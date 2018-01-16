Обещают, что станция «Беломорская», которую сейчас строят между «Ховрино» и «Речным вокзалом», будет отличаться особым дизайном и богатством отделки. Стены и колонны облицуют белым мрамором, а полы — серым гранитом. На темно-синем фоне окрашенного бетонного потолка разместят светодиодные ленты, имитирующие северное сияние.
«Беломорская» станет предпоследней станцией на севере зеленой ветки метро, перед «Ховрино». В планах властей — закончить строительство «Беломорской» к концу 2018 — началу 2019 года, а пока на сайте московского стройкомплекса появилось подробное описание отделки новой станции.
При этом оформление станции «Ховрино» вызвало немало критики, ее называют слишком простой и незапоминающейся.
Москвовед Александр Усольцев рассказал Zelenograd.ru, чем новый подход к отделке станций отличается от прежних времен:
«Обе станции довольно функциональные, по проектам достаточно простые. Для меня они — примеры метро новой формации, это уже не совсем обезличенное советское метро со станциями — «сороконожками». Можно отметить тенденцию последней пары лет — приход ярких цветов в метро.
В целом станции скорее типовые, чем оригинальные. Поскольку темпы строительства метрополитена сейчас очень высокие, здесь не эстетика диктует форму, как к примеру, в сталинском метрополитене, а скорее, архитекторы уже работают с готовым инженерным проектом станции, подстраивая оформление под него. Это подход хрущевского времени, но уже с использованием современных материалов и наработок.
Некоторое лукавство наблюдается, когда говорят, что «Ховрино» простенькая, а «Беломорская» будет очень красивой, потому что, судя по описанию материалов и по визуализации, они более-менее одинаковые. Единственное, на «Беломорской» собираются использовать мрамор, но пока обещали, и посмотрим, будет ли это действительно сделано".
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