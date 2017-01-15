«Это было похоже на спецоперацию»

За юридической помощью семье, из которой изъяли детей, ко мне обратились по телефону 11 января. Из первой беседы я было решила, что речь идёт о большой проблемной семье с приёмными детьми, к которой возникли какие-то претензии у полиции. Но когда я пообщалась со Светланой лично, я поняла, что она абсолютно адекватный человек, нормальная мать и находится в полной растерянности.

Она рассказала мне всё, что произошло, когда забирали детей — и у меня буквально волосы встали дыбом. Это было похоже на спецоперацию: 10 января к ним домой пришли представители органов опеки и полиции. Они не представились, зашли в квартиру и начали проверять продукты в холодильниках, что стоит на плите, искать у детей следы побоев.

Как выяснилось впоследствии, они пришли по заявлению из детского сада о том, что якобы на теле одного из детей там обнаружили следы побоев — синяки. Детский сады связался с органами опеки, те вызвали полицию, и они решили нагрянуть с рейдом в семью.

При этом, пока полиция и опека проводила свое обследование у семьи дома, в это же самое время троих детей уже изымали с занятий в балетной студии, из группы в детском саду. Создается впечатление, что решение об изъятии было сделано заранее.

Семья поначалу вообще не поняла, что происходит и почему. Проверяющие провели осмотр в квартире, тут же с кем-то созвонились и почему-то сразу приняли решение о радикальных мерах — изъять всех детей. Они составили акт обследования жилищных условий, придрались к тому, что якобы нашли какие-то остатки еды (Светлана пояснила, что семья только что закончила обедать), что в квартире был непорядок, неубранные игрушки. Синяков у других детей они не обнаружили. Затем был составлен акт об изъятии детей.

Ни эти документы, ни их копии родители не получили, они не предоставлены до сих пор.

Детей начали опрашивать в отдельной комнате, куда родителей попросили не заходить — «Мы зададим детям пару вопросов». Вопросы были такие: а бьёт ли тебя папа, чем он тебя бьёт, как ты кушаешь, как ты себя чувствуешь в этой семье. Решение об изъятии детей принимали представители опеки, они куда-то позвонили и после этого подали полицейским сигнал начинать изъятие.