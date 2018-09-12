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Водитель на «Мерседесе» сбил пешехода и скрылся. Помогите найти 12.09.2018 ZELENOGRAD.RU

Полиция ищет водителя «Мерседеса», который сбил пешехода возле корпуса 819 и скрылся с места происшествия, сообщил Zelenograd.ru источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел в среду, 12 сентября, около 14 часов.

По предварительной информации, у машины краснодарские номера (регион 123). Пешеход переходил внутренний проезд между корпусами 818 и 819 (в последнем располагается гимназия 1528 с дошкольным отделением).

Если вы стали свидетелм происшествия, сообщите в дежурную часть ГИБДД по телефону: 8-499-733-03-44, в полицию по «112», а также нам в сообщениях либо по почте news@zelenograd.ru.

Новость обновляется.

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