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У приёмных родителей в Зеленограде забрали 10 детей 13.01.2017 ZELENOGRAD.RU

Органы опеки и полиция забрали 12 детей из приёмной семьи — об этом сообщили утром 13 января многие столичные и федеральные СМИ. История произошла два дня назад: 10 января воспитатель детского сада, куда ходил один из детей, обнаружила у него синяк и вызвала полицию. Полицейские изъяли ребёнка и других детей этой семьи из детского сада и из дома. Троим удалось убежать, у остальных начали снимать показания и изолировали их от родителей.

У некоторых из детей — диагноз ВИЧ и ДЦП, как следует из публикаций СМИ и описаний событий, которые дают их участники и друзья семьи. Позже выяснилось, что из семьи изъяли 10 детей, из них 8 были ВИЧ-инфицированы с рождения.

В аппарате детского омбудсмена обращение об этом получили вечером 12 января, сейчас идут проверки и выясняются все обстоятельства произошедшего, «задействованы все городские службы», сообщила пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой. «Мы связались с департаментом соцзащиты Москвы, факты изъятия подтвердились. Сейчас в Зеленоград выехали наши юристы, которые выясняют, в каких условиях жили дети», — сообщает «Коммерсант» со слов представителей аппарата омбудсмена.

В пятницу 13 января представитель столичного департамента труда и социальной защиты сообщил о том, что детей забрали из-за побоев отца, а сейчас матери уже разрешили с ними видеться. Зеленоградское управление соцзащиты не комментирует произошедшее.

Родители: «Детей изъяла полиция — без документов и без объяснений»

«Какая то воспитатель в саду, из зависти или от злости, находит на попе ребёнка (каждый день осматривает?) малюсенький синячок. — Пересказывает историю на своей странице в Instagram одна из близких семье родительниц. — И тут же вызывает полицию. Сразу же выясняется, что ребёнок в одной одежде ходит в сад (что правда, ему дают с собой „садиковскую“ одежду), ест сосиски только по праздникам (что тоже правда, ибо сосиски зло), и вообще голодный всегда. Что тоже правда, потому что дети из детдомов неуёмны в еде».

После этого в семью приехала «делегация из полицейских» и изъяла всех детей, и родных, и приёмных. «Без бумаг. Без документов. Без объяснений. У детей „снимают показания“, пообещав дать кока-колу если они подтвердят что их дома бьют», — пишет женщина. Она опасается, что матери семейства грозит уголовная статья, а «учитывая вечно падающих ДЦП-шек и количество синяков у них», посадить её могут надолго.

Я второй день нахожусь в непрерывном шоке. Вот представьте себе, воспитываю я детей, душу вкладываю, любовь, силы ( про деньги и не говорю)... и вдруг, какая то воспитатель в саду, из зависти или от злости, находит на попе моего ребёнка (каждый день осматривает???) малюсенький синячок.И тут же вызывает полицию. И сразу же выясняется, что ребёнок в одной одежде ходит в сад ( что правда, ибо я даю с собой "садиковскую" одежду), ест сосиски только по праздникам ( что тоже правда, ибо сосиски зло), и вообще голодный всегда. Что тоже правда, потому что дети из дд не уемны в еде. И на основании всего этого, ко мне приезжает делегация из полицейских, и изымает ВСЕХ моих детей. Не деля на своерожденых и приёмных. Без бумаг. Без документов. Без объяснений. У детей "снимают показания", пообещав дать кока-колу если они подтвердят что их дома бьют. Все. Занавес. Уголовная статья мне. Детей я не увижу никогда. А учитывая моих вечно падающих ДЦП-шек, и количество синяков у них, посадят меня на долго... Вы думаете это просто страшная история? Нет. Это ЮЮ в полную силу. И мразь земли нашей. Слава богу, не со мной лично. Мои дети со мной. Пока. Но случилось с близким человеком. Куда бежать и как отнять обратно детей? Вот в чем вопрос. #беспредел #законанет #юю

Фото опубликовано Мария Эрмель (@maria_life_ermel)

В комментариях волнуются за семью и предлагают предать дело огласке, вызвав максимальный общественный резонанс: создать петицию, обратиться к юристам, обмудсменам и в прокуратуру, на телевидение и в СМИ, открыть сбор денег на хороших адвокатов. Среди сочувствующих — мамы из других многодетных семей и приёмных семей, которые знакомы с особенностями поведения детей, прошедших детдом и приюты, со спецификой воспитания и ухода за детьми-инвалидами.

«Детей плюсиков [с ВИЧ — Zelenograd.ru] забрали без терапии и отвезли в обычную больницу. Где и знать не знали, что им давать нужно», «Может быть, привлечь заключения специалистов для пояснения всех особенностей приемных детей? Что голодные всегда, что может быть неадекватная оценка ситуации […] Какая злоба берет на систему!», «Так перестанешь детей вообще в сады водить», — вот некоторые из комментариев.

