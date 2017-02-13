Я думаю, нет шансов на восстановление семьи. А кроме того, я пытаюсь себе представить, что было бы, если бы у меня забрали шестерых моих приёмных детей, месяц бы их обрабатывали, а потом вернули. Что было бы с ними, со мной, с моим мужем, с другими детьми? У части детей был бы «откат» чуть ли не в младенчество. И эти восемь детей [Светланы] сейчас настолько травмированы, что я, как опытная мама, не представляю себе, как их вообще можно привести в себя.

Эти травмы нанесли журналисты, психологи, многочисленные работники, полицейские… На вопрос, как могут в опеке работать люди, которые способные на это, отвечу — к сожалению, сотрудники опеки очень редко имеют какое-либо профильное образование. Зачастую это люди, которые очень далеки от воспитания детей, от приёмных детей, это в большинстве случаев очень низкоквалифицированные сотрудники.

Почему семья отказалась от адвоката? Полагаю, поскольку сейчас будет разбираться только уголовное дело в отношении Михаила, нет смысла в такой большой команде адвокатов, как команда Ивана Павлова — нужен обычный уголовный адвокат. Эта группа помогла нам уже тем, что они сразу и без раздумий согласились взять дело, оказывали активную поддержку и Свете, и мне, и другим участникам этих событий. Я благодарна Ивану Павлову, который сказал, что ничто не могло бы помешать выиграть оба этих иска.

Но, поверьте, все действия Светы сейчас направлены на интересы детей, как она их понимает. Мы можем иметь другое мнение, но она несёт ответственность за детей, в том числе за тех, которые сейчас с ней — а у неё немаленькая семья, пятеро детей, двое взрослых и трое малышей. Света должна думать и о них, и о себе с супругом. И я, честно говоря, не понимаю, как они до сих пор держатся, никто не лежит с сердечным приступом.

Очень многие пишут, что нужно сделать то-то и то-то, но вы подумайте, какой страх и груз ответственности лежит на Свете, сколько ей всего нужно было сделать за этот месяц. Легко решать заочно чужие проблемы, всем так кажется. Зачастую даже мне. Как себя чувствует Светлана? Ну, я сама чувствую себя просто мёртвой, я вымоталась и устала, я нахожусь в страшной беспомощности от того, что мы ничего не можем сделать с происходящим. А Свете, могу предположить, раз в тридцать хуже. При этом я еще привычно умею держать лицо. Света не умеет.

Чей это заказ? Я думаю, это правительственный заказ. Таким образом пытаются уменьшить траты бюджета. Многие [приёмные] семьи сейчас, я знаю, спешно пакуют чемоданы и «сваливают» из Москвы. В общем-то, я бы тоже так сделала.

Оказалось, что таких историй очень много по всей стране, мне о них сейчас постоянно пишут. Нужно заняться тем, что собрать все данные. Как я поняла, почти всегда органы опеки при изъятии детей действуют одинаково. Нужно собрать статистику и посмотреть, как и почему это происходит, и уже рассматривать проблему на другом уровне.

Хочу раскрыть тему о Саше (одной из старших детей, выросших под опекой семьи дель в Санкт-Петербурге, и рассказывающей сегодня о плохих условиях жизни в семье — Zelenograd.ru) - она сейчас выступает на всех экранах. Саша 1995 года рождения, она попала в семью Светы в 16 лет, в 2011 году. Тогда у Светы были только Филипп, Миша и Даша, взрослые дети, а также маленькая Полина, у которой была няня. Саша ни с какими десятью детьми в семье не сидела. Только спустя два года появилась Милана, которая присоединилась к Полине с няней. И только потом уже пришли следующие дети. Когда Саше было 18 лет, она нигде не работала, от Светы она не ушла и, несчастная, якобы сидела дома с детьми, которые только что появились в семье. Это ложь чистой воды.

Так же с рассказами [бывшей] няни этой семьи. Почему она рассказывает такие ужасы? Я не знаю. Может быть, это попытка обратить на себя внимание. У меня [приёмная дочь] Кристина рассказывала в позапрошлом году в школе, будто она не успевает делать уроки, сидит с детьми, готовит на всех. Учителя посмеялись: «У вас две филиппинки живут, они что, на диване лежат в этом время?» А когда я спросила Кристину, зачем она рассказывает всё это, она объяснила: «Мама, когда я говорю о себе, никто меня не слушает, я никому не нужна. Когда я говорю о тебе — меня все внимательно слушают». Думаю, няня и Саша действуют из тех же побуждений: их сейчас все внимательно слушают. Кроме того, няни часто наговаривают на прошлых работодателей, если они уходят достаточно жестко [при негативных обстоятельствах].

За 12 лет семь операций с недвижимостью у Светланы Дель — а что в этом такого? Я знаю, чтоу Светы [была недвижимость] по наследству, потом была сделка по какой-то совместной покупке с сестрой и затем передача доли. Как объяснить пять смен паспорта у Светланы — а это критично? Паспорт меняют по возрасту, со сменой фамилии, при потере или краже. Есть истории, когда дети рисуют в паспортах какие-то картинки. Знаете, вот эти выбранные мелкие факты почему-то вывернуты так, будто это ужас что такое. Был еще вопрос о видеокамерах, которыми пользовались в семье. Не вижу в этом ничего предосудительного. Например, у меня стояли камеры, чтобы следить за нянями. Кто-то распространяет слухи, что Свет пьёт. Ну, тогда мы все пьём.

На передаче «Человек и закон» вроде бы говорили о словах детей о том, что им давали подзатыльники и драли их за уши. Люди, вы все святые? Вы никогда не давали своим детям подзатыльники? Честно? Причем это сказали дети, которых обрабатывали больше месяца. Да у нас взрослые, попадая в тюрьму, подписывают чистосердечные признания и всё, чего от них хочет следователь.

Мне пишут: ты, наконец, разочаровалась и поняла [как всё было на самом деле]? Нет. Поймите, я всё это время выступала не за Свету, я выступала за себя. Я опытная мама, меня не обманешь красивой картинкой и красивой одеждой. В конце-концов, я тренер НЛП и бизнес-тренер. Придя в дом, я вижу, что происходит в семье. У Светы всё было хорошо. Дети у неё хорошие и хорошо воспитанные. Это были не постановочные фотографии с хорошими «моськами».

Все дети, которые сейчас остались в семье Дель, усыновлены, то есть приравнены к родным детям. Я не очень понимаю казус, почему по двоим из них [Пете и Полине, которых вернули в семью из приюта] нет лишения родительских прав, но, тем не менее, детей не передали родителям, а оформили во временную опеку бабушке.

Семья не вернётся в Питер, у Михаила в Москве работа, он основной кормилец семьи. Я со Светой, я не поменяла своего мнения и поддерживаю её, что бы ни произошло. И я по-прежнему считаю, что нельзя оставлять безнаказанными действия полиции и органов опеки. Это касается нас всех, любой из матерей. Всё-таки это беспрецедентная наглость и жестокость, прийти и вот так забрать детей.