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Рабочие не смогли сохранить фрагменты мозаики из фонтана на площади Юности 24.07.2017 ZELENOGRAD.RU

Почти всю мозаику разрушенного фонтана на площади Юности выбросили. Осталось лишь несколько плит с фрагментами мозаики — сейчас они лежат на складе, расположенном на Ленинградском шоссе. Остальное пошло в мусор. «Мы пытались вырезать стеклышки маленькими перфораторами, ничего не получилось, слишком толстый бетон» — объяснил Zelenograd.ru представитель подрядчика. Фрагмент мозаики успел забрать зеленоградский музей.

Из этих «стеклышек», наверное, уже ничего не соберешь. Куски мозаики с бетоном — на заднем плане
Фото: Ольга Походня / Zelenograd.ru

Чашу фонтана с мозаикой разбили на куски отбойными молотками и экскаваторным ковшом 10 июля, несмотря на то, что департамент культурного наследия таки не вынес вердикт о культурной и исторической ценности архитектурного объекта. Сейчас на месте бывшего фонтана делают новый. Рабочие спешили — реконструкцию площади надо завершить ко Дню города.

Источник в городской администрации рассказал Zelenograd.ru, что во время приезда на площадь Юности мэра Москвы подрядчик обещал постараться найти место, в котором можно полностью или частично восстановить рисунок мозаики. Как именно это будет сделано, тогда было неизвестно — зависит от сохранности элементов мозаики. Теперь понятно, сохранить почти ничего не удалось.

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Действительно ли рабочие и власти пытались сохранить фрагменты мозаики?
Да, пытались, но не получилось
Нет, всё это слова, даже и не пытались нормально
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