«Когда у алкашей дети едят помойного ведра и спят в нетопленном и непригодном для жилья доме, это никому не надо, дети так годами живут, а когда они попадают в хорошую семью, то всё выискивают всякую ерунду. Желаю сил тем, у кого это случилось, надеюсь, справедливость восторжествует», — пишет одна из мам.

«Я не знаю что делать, — в отчаянии констатирует автор текста в Instagram. —  […] Пишем жалобы, ищем юристов. Это все бессмысленно. Обвинить могут в чем угодно. Дети тоже скажут что угодно. Мы, приёмные мамы, в шоке. Закона нет. Не отмоешься потом никогда. Вот и сделал хорошее дело, забрал сирот…»

Соцзащита: «Факт побоев со стороны отца был засвидетельствован»

«10 января работники детского сада выявили факт жестокого обращения — на теле одного ребенка обнаружены синяки. Были вызваны органы опеки, и совместно с сотрудниками ОВД факт побоев со стороны отца был засвидетельствован», — цитирует «Интерфакс» последние комментарии замглавы департамента труда и соцзащиты населения столицы Татьяна Барсукова, полученные в пятницу 13 января.

По словам Барсуковой, в связи с этим было принято решение о временном изъятии детей из семьи и помещении их в безопасное место. Она сообщила, что были изъяты 10 детей, из них восемь ВИЧ-инфицированных детей помещены в больницу, где получают необходимые лекарства, двое — в социальные учреждения. Еще двое старших детей и один кровный ребенок находятся с матерью.

Матери разрешают видеться с детьми, отметила Барсукова. «В сложившейся ситуации нашей задачей было обезопасить детей и тщательно разобраться в произошедшей ситуации», — добавила она.

Семья: «Удалось отбить пока только троих детей»

Семья приехала в Москву в 2014 году из Санкт-Петербурга. Всего детей 16: «В семье были родные дети, усыновленные, а также находящиеся под опекой. Большинству детей от 4 до 6 лет», пишет «Коммерсант».

Все приёмные дети с диагнозом ВИЧ инфицированы с рождения, сообщил Life.ru со слов «жительницы Зеленограда Светланы И.». «Тем не менее женщина всё равно забрала их в семью. Она никак не связывает действия органов опеки с их диагнозом».

Сама Светлана в своём Instagram написала следующее: «Адвокаты подключились. Все в шоке, даже видавшие виды юристы. Каждый спрашивает кому мы перешли дорогу. Беспредел полный. Удалось отбить пока только троих детей. […] За остальных сражаемся».

«Знаю ее лично, нахожусь просто в шоке, мягко сказано, страшный сон начал сбываться, ЮЮ [ювенальная юстиция — Zelenograd.ru] пришла в наш мир, в наш дом, в дом наших друзей! — рассказала о ситуации в своём блоге одна из подруг Светланы. — Не кто не может быть застрахован от „законного“ похищения твоего ребёнка. Похищения теми, к кому ты должен был бы прийти за защитой в случае такой ситуации, но к кому идти если похищает государство! […] Страшно это, очень страшно! А в данном случае несправедливо! Света вытащила 15 детей из системы! Дети с ВИЧ с СД которые никому не были нужны. И теперь во так, игра с душами детей… Как спастись? Что делать?»

