Пострадавшую, 31-летнюю зеленоградку, в 22:26 на «скорой» доставили в больницу, где после обследования госпитализировали в отделение травматологии и ортопедии. По информации из открытых источников, у женщины «разбита голова, сломана рука, правый глаз залит кровью». Очевидец добавил также, что пострадавшая «вышла в аптеку за лекарством», а прибывшие на место происшествия медики «минуты три не могли разобраться, как работают их носилки».

По официальной информации, внедорожником в момент наезда на пешехода управлял 45-летний житель Подмосковья. Свидетели же утверждают, что за рулем находилась женщина, а владелец авто был на пассажирском сиденье.

В ГИБДД сообщили также, что пострадавшая переходила дорогу вне зоны действия нерегулируемого пешеходного перехода. Однако уточнили, что это — предварительная информация, расследование еще не завершено.