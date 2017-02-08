Пошли ли полиция и опека навстречу семье в её желании вернуть детей, остаётся неизвестным — юристы семьи воздержались от пояснений, представители ведомств-ответчиков не дали журналистам никаких комментариев после заседания суда.

«В деле Михаила и Светланы Дель наметилась положительная тенденция. Появился шанс на урегулирование этого инцидента цивилизованным путем, и тогда все иски будут отозваны. Важно не спугнуть удачу, поэтому от всех нас требуется выдержка, такт и терпение. Я прошу всех с пониманием отнестись к этому и не спрашивать меня о деталях», — написал Иван Павлов в своём блоге в Facebook 3 февраля. В чем состоят упомянутые положительные сдвиги, он пока не пояснил.

Осталось без комментариев и содержание 700 страниц документов, которые адвокаты Светланы Дель получили 1 февраля по делу о признании незаконным изъятия детей. «Интересы заявителя лишают меня возможности раскрывать все детали, которыми мы обладаем», — отметил адвокат.

На рассмотрении в суде остаётся второй иск семьи Дель, гражданский, о признании незаконным расторжения договора опеки над восемью детьми, которые сейчас продолжают находиться в зеленоградском Центре поддержки семьи и детства (бывшем детдоме). Заседание по нему назначено на 13 февраля.

Предварительно комментировать ход этого разбирательства Павлов не стал — «Мы совершим те действия, о которых нас попросит Светлана, так как для адвокатов опеределяющим фактором является воля заявителя, мы действуем в рамках его поручений».

Сама Светлана в субботу написала в своем инстаграме, что лучшей помощью ей будет «молитва и прекращение участия в обсуждениях, пикетах и передачах в СМИ».