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Правильно ли изымать у родителей детей из-за синяков?
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Обсуждение
Анна Мишелова
13 января
Добрый день. Являюсь юристом Светланы и могу добавить следующее: сегодня беседовала с Начальником Органов опеки и попечительства, все отстаивают свою позицию, в полиции не выдали даже копию Акта освидетельствования жилья и Акта изъятия детей!
Ирина Горячева
13 января
А если ребёнок катаясь с горки ударился и синячок получил? Тоже отнимать его у родителей? У нас у всех были синяки в детстве.
А если так рассуждать, то у всех родителей надо забирать детей.
Ребёнок без синяков - не ребёнок. Это же ребёнок. Шлёпнулся и - вуа ля - синячок. Упал - поцарапался. Опять забирать у родителей?
Бред какой то!
Rescuer Kozlov
13 января
Менты - уроды!!! Все мое детство - один сплошной синяк с ног до головы. Нормальное детство нормального советского пацана ))) Никому и в голову не приходило даже подумать, что меня в семье кто-то бъет. Кстати били. Дед пару раз ремнем оприходовал. Но, между прочим, за дело, и я, вот сейчас, по прошествии многих лет, считаю, что абсолютно верный метод воспитания был им избран!!!
Ирина Ирина
14 января
Думаю, дело не только в синяке, а в том, что ребенок рассказал воспитателю, откуда он появился. Но у детей в этом возрасте очень развита фантазия и это стоит учитывать. Перед тем как забирать детей, необходимо было сначала разобраться. Мой вот тоже вчера на занятии с психологом на полном серьезе рассказывал, что живет он с братиком (вместо сестры) и мама его периодически оставляет без обеда. Бред.
Nata79 Motorina
14 января
Ребёнок без синяков и ссадин не может вырасти. Как то странно всё это.
Кошка Кошкина
14 января
А мне вот интересно, почему во всех зеленоградских новостях пишут о том, что дети ВИЧ-инфицированы. Вообще-то существует тайна диагноза. Всем известно, что Зеленоград - это деревня, в которой все всех знают. Тем более, что далеко не у всех имеется по 10 детей, которых отбирают. То есть сейчас по этим публикациям полгорода поймет, о ком идет речь. Возможно, мама вернет детей, и все будет хорошо, только потом каждый встречный будет знать, что дети ВИЧ-инфицированы. Дети вырастут, и на них будут пальцем показывать.
Кошка Кошкина
14 января
И еще хотела бы высказаться по поводу того, что дети всегда голодные. Это вообще индивидуальная особенность каждого ребенка независимо от того, как он питается. У меня, например, ребенок был вечно голодным. Да я и сама всегда есть хочу. Это, конечно, плохо, но что поделаешь. У нас в семье у всех лишний вес. А моя подруга кормила ребенка с ремнем, потому что он всегда отказывался от еды. Дети-то все разные. Да и взрослые тоже. Кто-то постоянно жует, а кто-то есть очень мало. А сосиски вообще есть нельзя, тем более детям. И не в количестве одежды счастье. Да и вообще лучше иногда ребенка отшлепать, чем жить ребенку в детском доме. Да и там его прекрасно отшлепают, только ему жаловаться будет некому. Так что мамочке желаю поскорее вернуть детей.
Кошка Кошкина
14 января
По поводу питания вообще каждый имеет право на свою точку зрения. Кто вегетарианец, кто-то посты соблюдает, кто-то сосиски не ест, у кого-то раздельное питание. Я, например, вообще ребенку в детстве ничего ненужного не давала: сосиски, колбасу, плавленный сыр, конфеты. Зачем с детства здоровье портить?
Кошка Кошкина
14 января
Господи! Помоги маме и детям снова быть вместе, а нашим бестолковым и бессердечным социальным службам помоги обрести прозрение.
~~К Б~~
14 января
Есть информация (достоверная), что никто из детского сада никого не вызывал и не сообщал о побоялся.
Маруся Косых
14 января
Да наверное не будут показывать, сейчас таких много и это уже не нонсонс..(к сожалению...)
А по поводу разглашения врачебной тайны,так это наши власти "постарались" и должны быть наказаны за нарушения закона( уж не знаю как там он звучит...)
Маруся Косых
14 января
У меня сын тоже был "вечно голодный". К соседям в деревне холдил и говорил, что я забыла его покормить( сделает печальные глазки) и его кормили,но все уже знали, что это просто такой ребёнок.Один раз попросили остаться после родительского собрания и спрашивали о финансовом положении в семье,есть ли еда,кормим ли мы его,предлагали обратиться в соц ограны за материальной поддержкой.Когда я объяснила, что мой сын ест всегда, везде и со всеми,учительница не доверительно улыбнулась,но всё же поверила. Так ему уж 22г. и он продолжает есть!И что?
И сосиски я старалась не давать, потому что это вредно,готовила,так сказать из живых продуктов.
В гостях конечно они набрасывались и на сосиски и очень любили "дошираки" и "ролтоны",грызли их сухими.И что?
Синяков была тьма тьмущая!!!один раз он умудрился за 2 года 6 переломов получить,слишком уж гиперактивный мальчик был..а тут ДЦПшки
в общем бред какой-то!!!
Ольга Каплина
14 января
сомнительно, что из детского сада кто-то настучал, это дело недоброжелателей. У моего старшего 11 лет недавно был синяк на плече размером с яблоко, ударился катаясь с горки. Ходил на восстановительное лечение с этим синяком, ничего и никто никому не настучал. А вот что диагноз озвучили, то это однозначно, даже если корреспондентам стал известен, то зачем об это говорить вообще.
галя прачкина
16 января
я думала, что только в скандинавских странах такая дурь...
Ольга Ветерок
16 января
Фашисты, тут больше нечего сказать. Полицейское государство. Брали бы с Запада тогда уж позитивные примеры, а не хрень типа Ювенальных Юстиций.
Валерия """
16 января
| из них 8 были ВИЧ-инфицированы |

Боже, несчастные дети.

