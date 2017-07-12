Мозаику и чашу фонтана, построенного в начале 1970-х, сломали 10 июля, но могут восстановить в двадцати метрах от прежнего места, рассказал Zelenograd.ru источник, знакомый с ситуацией. В Мосгорнаследии подтвердили, что обсуждается возможность реставрации мозаики.
Судя по проекту реконструкции площади Юности, фонтан если и есть куда передвигать, то ближе к кинотеатру «Электрон». Утром 10 июля, когда фонтан стали доламывать, в Зеленоград приезжал заместитель руководителя Мосгорнаследия, он побывал на стройплощадке. С кем и о чем он договорился в итоге, не афишируется. За чей счет могут восстанавливать фонтан, также неизвестно.
Ломать мозаику (официально считается, что её не сломали, а разобрали — даже в Мосгорнаследии употребляют этот глагол) заказчики и подрядчики работ на площади Юности не имели права до решения о включении архитектурного объекта в региональный реестр выявленных объектов исторического и культурного значения. Сохранить фонтан призывала сотрудница зеленоградского музея Мария Акимова. Именно после её обращения 12 мая к московским властям на фонтан обратили внимание. Предельный срок рассмотрения обращения — три месяца. В Мосгорнаследии уверяют, что решения еще не принято. 30 июня, когда фонтан начали ломать, несмотря на запрет, ведомство заявило, что возбудит дело по факту неисполнения предписания об остановке работ. Штраф — до 5 миллионов рублей.
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