«Беломорская» станет предпоследней станцией на севере зеленой ветки метро, перед «Ховрино». В планах властей — закончить строительство «Беломорской» к концу 2018 — началу 2019 года, а пока на сайте московского стройкомплекса появилось подробное описание отделки новой станции.

При этом оформление станции «Ховрино» вызвало немало критики, ее называют слишком простой и незапоминающейся.

Москвовед Александр Усольцев рассказал Zelenograd.ru, чем новый подход к отделке станций отличается от прежних времен:

«Обе станции довольно функциональные, по проектам достаточно простые. Для меня они — примеры метро новой формации, это уже не совсем обезличенное советское метро со станциями — «сороконожками». Можно отметить тенденцию последней пары лет — приход ярких цветов в метро.

В целом станции скорее типовые, чем оригинальные. Поскольку темпы строительства метрополитена сейчас очень высокие, здесь не эстетика диктует форму, как к примеру, в сталинском метрополитене, а скорее, архитекторы уже работают с готовым инженерным проектом станции, подстраивая оформление под него. Это подход хрущевского времени, но уже с использованием современных материалов и наработок.