснутся около 500 человек, то есть менее 0,1% от дневного пассажиропотока «зеленой» ветки метро.
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