На стадионе «Элион» погиб 18-летний зеленоградец. Молодой человек с товарищами 14 сентября играл на поле в футбол. В перерыве решил повисеть на перекладине футбольных ворот, которые, оказалось, не были закреплены. Ворота опрокинулись и упали молодому человеку на грудь, сломав несколько ребер и повредив легкие. Юноша умер на руках медиков прибывшей «скорой».

Три человека пропали в окрестностях Зеленограда. 68-летний житель Алабушево Сергей Колганов ушел в лес за грибами утром 12 сентября. После нескольких дней поисков его нашли погибшим. 14 сентября в Зеленограде пропала 69-летняя местная жительница — ее нашли через два дня и благополучно вернули в семью. Еще одного человека родственники по-прежнему ищут и просят помочь в розыске — 27-летний житель Андреевки Александр Левин должен был вернуться домой 7 сентября после рабочей командировки в Клин.

Женщина расцарапала лицо 8-летней девочке из-за конфликта в бассейне. Полиции стало известно об инциденте из телефонограммы от медучреждения. 11 сентября в детскую поликлинику обратилась второклассница, жительница 19-го района Зеленограда. Выяснилось, что школьница получила царапины накануне вечером в бассейне МИЭТа, сообщил Zelenograd.ru источник в правоохранительных органах. Раны нанесла ей неизвестная женщина, предположительно тренер по плаванию параллельной группы: ее подопечная и пострадавшая девочка не поделили душевую кабинку.

Девочки-подростки подрались на спортивной площадке в 4-м микрорайоне. В ходе ссоры одна из них, 15-летняя ученица школы № 609, получила черепно-мозговую травму с сотрясением мозга, ушибы головы, туловища и правой кисти и была госпитализирована, сообщил источник. Информация поступила в правоохранительные органы также 11 сентября телефонограммой из медучреждения. Полиция устанавливает личность оппонентки.

Коллапс в «Ашане». Компьютерный сбой в гипермаркете в «Зеленопарке» в воскресенье, 16 сентября, привел к тому, что сотни покупателей толкались между кассами в ожидании, когда терминалы по оплате товаров вновь заработают, рассказал Zelenograd.ru очевидец. С его слов, «сотрудники магазина оказались некомпетентны и не очень стремились возобновить обслуживание клиентов». В итоге многие покупатели после длительного ожидания были вынуждены покинуть магазин, плюнув на покупки.

Вандалы разбили остановку. В ночь на понедельник, 10 сентября неизвестный раскурочил автобусную остановку «Дежурная аптека» у корпуса 1824. По какой-то причине этот остановочный павильон и его близнец по другую сторону улицы Логвиненко пользуются особой популярностью у вандалов, отмечают местные жители.

Слону отломали бивень. И месяца не прошло, как на бульваре в 16-м микрорайоне установили декоративные фигуры животных из искусственной зелени, а вандалы уже отломали у слона один бивень, второй — повредили. Другие животные не пострадали. В сообщении агентства «Москва» говорится, что «стоимость фигуры составляет около 247 тысяч рублей, причиненный ущерб уточняется». При этом, по открытым данным, ее закупали по цене в 595 тысяч рублей при прайсовой 395 тысяч.

Продавец воровала деньги из кассы. На краже выручки попалась продавец-кассир зеленоградского дамского магазина, расположенного в корпусе 900 (вероятно, имеется в виду магазин «Подружка»). Женщина таскала деньги из кассы минимум в период с 23 августа по 7 сентября. В свой карман она за это время положила в общей сложности 39 тысяч рублей. Разоблачить нечистую на руку кассиршу помогли записи с камер видеонаблюдения, сообщил Zelenograd.ru источник в правоохранительных органах.

Рецидивист испортил такси. В понедельник, 10 сентября, в полицию обратился директор «Зеленоградского такси». Некто повредил два принадлежащих компании автомобиля Hyundai Solaris, припаркованных у корпуса 1624. Через несколько часов полиция задержала 30-летнего приезжего из Смоленской области. Задержанный оказался рецидивистом: имеет две судимости за кражи, судим за грабеж и применение насилия в отношении представителя власти. По тюрьмам с 2005 года.

Женщина встала на колени посреди дороги перед машиной ДПС, чтобы спасти мужа от разбойного нападения. Поздно вечером они стояли на автобусной остановке в деревне Кривцово Солнечногорского района. Подошел молодой человек и попросил сигарету с зажигалкой. Сигарету дали, зажигалки не было. Тогда он ударил 57-летнего мужчину бутылкой по голове и попытался вырвать сумочку из рук женщины. От удара мужчина на несколько секунд отключился, но, очнувшись, попытался задержать нападавшего, вступив с ним в борьбу. Женщина выбралась на дорогу, встала на колени и остановила патрульную машину. Правоохранители задержали 23-летнего местного жителя, против которого возбудили уголовное дело по статье «Разбой» и поместили под стражу.

Угнали мотоцикл стоимостью 180 тысяч рублей, припаркованный у жилого дома в 10-м микрорайоне Зеленограда. Похитители взломали замок зажигания и угнали мотоцикл. Полицейские задержали двух подозреваемых, один из которых ранее неоднократно судим. Кроме того установили, что первый причастен к угону мотоцикла в 3-м микрорайоне, но тогда злоумышленник не смог завести мотоцикл и бросил его возле соседнего подъезда. Оба подозреваемых сейчас на подписке о невыезде, сообщает УВД.

