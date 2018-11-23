Выделенку организуют для приоритетного передвижения компенсационных автобусов маршрута КМ, который вводят в связи с закрытием на выходные станции метро «Ховрино». Автобусы будут курсировать между ней и «Речным вокзалом».

Один участок с выделенной полосой появится на Ленинградке от Фестивальной до Беломорской улицы. Второй, стометровый, будет работать на Беломорской для левого поворота на улицу Дыбенко, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

ЦОДД убедительно просит автомобилистов не выезжать на выделенные полосы и не мешать работе городского транспорта.

Станция метро «Ховрино» будет недоступна для пассажиров в субботу и воскресенье, 24 и 25 ноября. Ограничение движения связано с подключением к сети метро строящейся станции «Беломорская».