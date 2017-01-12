Органы опеки и полиция забрали 12 детей из приёмной семьи — об этом сообщили утром 13 января многие столичные и федеральные СМИ. История произошла два дня назад: 10 января воспитатель детского сада, куда ходил один из детей, обнаружила у него синяк и вызвала полицию. Полицейские изъяли ребёнка и других детей этой семьи из детского сада и из дома. Троим удалось убежать, у остальных начали снимать показания и изолировали их от родителей.

У некоторых из детей — диагноз ВИЧ и ДЦП, как следует из публикаций СМИ и описаний событий, которые дают их участники и друзья семьи. Позже выяснилось, что из семьи изъяли 10 детей, из них 8 были ВИЧ-инфицированы с рождения.

В аппарате детского омбудсмена обращение об этом получили вечером 12 января, сейчас идут проверки и выясняются все обстоятельства произошедшего, «задействованы все городские службы», сообщила пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой. «Мы связались с департаментом соцзащиты Москвы, факты изъятия подтвердились. Сейчас в Зеленоград выехали наши юристы, которые выясняют, в каких условиях жили дети», — сообщает «Коммерсант» со слов представителей аппарата омбудсмена.



В пятницу 13 января представитель столичного департамента труда и социальной защиты сообщил о том, что детей забрали из-за побоев отца, а сейчас матери уже разрешили с ними видеться. Зеленоградское управление соцзащиты не комментирует произошедшее.