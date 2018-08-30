Женщина получила серьезные травмы при наезде на нее внедорожника в районе пешеходного перехода напротив корпуса 1638.
Дорожно-транспортное происшествие случилось в 21:35 в среду, 29 августа. Женщина переходила Панфиловский проспект из 15-го в 16-й микрорайон. Напротив здания стоматологической поликлиники ее сбил внедорожник GMC Yukon, который ехал в сторону Крюковской эстакады, сообщили Zelenograd.ru в ГИБДД.
Пострадавшую, 31-летнюю зеленоградку, в 22:26 на «скорой» доставили в больницу, где после обследования госпитализировали в отделение травматологии и ортопедии. По информации из открытых источников, у женщины «разбита голова, сломана рука, правый глаз залит кровью». Очевидец добавил также, что пострадавшая «вышла в аптеку за лекарством», а прибывшие на место происшествия медики «минуты три не могли разобраться, как работают их носилки».
По официальной информации, внедорожником в момент наезда на пешехода управлял 45-летний житель Подмосковья. Свидетели же утверждают, что за рулем находилась женщина, а владелец авто был на пассажирском сиденье.
В ГИБДД сообщили также, что пострадавшая переходила дорогу вне зоны действия нерегулируемого пешеходного перехода. Однако уточнили, что это — предварительная информация, расследование еще не завершено.
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