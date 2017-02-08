В зеленоградском суде прошло закрытое заседание по иску семьи Дель против действий сотрудников опеки и полиции, изъявших в начале января десять детей. После заседания адвокат Иван Павлов, защищающий интересы семьи Дель, объявил, что семья отозвала иск, и суд постановил прекратить его рассмотрение — есть надежды на внесудебное урегулирование дела.
«Сегодня Светлана Дель через нас передала своё заявление об отказе от административного иска, по признанию незаконным изъятия детей из семьи, которое произошло 10 января, — заявил Иван Павлов. — Не могу говорить о всех деталях процесса, который идёт сейчас, но мы надеемся, что этот отказ переведёт урегулирование этого инцидента, которое сейчас продолжается, в другое, внесудебное, русло. Светлана во всех своих действиях руководствуется интересами детей. И я, как адвокат, связан позицией своего клиента».
Пошли ли полиция и опека навстречу семье в её желании вернуть детей, остаётся неизвестным — юристы семьи воздержались от пояснений, представители ведомств-ответчиков не дали журналистам никаких комментариев после заседания суда.
«В деле Михаила и Светланы Дель наметилась положительная тенденция. Появился шанс на урегулирование этого инцидента цивилизованным путем, и тогда все иски будут отозваны. Важно не спугнуть удачу, поэтому от всех нас требуется выдержка, такт и терпение. Я прошу всех с пониманием отнестись к этому и не спрашивать меня о деталях», — написал Иван Павлов в своём блоге в Facebook 3 февраля. В чем состоят упомянутые положительные сдвиги, он пока не пояснил.
Осталось без комментариев и содержание 700 страниц документов, которые адвокаты Светланы Дель получили 1 февраля по делу о признании незаконным изъятия детей. «Интересы заявителя лишают меня возможности раскрывать все детали, которыми мы обладаем», — отметил адвокат.
На рассмотрении в суде остаётся второй иск семьи Дель, гражданский, о признании незаконным расторжения договора опеки над восемью детьми, которые сейчас продолжают находиться в зеленоградском Центре поддержки семьи и детства (бывшем детдоме). Заседание по нему назначено на 13 февраля.
Предварительно комментировать ход этого разбирательства Павлов не стал — «Мы совершим те действия, о которых нас попросит Светлана, так как для адвокатов опеределяющим фактором является воля заявителя, мы действуем в рамках его поручений».
Сама Светлана в субботу написала в своем инстаграме, что лучшей помощью ей будет «молитва и прекращение участия в обсуждениях, пикетах и передачах в СМИ».
Против отца детей, Михаила Дель, возбуждено также уголовное дело по статье 116 УК РФ («Побои»). Но эта статья уголовного кодекса только что была декриминализирована и выведена из УК РФ по решению депутатов Госдумы (вчера закон о частичной декриминализации побоев в семье подписал президент России Владимир Путин).
«Это уголовное дело изначально было „мёртворождённым“, поскольку всем было понятно, что уголовная ответственность по статье 116 УК РФ будет устранена уже в ближайшее время, что и произошло, — пояснил Павлов. — Дело должно быть закрыто за отсутствием состава преступления. Уже направлено ходатайство на этот счёт, которое будет рассматриваться в пятницу, 10 января».
- Все лечение -10%
-
Комплексная чистка
всего за 3300 р .
- БАБИН ДВОР
-
Есть всесезонная
площадка на воде.
- Скидки!
-
Новый "Крутышка"
в ТК "Панфиловский"
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений
Класс !!! Можно только надеяться , что Серёжа когда нибудь вырастет и вспомнит свои синячки "папе" Мише .
Жаль, что вопрос о законности действий органов полиции и опеки по изъятию детей не был предметом рассмотрения в суде. Вопрос остался открыт.
А мы уйдём на север! А мы уйдём на север! А мы уйдём на север! Когда ж назад вернёмся, не будет никого! Не только лягушонка — и косточек его!
Отредактировано: 08-02-2017, 17:02
" эта статья уголовного кодекса только что была декриминализирована и выведена из УК РФ по решению депутатов Госдумы (вчера закон о частичной декриминализации побоев в семье подписал президент России Владимир Путин).
«Это уголовное дело изначально было „мёртворождённым“, поскольку всем было понятно, что уголовная ответственность по статье 116 УК РФ будет устранена уже в ближайшее время,"
И кстати, ради интереса я поискал Вас в сетях. Какая из двухсот? Это всё отлично говорит о Вашей "открытости", которой Вы бахваляетесь в каждом втором посте. Правда мы всё равно не сможем проследить чья вы родственница из этих, из первого иска.. Но видно, что Вы рады "до победного".