Ограбили дом известного артиста Владимира Кузьмина в СНТ «Общественник», расположенном на выезде из Зеленограда на Пятницком шоссе. Вечером во вторник, 11 сентября, в полицию поступило сообщение, что неизвестные под угрозой физической расправы рабочему похитили из дома Кузьмина около десяти миллионов рублей, самого певца в момент ограбления не было дома, пишет РИА Новости. Кузьмин находился в деловой поездке в США. О происшествии ему по телефону рассказал тот самый рабочий, который оставался один в доме. С его слов, в дом ворвались примерно девять человек, под угрозой физической расправы заставили его открыть сейф, расположенный в спальне на втором этаже, и отдать деньги. Полиция заподозрила в хищении денег самого рабочего, поскольку после инцидента его телефон не отвечал, а по месту регистрации мужчина не появлялся длительное время.

Ограбили 83-летнюю жительница Зеленограда. Пенсионерка рассказала полиции, что к ней в квартиру под предлогом продажи бытовой техники пришел молодой человек. Когда она достала деньги, злоумышленник вырвал их у нее из рук и убежал. Полиция задержала подозреваемого в 4-м микрорайоне — 21-летнего приезжего из ближнего зарубежья, сообщает УВД.

Обман при поставке дверей. Зеленоградец организовал фирму по поставке дверей с несколькими офисами по всей Москве, заключал договоры с физическими лицами, брал оплату — но товар не доставлял и деньги не возвращал. Таким образом 35-летний предприниматель обманул минимум 13 человек на общую сумму более полутора миллионов рублей, рассказали Zelenograd.ru в полиции.

Три тысячи коробок с обувью похитил другой предприимчивый зеленоградец. Он представился охраннику некой нижегородской фирмы сотрудником правоохранительных органов и вывез с территории склада обувь на семи грузовых автомашинах на сумму 12 миллионов рублей. Три фуры с похищенным товаром автоинспекторы задержали на посту в Воскресенске. Полиция устанавливает и разыскивает возможных соучастников 25-летнего афериста, сообщает УВД. Его самого поместили под стражу.

Третью неделю подряд пешеходов сбивают на «зебрах». На этой неделе 10 сентября под колеса автомобиля на нерегулируемом пешеходном переходе попала 50-летняя зеленоградка. Женщина пересекала улицу Андреевку в сторону жилых домов, и напротив корпуса 1509 на нее наехал седан под управлением 41-летнего приезжего. Пострадавшая самостоятельно обратилась в травмпункт. На прошлой неделе жертвой наезда на нерегулируемой светофором «зебре» стала 38-летняя местная жительница в 16-м микрорайоне. А неделей раньше также в 16-м микрорайоне на пешеходном переходе внедорожник сбил 31-летнюю зеленоградку. В результате наезда женщина получила серьезные травмы и была госпитализирована. Еще один пешеход стал жертвой наезда 12 сентября в 8-м микрорайоне. Водитель «Мерседеса» скрылся с места происшествия.

Пенсионер получил травмы при выходе из рейсового автобуса № 312 сообщением Крюково — Ложки — Солнечногорск. Закрывая двери, водитель не убедился в полной высадке пассажиров, в результате чего 78-летний зеленоградец упал и получил травмы. Инцидент произошел 14 сентября в начале седьмого часа вечера напротив дома 2 на проспекте Генерала Алексеева (остановка «Березка») недалеко от монумента «Рубеж 1941». Мужчину доставили в больницу, где он сейчас проходит консервативное лечение в отделении травматологии и ортопедии. При обследовании у пенсионера выявили ушиб и гематому бедра, сообщили Zelenograd.ru в больнице. По некоторым свидетельствам водитель не просто зажал дверьми ногу пожилого пассажира, но и протащил его несколько метров по асфальту, по другим — пенсионер просто упал, сказал источник в правоохранительных органах. Истину будут устанавливать по записям с камер видеонаблюдения и другим данным.

Неделей раньше по вине водителя другого рейсового автобуса пострадала 62-летняя местная жительница. Женщина получила травмы при падении в салоне автобуса из-за резкого торможения.

Крупное ДТП с участием тягача с полуприцепом, внедорожника и кроссоверапроизошло на Ленинградском шоссе у въезда в Зеленоград в воскресенье, 16 сентября. Тягач потерял управление, вылетел на встречную полосу через разделительное ограждение, сбил два автомобиля и «успокоился», проломив шумозащитный экран, установленный вдоль трассы. В результате столкновения с прицепом кроссовер перевернулся, по инерции прокатился на крыше еще несколько метров и врезался в осветительную опору. Один человек пострадал — 38-летний водитель внедорожника. С травмами средней тяжести его доставили в городскую больницу.

Один человек пострадал при пожаре в деревне Голубое. Горела квартира в одной из новостроек. В тушении пожара участвовали две машины и семь человек, сообщает МЧС. По словам очевидцев, спецтехника не сразу смогла проехать к дому из-за плотно запаркованного пространства и других препятствий. О проблемах с автомобильным движением в районе новостроек в Голубом Zelenograd.ru рассказывал.

Два пожара произошло на прошлой неделе в Зеленограде. 14 сентября на балконе одной из квартир в корпусе 1202 загорелись хранившиеся там вещи — предположительно из-за непотушенной сигареты. В воскресенье, 16 сентября, тушили кровлю бани на Алабушевской улице. Причиной пожара, по предварительной версии, послужила неисправность печного отопления.

Кроме того, пожарные шесть раз выезжали на загорание мусора, причем четыре из них — 10 сентября, в том числе горели порубочные остатки на Фирсановском шоссе.