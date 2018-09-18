Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло в воскресенье, 16 сентября, около 9 часов утра, на 37-м километре Ленинградского шоссе, рядом с МЖК, в районе заправки «Би-пи».
Водитель тягача Mercedes-Benz с полуприцепом, двигаясь в сторону Москвы, не справился с управлением и через разделительное ограждение вылетел на встречную полосу. Столкнулся с кроссовером Mitsubishi Outlander, который в результате столкновения перевернулся, затем, проехав по инерции на крыше несколько метров, врезался в опору освещения, и его отнесло к остановке «Ржавки-2». Тягач проломил шумозащитный экран, установленный вдоль трассы. При заносе прицеп разбил внедорожник «ТагАЗ», рассказали Zelenograd.ru очевидцы и источник в правоохранительных органах.
В результате происшествия 38-летний водитель «ТагАЗа» был госпитализирован в ближайший стационар. В зеленоградскую горбольницу он поступил в 9:54. После обследования его поместили в отделение травматологии и ортопедии. «Состояние его стабильное, средней тяжести. Угрожающих жизни травм нет. Проходит консервативное лечение», — уточнили в лечебном учреждении.
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ДТП вызвало многокилометровую пробку, сохранявшуюся большую часть светового день. При аварии на дорогу пролилось топливо.
Полиция устанавливает причины, по которым водитель большегруза потерял управление.
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