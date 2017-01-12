Органы опеки и полиция забрали 12 детей из приёмной семьи — об этом сообщили утром 13 января многие столичные и федеральные СМИ. История произошла два дня назад: 10 января воспитатель детского сада, куда ходил один из детей, обнаружила у него синяк и вызвала полицию. Полицейские изъяли ребёнка и других детей этой семьи из детского сада и из дома. Троим удалось убежать, у остальных начали снимать показания и изолировали их от родителей.
У некоторых из детей — диагноз ВИЧ и ДЦП, как следует из публикаций СМИ и описаний событий, которые дают их участники и друзья семьи. Позже выяснилось, что из семьи изъяли 10 детей, из них 8 были ВИЧ-инфицированы с рождения.
В аппарате детского омбудсмена обращение об этом получили вечером 12 января, сейчас идут проверки и выясняются все обстоятельства произошедшего, «задействованы все городские службы», сообщила пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой. «Мы связались с департаментом соцзащиты Москвы, факты изъятия подтвердились. Сейчас в Зеленоград выехали наши юристы, которые выясняют, в каких условиях жили дети», — сообщает «Коммерсант» со слов представителей аппарата омбудсмена.
В пятницу 13 января представитель столичного департамента труда и социальной защиты сообщил о том, что детей забрали из-за побоев отца, а сейчас матери уже разрешили с ними видеться. Зеленоградское управление соцзащиты не комментирует произошедшее.
«Какая то воспитатель в саду, из зависти или от злости, находит на попе ребёнка (каждый день осматривает?) малюсенький синячок. — Пересказывает историю на своей странице в Instagram одна из близких семье родительниц. — И тут же вызывает полицию. Сразу же выясняется, что ребёнок в одной одежде ходит в сад (что правда, ему дают с собой „садиковскую“ одежду), ест сосиски только по праздникам (что тоже правда, ибо сосиски зло), и вообще голодный всегда. Что тоже правда, потому что дети из детдомов неуёмны в еде».
После этого в семью приехала «делегация из полицейских» и изъяла всех детей, и родных, и приёмных. «Без бумаг. Без документов. Без объяснений. У детей „снимают показания“, пообещав дать кока-колу если они подтвердят что их дома бьют», — пишет женщина. Она опасается, что матери семейства грозит уголовная статья, а «учитывая вечно падающих ДЦП-шек и количество синяков у них», посадить её могут надолго.
Я второй день нахожусь в непрерывном шоке. Вот представьте себе, воспитываю я детей, душу вкладываю, любовь, силы ( про деньги и не говорю)... и вдруг, какая то воспитатель в саду, из зависти или от злости, находит на попе моего ребёнка (каждый день осматривает???) малюсенький синячок.И тут же вызывает полицию. И сразу же выясняется, что ребёнок в одной одежде ходит в сад ( что правда, ибо я даю с собой "садиковскую" одежду), ест сосиски только по праздникам ( что тоже правда, ибо сосиски зло), и вообще голодный всегда. Что тоже правда, потому что дети из дд не уемны в еде. И на основании всего этого, ко мне приезжает делегация из полицейских, и изымает ВСЕХ моих детей. Не деля на своерожденых и приёмных. Без бумаг. Без документов. Без объяснений. У детей "снимают показания", пообещав дать кока-колу если они подтвердят что их дома бьют. Все. Занавес. Уголовная статья мне. Детей я не увижу никогда. А учитывая моих вечно падающих ДЦП-шек, и количество синяков у них, посадят меня на долго... Вы думаете это просто страшная история? Нет. Это ЮЮ в полную силу. И мразь земли нашей. Слава богу, не со мной лично. Мои дети со мной. Пока. Но случилось с близким человеком. Куда бежать и как отнять обратно детей? Вот в чем вопрос. #беспредел #законанет #юю
В комментариях волнуются за семью и предлагают предать дело огласке, вызвав максимальный общественный резонанс: создать петицию, обратиться к юристам, обмудсменам и в прокуратуру, на телевидение и в СМИ, открыть сбор денег на хороших адвокатов. Среди сочувствующих — мамы из других многодетных семей и приёмных семей, которые знакомы с особенностями поведения детей, прошедших детдом и приюты, со спецификой воспитания и ухода за детьми-инвалидами.
«Детей плюсиков [с ВИЧ — Zelenograd.ru] забрали без терапии и отвезли в обычную больницу. Где и знать не знали, что им давать нужно», «Может быть, привлечь заключения специалистов для пояснения всех особенностей приемных детей? Что голодные всегда, что может быть неадекватная оценка ситуации […] Какая злоба берет на систему!», «Так перестанешь детей вообще в сады водить», — вот некоторые из комментариев.
