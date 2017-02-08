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Светлана Дель отозвала иск против опеки и полиции о признании незаконным изъятия детей. Второй иск остался 08.02.2017 ZELENOGRAD.RU

В зеленоградском суде прошло закрытое заседание по иску семьи Дель против действий сотрудников опеки и полиции, изъявших в начале января десять детей. После заседания адвокат Иван Павлов, защищающий интересы семьи Дель, объявил, что семья отозвала иск, и суд постановил прекратить его рассмотрение — есть надежды на внесудебное урегулирование дела.

«Сегодня Светлана Дель через нас передала своё заявление об отказе от административного иска, по признанию незаконным изъятия детей из семьи, которое произошло 10 января, — заявил Иван Павлов. — Не могу говорить о всех деталях процесса, который идёт сейчас, но мы надеемся, что этот отказ переведёт урегулирование этого инцидента, которое сейчас продолжается, в другое, внесудебное, русло. Светлана во всех своих действиях руководствуется интересами детей. И я, как адвокат, связан позицией своего клиента».

Адвокат семьи Дель Иван Павлов в Зеленоградском суде: «В деле Михаила и Светланы Дель наметилась положительная тенденция»
Фото: Александр Сайганов / Zelenograd.ru

Пошли ли полиция и опека навстречу семье в её желании вернуть детей, остаётся неизвестным — юристы семьи воздержались от пояснений, представители ведомств-ответчиков не дали журналистам никаких комментариев после заседания суда.

«В деле Михаила и Светланы Дель наметилась положительная тенденция. Появился шанс на урегулирование этого инцидента цивилизованным путем, и тогда все иски будут отозваны. Важно не спугнуть удачу, поэтому от всех нас требуется выдержка, такт и терпение. Я прошу всех с пониманием отнестись к этому и не спрашивать меня о деталях», — написал Иван Павлов в своём блоге в Facebook 3 февраля. В чем состоят упомянутые положительные сдвиги, он пока не пояснил.

Осталось без комментариев и содержание 700 страниц документов, которые адвокаты Светланы Дель получили 1 февраля по делу о признании незаконным изъятия детей. «Интересы заявителя лишают меня возможности раскрывать все детали, которыми мы обладаем», — отметил адвокат.

На рассмотрении в суде остаётся второй иск семьи Дель, гражданский, о признании незаконным расторжения договора опеки над восемью детьми, которые сейчас продолжают находиться в зеленоградском Центре поддержки семьи и детства (бывшем детдоме). Заседание по нему назначено на 13 февраля.

Предварительно комментировать ход этого разбирательства Павлов не стал — «Мы совершим те действия, о которых нас попросит Светлана, так как для адвокатов опеределяющим фактором является воля заявителя, мы действуем в рамках его поручений».

Сама Светлана в субботу написала в своем инстаграме, что лучшей помощью ей будет «молитва и прекращение участия в обсуждениях, пикетах и передачах в СМИ».

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Против отца детей, Михаила Дель, возбуждено также уголовное дело по статье 116 УК РФ («Побои»). Но эта статья уголовного кодекса только что была декриминализирована и выведена из УК РФ по решению депутатов Госдумы (вчера закон о частичной декриминализации побоев в семье подписал президент России Владимир Путин).

«Это уголовное дело изначально было „мёртворождённым“, поскольку всем было понятно, что уголовная ответственность по статье 116 УК РФ будет устранена уже в ближайшее время, что и произошло, — пояснил Павлов. — Дело должно быть закрыто за отсутствием состава преступления. Уже направлено ходатайство на этот счёт, которое будет рассматриваться в пятницу, 10 января».


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Обсуждение
Сергей ZEL
2 часа назад
Против отца детей, Михаила Дель, возбуждено также уголовное дело по статье 116 УК РФ («Побои»). Но эта статья уголовного кодекса только что была декриминализирована и выведена из УК РФ по решению депутатов Госдумы (вчера закон о частичной декриминализации побоев в семье подписал президент России Владимир Путин).

Класс !!! Можно только надеяться , что Серёжа когда нибудь вырастет и вспомнит свои синячки "папе" Мише .
марина разумовская
1 час назад
Класс !!! Можно только надеяться , что Серёжа когда нибудь вырастет и вспомнит свои синячки "папе" Мише .
Да нет. Все не так радужно,как говорит адвокат. Частичная декриминализация побоев заключается в том, что ели нет побоев нет проблем. А если есть синяки и т.д., то это совсем другой вопрос. Ну это утрированно. А вот то, что забирают иски очень похоже на прижатый хвост.
Екатерина Климкина
1 час назад
Статья побои, вроде, есть в административном кодексе. Так что совсем избежать ответственности не получиться.

Жаль, что вопрос о законности действий органов полиции и опеки по изъятию детей не был предметом рассмотрения в суде. Вопрос остался открыт.
марина разумовская
1 час назад
Смешно даже, тут столько страниц исписано про действия опеки, про незаконное изъятие, а они иск отозвали.
Сергей ZEL
1 час назад
Забрали наверное оттого , что нарыли много про семейку не очень хорошего .А тут ещё и старшая приёмная дочь с нянькой уголька подкинули .Не удивлюсь что кто то из них сядет , но только не за побои , а за какие нибудь аферы = с недвижимостью или денежными операциями или ещё за что нибудь.Говорят что они уже сидят на чемоданах , а может уже и укатили куда.
Елена Волкова
37 минут назад
Вспомнилось.
А мы уйдём на север! А мы уйдём на север! А мы уйдём на север! Когда ж назад вернёмся, не будет никого! Не только лягушонка — и косточек его!

Отредактировано: 08-02-2017, 17:02
Андрей Googmen
31 минуту назад
Марина, снова Вы судите по своему, не слыша и не видя ничего уже что вокруг творится. Читайте же Вы наконец хоть:
" эта статья уголовного кодекса только что была декриминализирована и выведена из УК РФ по решению депутатов Госдумы (вчера закон о частичной декриминализации побоев в семье подписал президент России Владимир Путин).

«Это уголовное дело изначально было „мёртворождённым“, поскольку всем было понятно, что уголовная ответственность по статье 116 УК РФ будет устранена уже в ближайшее время,"

И кстати, ради интереса я поискал Вас в сетях. Какая из двухсот? Это всё отлично говорит о Вашей "открытости", которой Вы бахваляетесь в каждом втором посте. Правда мы всё равно не сможем проследить чья вы родственница из этих, из первого иска.. Но видно, что Вы рады "до победного".
Маша Васина
27 минут назад
Но эта статья уголовного кодекса только что была декриминализирована и выведена из УК РФ по решению депутатов Госдумы
Закон обратной силы не имеет .Отвечать придеться по закону на момент совершения .
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