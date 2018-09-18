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Тягач спровоцировал крупное ДТП с пострадавшим и «перевертышем» на Ленинградке у въезда в Зеленоград 18.09.2018 ZELENOGRAD.RU

Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло в воскресенье, 16 сентября, около 9 часов утра, на 37-м километре Ленинградского шоссе, рядом с МЖК, в районе заправки «Би-пи».

Дмитрий Буханик / vk.com/zelaoauto
Дмитрий Буханик / vk.com/zelaoauto
Уе Золотой / vk.com/zelaoauto

Водитель тягача Mercedes-Benz с полуприцепом, двигаясь в сторону Москвы, не справился с управлением и через разделительное ограждение вылетел на встречную полосу. Столкнулся с кроссовером Mitsubishi Outlander, который в результате столкновения перевернулся, затем, проехав по инерции на крыше несколько метров, врезался в опору освещения, и его отнесло к остановке «Ржавки-2». Тягач проломил шумозащитный экран, установленный вдоль трассы. При заносе прицеп разбил внедорожник «ТагАЗ», рассказали Zelenograd.ru очевидцы и источник в правоохранительных органах.

В результате происшествия 38-летний водитель «ТагАЗа» был госпитализирован в ближайший стационар. В зеленоградскую горбольницу он поступил в 9:54. После обследования его поместили в отделение травматологии и ортопедии. «Состояние его стабильное, средней тяжести. Угрожающих жизни травм нет. Проходит консервативное лечение», — уточнили в лечебном учреждении.

Алексей Громов
Олег Кухтин

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Олег Кухтин

ДТП вызвало многокилометровую пробку, сохранявшуюся большую часть светового день. При аварии на дорогу пролилось топливо.

Полиция устанавливает причины, по которым водитель большегруза потерял управление.

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