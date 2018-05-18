Шестилетний ребенок пострадал на детской площадке, расположенной на Озерной аллее.
Несчастный случай произошел в первой половине дня в пятницу, 18 мая. Мальчик гулял в сопровождении мамы. «Во время игры ребенок залез на футбольные ворота и повис вниз головой. В результате раскачивания мальчик вместе с воротами упал на землю, получив черепно-мозговую травму» , — сообщает следственный комитет. Источник, близкий к правоохранительным органам, уточнил, что это случилось на спортивной коробке у ледового дворца «Орбита». Официального подтверждения этой информации нет.
Как рассказали Zelenograd.ru в департаменте ГО и ЧС, пострадавшего ребенка на санитарном вертолете эвакуировали из Зеленограда в столичную детскую больницу № 9. На борту мальчика сопровождала авиамедицинская бригада.
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