Это какого же формата должны были быть синяки, чтобы на них обратила внимание воспитательница(!) и сообщила об этом в органы опеки? Какая-то мутная история!
Елена Каганцева
16 января
А вич-инфицированные теперь в общие сады ходят?В какой сад ходили эти дети?Почему об этом молчат? Администрация сада была в курсе,что дети инфицированы или же они посещали специализированный сад?
Подождем продолжения этой истории и даьнейших разьяснений.
Михаил Василенко
16 января
Воспитательнице стоило бы настучать по башке!.~ Что касаемо всего остального - милиция заработала палку на верняке - это вам не убийство годовой давности расследовать! А вот сама идея Опеки... тут серьёзный повод ля беспокойства имеется - ОПЕКА - ПОРОЖДЕНИЕ ЗАПАДА... а так ли нам надо сегодня в этой части копировать Запад? Там уже, как никак, и педофилия почти легализована, и половое воспитание с 4х лет.~ а органы Опеки на страже этой садомии стоят!!!?
Ирина Астахова
16 января
Фууу ПОЗОРИЩЕ,ПОЗОРИЩЕ нашей зеленоградской Полиции, ОПЕКЕ,нет чтобы гуманно разобраться в ситуации,надо детскую психику калечить,по принципу -нет семьи,нет проблемы.Разрушили семью,как в зеркало смотреть им не стыдно,как и воспитателю.Если ребенок ходит на спорт.гимнастику,там априори, могут быть синяки,ушибы растяжения,перед тем, как мы туда записались,нас сразу об этом предупредили,что ж детям спортом не заниматься,под страхом из-за, мало ли, таких "доброжилателей" потерять маму папу. У нашей полиции инструкции другой нет,кроме,как по писку стукача-клеветника,семью уничтожать. У одного из изьятых детей , речь пропала на фоне горя,страха разлуки. Этого полицаи хотели и добились...Фамилии их в студию,дабы весь Зел посыпал их проклятиями, за разрушенную семью,и психику детей. Что за сад выделился?!? Воспитатель по собственному еще не написала? Иск на них за клевету.
Валерия """
17 января
А вич-инфицированные теперь в общие сады ходят?В какой сад ходили эти дети?
Да, посещают обычные детские сады и школы. Об этом диагнозе может не знать не только заведующая, но и участковый врач, так как детей при приеме в детские учреждения на вич не обследуют, а родители, знающие о диагнозе, имеют право никого об этом не оповещать.

Нам остается только поверить британским ученым, что вич-инфекция не передается бытовым путем.

Судя по фото где-то в одной из тем, это детский сад в 14 микрорайоне.
Ольга Ветерок
17 января
Меня бы тоже напрягло, если бы мои дети ходили вместе в садик с ВИЧ-детьми... Интересно, через братание кровью реально заразиться? Или если подраться или упасть и прикоснуться ранами...
Платон Травкин
17 января
Чего панику наводите. Это очень неблагополучная семья. Знаю я их. Пользовались детьми для получения прибыли. Дети всегда были голодные. Все понятно?
Ольга Ветерок
17 января
Платон Травкин, среди кучи мнений, кто знает эту семью, ваше первое негативное. Я ничего сказать не могу, я их не знаю, но я знаю одно -- государство не должно совать нос в личные дела семей, кто и как воспитывает детей -- личное дело каждого, эти дети явно не нужны государству, им повезло, что их взяли в семью, всем известно, что твориться в дет.домах (я специально расспрашиваю всех, кто имел дела с дет.домами и собираю инфу, чисто для себя), детям по-любому лучше жить где угодно, только не там. Лучше бы алкоголиков и нариков стерилизовали, чем лезли в уже существующие семьи. Если ребёнку реально плохо в семье -- он всегда убежит или найдёт дядю, которому можно пожаловаться. Тут я пока вижу, что детей чуть ли не допросами допытывают.
Ольга Ветерок
18 января
Придётся теперь везде вставить мой коммент: мне только-что инфа от подруги из полиции поступила, что семья эта реально не благополучная и детей там содержат исключительно ради выгоды и дети реально голодные, плохо одеты и их били... Да, легко в Инете раздуть бучу и всё перевернуть...
Платон Травкин
18 января
Вы теперь верите мне?
Ольга Ветерок
18 января
Да, верю. Мне доказали, что это так.

И вот остальные хомяки продолжают с пеной у рта спорить и защищать наглых "родителей". Теперь на меня окрысились.
Глафира ИвАнова
23 января
У моего сына иногда болели волосики на голове ... А дочке как-то "акула ногу откусила".
Ещё, дочка говорит, что недавно воспитатель побила девочку Надю тапком в садике. Куда смотрит опека?!))
Валерия Юрова
28 января
40555
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