«Когда у алкашей дети едят помойного ведра и спят в нетопленном и непригодном для жилья доме, это никому не надо, дети так годами живут, а когда они попадают в хорошую семью, то всё выискивают всякую ерунду. Желаю сил тем, у кого это случилось, надеюсь, справедливость восторжествует», — пишет одна из мам.
«Я не знаю что делать, — в отчаянии констатирует автор текста в Instagram. — […] Пишем жалобы, ищем юристов. Это все бессмысленно. Обвинить могут в чем угодно. Дети тоже скажут что угодно. Мы, приёмные мамы, в шоке. Закона нет. Не отмоешься потом никогда. Вот и сделал хорошее дело, забрал сирот…»
«10 января работники детского сада выявили факт жестокого обращения — на теле одного ребенка обнаружены синяки. Были вызваны органы опеки, и совместно с сотрудниками ОВД факт побоев со стороны отца был засвидетельствован», — цитирует «Интерфакс» последние комментарии замглавы департамента труда и соцзащиты населения столицы Татьяна Барсукова, полученные в пятницу 13 января.
По словам Барсуковой, в связи с этим было принято решение о временном изъятии детей из семьи и помещении их в безопасное место. Она сообщила, что были изъяты 10 детей, из них восемь ВИЧ-инфицированных детей помещены в больницу, где получают необходимые лекарства, двое — в социальные учреждения. Еще двое старших детей и один кровный ребенок находятся с матерью.
Матери разрешают видеться с детьми, отметила Барсукова. «В сложившейся ситуации нашей задачей было обезопасить детей и тщательно разобраться в произошедшей ситуации», — добавила она.
Семья приехала в Москву в 2014 году из Санкт-Петербурга. Всего детей 16: «В семье были родные дети, усыновленные, а также находящиеся под опекой. Большинству детей от 4 до 6 лет», пишет «Коммерсант».
Все приёмные дети с диагнозом ВИЧ инфицированы с рождения, сообщил Life.ru со слов «жительницы Зеленограда Светланы И.». «Тем не менее женщина всё равно забрала их в семью. Она никак не связывает действия органов опеки с их диагнозом».
Сама Светлана в своём Instagram написала следующее: «Адвокаты подключились. Все в шоке, даже видавшие виды юристы. Каждый спрашивает кому мы перешли дорогу. Беспредел полный. Удалось отбить пока только троих детей. […] За остальных сражаемся».
«Знаю ее лично, нахожусь просто в шоке, мягко сказано, страшный сон начал сбываться, ЮЮ [ювенальная юстиция — Zelenograd.ru] пришла в наш мир, в наш дом, в дом наших друзей! — рассказала о ситуации в своём блоге одна из подруг Светланы. — Не кто не может быть застрахован от „законного“ похищения твоего ребёнка. Похищения теми, к кому ты должен был бы прийти за защитой в случае такой ситуации, но к кому идти если похищает государство! […] Страшно это, очень страшно! А в данном случае несправедливо! Света вытащила 15 детей из системы! Дети с ВИЧ с СД которые никому не были нужны. И теперь во так, игра с душами детей… Как спастись? Что делать?»
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А если так рассуждать, то у всех родителей надо забирать детей.
Ребёнок без синяков - не ребёнок. Это же ребёнок. Шлёпнулся и - вуа ля - синячок. Упал - поцарапался. Опять забирать у родителей?
Бред какой то!
А по поводу разглашения врачебной тайны,так это наши власти "постарались" и должны быть наказаны за нарушения закона( уж не знаю как там он звучит...)
И сосиски я старалась не давать, потому что это вредно,готовила,так сказать из живых продуктов.
В гостях конечно они набрасывались и на сосиски и очень любили "дошираки" и "ролтоны",грызли их сухими.И что?
Синяков была тьма тьмущая!!!один раз он умудрился за 2 года 6 переломов получить,слишком уж гиперактивный мальчик был..а тут ДЦПшки
в общем бред какой-то!!!
Боже, несчастные дети.
Это какого же формата должны были быть синяки, чтобы на них обратила внимание воспитательница(!) и сообщила об этом в органы опеки? Какая-то мутная история!
Подождем продолжения этой истории и даьнейших разьяснений.
Нам остается только поверить британским ученым, что вич-инфекция не передается бытовым путем.
Судя по фото где-то в одной из тем, это детский сад в 14 микрорайоне.
И вот остальные хомяки продолжают с пеной у рта спорить и защищать наглых "родителей". Теперь на меня окрысились.
Ещё, дочка говорит, что недавно воспитатель побила девочку Надю тапком в садике. Куда смотрит опека?!))