Водитель тягача Mercedes-Benz с полуприцепом, двигаясь в сторону Москвы, не справился с управлением и через разделительное ограждение вылетел на встречную полосу. Столкнулся с кроссовером Mitsubishi Outlander, который в результате столкновения перевернулся, затем, проехав по инерции на крыше несколько метров, врезался в опору освещения, и его отнесло к остановке «Ржавки-2». Тягач проломил шумозащитный экран, установленный вдоль трассы. При заносе прицеп разбил внедорожник «ТагАЗ», рассказали Zelenograd.ru очевидцы и источник в правоохранительных органах.

В результате происшествия 38-летний водитель «ТагАЗа» был госпитализирован в ближайший стационар. В зеленоградскую горбольницу он поступил в 9:54. После обследования его поместили в отделение травматологии и ортопедии. «Состояние его стабильное, средней тяжести. Угрожающих жизни травм нет. Проходит консервативное лечение», — уточнили в лечебном учреждении.