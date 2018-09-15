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Юноша погиб из-за упавших футбольных ворот 15.09.2018 ZELENOGRAD.RU

Молодые люди играли в футбол вечером 14 сентября на одном из зеленоградских стадионов. В перерыве игры 18-летний молодой человек решил повисеть на перекладине футбольных ворот. Ворота опрокинулись и упали вместе с ним. Юноша скончался на месте от полученных при падении травм.

По предварительным данным следственного комитета, стадион не эксплуатировался СК ведет доследственную проверку, устанавливая все обстоятельства случившегося. Ведомство сообщает также, что в рамках проверки назначены судебные экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

В мае 2018 года из-за упавших футбольных ворот пострадал также 6-летний ребенок. Мальчик отдыхал с мамой на спортивной коробке рядом с ледовым дворцом на Озерной аллее. Решил повисеть на перекладине вниз головой — и ворота упали. Ребенка с травмами на вертолете доставили в столичную детскую больницу.

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