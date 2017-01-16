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«Мы не били наших детей». Заявление Светланы Дель, у которой забрали десять детей 16.01.2017 Группа «На пути к усыновлению»


Из зеленоградской семьи в прошлый вторник изъяли сразу десять детей из-за того, что в детском саду на теле одного из них заметили синяки. До сих пор детей не вернули. Журналист Татьяна Байдак записала и опубликовала в группе «На пути к усыновлению» заявление матери, Светланы Дель. Приводим его полностью.

Мне очень сложно сейчас оценивать и анализировать ситуацию, я переживаю и волнуюсь за своих детей, которых у нас забрали. Мне кажется, что я схожу с ума от ужаса и невероятности происходящего. Такое впечатление, что это не моя жизнь, а какая-то фантастическая антиутопия. Спасибо друзьям, родным и знакомым за поддержку и предложения помощи. Без вас было совсем страшно. Мне обещали отдать детей и просили не совершать никаких действий. Ради детей, ради их скорейшего возвращения в семью я молчала. Но дети до сих пор не дома. И я хочу публично заявить.

1. Я не била наших детей, в том числе и Сережу. Мой муж не бил наших детей, в том числе и Сережу. Разговаривал, внушал, объяснял, ругал — да. Но не бил. Мы не били наших детей. Теперь вопрос, допустим, мой муж избил сына до гематом. Зачем мне, приемной маме, так рисковать и отправлять избитого сына в сад? Кстати, была информация, что другой ребенок, который не пошел в сад в этот день, тоже избит, но на нем никаких синяков сотрудники опеки не нашли.

2. Мой муж в день событий уехал в Питер на похороны, это была запланированная поездка — у него умерла мама. Когда он уезжал, еще не начался этот ужас, мы верили, что все сейчас выяснится и детей нам вернут.

3. Нас все спрашивают, кому мы перешли дорогу? Я не знаю, могу только предполагать. Но последнюю неделю воспитатель ежедневно, убедительно и целенаправленно жаловалась на Сережу: плохо себя ведет, дерется, обижает других. Да, Сережа очень непростой ребенок. Но приемные дети редко бывают простыми, и кто из состоявшихся приемных мам со мной поспорит?

4. За эти дни были разглашены диагнозы наших детей и тайна усыновления некоторых из них. Сотрудники опеки дают комментарии, в которых явно звучат диагнозы детей, диагнозы, замечу, к которым в обществе относятся строго отрицательно. И нашим детям теперь с этим жить. Из Интернета не никак стереть эту информацию. Кто конкретно, какие специалисты и журналисты ответят за написанное?

5. В СМИ появляются дикие статьи с дикими заголовками. В комментариях люди рассуждают, как мы могли в приемной семье заразить наших детей и считают наш «доход». Началась травля нашей семьи, но мы взрослые, переживем, страшно, что страдают наши дети. Дети, каждый из которых уже пережил утрату кровной семьи и получил сопутствующие травмы.

6. Теперь про синяки. Ряд СМИ пишет про гематомы и какие-то царапины на шее. Мне показали в опеке фото на телефоне, сказали, что папа бил его ремнем. Я увидела, внимание, самые обычные синяки на попе и локте. Которые ребенок мог получить в саду. Я задала вопрос в опеке, по локтю его тоже били ремнем? Через несколько дней эти синяки пройдут, а для защиты своей позиции, я уверена, можно написать все, что угодно. Можно даже и избить ребенка, чтобы необходимые гематомы появились не только на бумаге, но и на теле. Почему нет? После происходящего я допускаю и это.

7. Резюме - у нашей семьи без документов забрали десять детей, приемных и усыновленных, на основании двух синяков и слов шестилетнего приемного ребенка с ЗПР и расстройством привязанности (специалисты знают, что такое РРП). Я верю, что все в результате выяснится, страшный сон закончится, и наши дети ввернутся домой, этот ад закончится. Но как нам теперь жить дальше?"

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Обсуждение
Ирина Астахова
8 часов назад
У нас видимо, так, воспитатель, которая не справляется с ребенком,сама наподдаст,а потом ,ой, и в полицию побежит на родителей клепать! А то,что детей до потери речи довела,ей как и полиции дела нет. Что за сад?что за воспитатель? На детектор лжи ее, прилюдно.
Maya Ladik
только что
Действительно, что сад?! И фамилию этой воспитательницы хочется знать.
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