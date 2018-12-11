10 декабря на внеочередном собрании новый состав совета депутатов Андреевки большинством голосов проголосовал за объединение с другими поселениями Солнечногорского района, чтобы стать одним городским округом. Теперь только Менделеево продолжает противостоять административной реформе в Солнечногорском районе.

В тайном голосовании участвовали 14 депутатов: трое высказались против (в том числе глава поселения Иван Ульянченко), 11 — за. Голосовании предшествовали некие кулуарные встречи отдельных депутатов в администрации района, расказал Ульянченко корреспоненту Zelenograd.ru. Таким образом большинство недавно избранных местных депутатов согласились объединиться с другими поселениями района, чтобы стать одним городским округом. Одновременно оказались перечеркнуты и планы по преобразованию самой Андреевки в независимый городской округ.

В этом году семь депутатов Андреевки выступили с инициативой изменения статуса поселения, чтобы отделиться от Солнечногорского района и подчиняться напрямую Московской области. Стать городским округом — по сути городом — это получить больше бюджета и полномочий, дополнительные средства для участия в региональных и федеральных программах. Андреевка со своей большой территорией, населением и планами развития может позволить себе стать городом, считают депутаты. Инициатива была одобрена на публичных слушаниях.

К проекту решения администрацией Солнечногорского района была приложена пояснительная записка, в которой повторялись доводы бывшего главы района Андрея Чуракова о том, что Андреевке невыгодно отделение от района. В частности, об убыточном бюджете поселения и дефиците в размере 90 миллионов рублей, если Андреевка станет городским округом.

В интервью Zelenograd.ru глава Андреевки назвал эти выкладки бывшего главы района ложью и отметил, что Чураков умолчал о главном — вместе с полномочиями передаются и деньги. Ульянченко также сказал, что намерен добиваться создания городского округа Андреевка через Мособлдуму.