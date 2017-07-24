Чашу фонтана с мозаикой разбили на куски отбойными молотками и экскаваторным ковшом 10 июля, несмотря на то, что департамент культурного наследия таки не вынес вердикт о культурной и исторической ценности архитектурного объекта. Сейчас на месте бывшего фонтана делают новый. Рабочие спешили — реконструкцию площади надо завершить ко Дню города.

Источник в городской администрации рассказал Zelenograd.ru, что во время приезда на площадь Юности мэра Москвы подрядчик обещал постараться найти место, в котором можно полностью или частично восстановить рисунок мозаики. Как именно это будет сделано, тогда было неизвестно — зависит от сохранности элементов мозаики. Теперь понятно, сохранить почти ничего не удалось.