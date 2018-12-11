10 декабря на внеочередном собрании новый состав совета депутатов Андреевки большинством голосов проголосовал за объединение с другими поселениями Солнечногорского района, чтобы стать одним городским округом. Теперь только Менделеево продолжает противостоять административной реформе в Солнечногорском районе.
В тайном голосовании участвовали 14 депутатов: трое высказались против (в том числе глава поселения Иван Ульянченко), 11 — за. Голосовании предшествовали некие кулуарные встречи отдельных депутатов в администрации района, расказал Ульянченко корреспоненту Zelenograd.ru. Таким образом большинство недавно избранных местных депутатов согласились объединиться с другими поселениями района, чтобы стать одним городским округом. Одновременно оказались перечеркнуты и планы по преобразованию самой Андреевки в независимый городской округ.
В этом году семь депутатов Андреевки выступили с инициативой изменения статуса поселения, чтобы отделиться от Солнечногорского района и подчиняться напрямую Московской области. Стать городским округом — по сути городом — это получить больше бюджета и полномочий, дополнительные средства для участия в региональных и федеральных программах. Андреевка со своей большой территорией, населением и планами развития может позволить себе стать городом, считают депутаты. Инициатива была одобрена на публичных слушаниях.
К проекту решения администрацией Солнечногорского района была приложена пояснительная записка, в которой повторялись доводы бывшего главы района Андрея Чуракова о том, что Андреевке невыгодно отделение от района. В частности, об убыточном бюджете поселения и дефиците в размере 90 миллионов рублей, если Андреевка станет городским округом.
В интервью Zelenograd.ru глава Андреевки назвал эти выкладки бывшего главы района ложью и отметил, что Чураков умолчал о главном — вместе с полномочиями передаются и деньги. Ульянченко также сказал, что намерен добиваться создания городского округа Андреевка через Мособлдуму.
Но планы депутатов противоречат реформе «объединение территорий», инициированной губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Подмосковные власти, наоборот, объединяют поселения в районах в городские округа — чтобы сократить власти на местах.
Теперь уже депутаты десяти поселений Солнечногорского района проголосовали за объединение с другими для создания городского округа Солнечногорск. Несмотря на то, что на публичных слушаниях жители активно высказывались против. В Лунево, например, против объединения проголосовали 1190 человек, за — ни одного. Но их мнение не учли, и в решениях советов депутатов это объясняется так: «Результаты публичных слушаний имеют рекомендательный характер». Сопротивляется только Менделеево.
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