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Мозаику на площади Юности попробуют восстановить. Противоречивые сообщения о визите мэра в Зеленоград 14.07.2017 ZELENOGRAD.RU

Похоже, старый фонтан на площади Юности восстанавливать всё же не будут, но постараются сохранить мозаику — выложат похожий рисунок где-нибудь рядом с бывшим фонтаном.

Отколотые фрагменты мозаики не выбросили — они могут пойти на восстановление рисунка
фото: Сайганов Александр/Zelenograd.ru

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин приехал в Зеленоград. В частности, он был на площади Юности, где сейчас идет масштабный ремонт. Работы завершат ко Дню города, пообещал мэру руководитель департамента капитального ремонта Алексей Елисеев.

Высказался Елисеев и о сломанном фонтане: «На территории площади будет воссоздан фонтан как центральный элемент», цитирует его агентство «Москва». Идет ли речь о новом фонтане взамен сломанного, или о реставрации старого, не уточняется. Ранее о реставрации фонтана заявил департамент культурного наследия. Там сказали, что фонтан могут отреставрировать в 20 метрах от прежнего места.

Однако от человека, который был сегодня вместе с мэром на площади, стало известно, что о восстановлении мозаичной чаши речи не идет. Подрядчик постарается найти место, в котором можно полностью или частично восстановить рисунок мозаики. Как именно это будет сделано, неизвестно — зависит от сохранности элементов мозаики.

Фонтан на площади Юности, открытый как мозаичный бассейн в начале 1970-х, окончательно сломали 10 июля. По проекту капитального ремонта площади, старый фонтан заменяют новым — «сухим», в зимнее время на его месте будут заливать каток с активным охлаждением. То есть при соответствующей погоде работать он может до середины апреля.

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