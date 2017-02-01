Сегодня в зеленоградском районном суде прошло первое досудебное заседание по иску семьи Дель против действий сотрудников опеки и полиции, изъявших в начале января десять детей. По итогам заседания суда на вопросы СМИ ответил адвокат Иван Павлов, защищающий интересы семьи Дель. Zelenograd.ru публикует полный текст интервью.
— Сегодня прошла подготовка к судебному разбирательству. Административные ответчики и другие участники дела представили свои возражения и ряд документов, которых мы добивались с 10 января. Три недели ушло на то, чтобы добиться простого права: права на доступ к информации. Нам только сегодня предоставили ряд документов, которые, по мнению наших процессуальных оппонентов, обосновывают настолько брутальные действия 10 января — изъятие детей из семьи.
10 января сразу из нескольких мест были изъяты дети, которые проживали в семье Дель. Изъятия прошли дома, в детских садах, в секциях, кружках. Одну из дочерей изъяли с новогодней ёлки, где побывали сотрудники опеки и при поддержке сотрудников полиции произвели изъятие. Вся страна только просыпалась после новогодних праздников, а уже была проведена полицейская операция, которая до сих пор имеет серьёзные последствия для семьи Дель и их детей, а также создаёт угрозу для многих многодетных семей России.
— До этого была проведена внеплановая проверка в семье?
— Никаких внеплановых проверок до изъятия никто не проводил, все проверки начались после того, как детей изъяли.
— По каким документам производилось изъятие детей — они были предъявлены?
— Никакие документы в момент изъятия не составлялись и, соответственно, не предоставлялись родителям. Всё произошло без каких-либо объяснений, и сегодня эти объяснения мы только начали получать. Объём полученных нами документов очень большой, около 700 листов. Для ознакомления с ними потребуется время, возможно, даже не один день. После этого мы обязательно прокомментируем их содержание.
— Дети Светланы появились в московской базе усыновления по одному, без братьев и сестёр…
— Это вопиющий факт, я узнал об этом только сейчас, оставлю его без комментариев. Но я призываю всех должностных лиц, которые так или иначе вовлечены в этот конфликт, воздержаться от действий, которые влияют на судьбу детей. Спор еще только начался, не надо сжигать мосты, по которым мы потом можем перевести детей обратно, домой.
Уже очень много наломано дров, много сказано негативного, в том числе со стороны чиновников и общественных деятелей, которые решили встать на сторону сильного в этом конфликте — государства. Слабая сторона — это семья и дети, надо думать о них, а не о том, как защищать уже сказанные слова, может быть, сказанные слишком скоропалительно.
Были сделаны также скоропалительные выводы — экспертами, психологами во время двухчасовой беседы с изъятыми детьми в приюте, после того, как их 10 дней содержали в полной изоляции от родителей. Побеседовав только с детьми, психологи пришли к выводу, что возвращать их в семью якобы нельзя. Сейчас те же самые психологи уже отказываются от своих слов, потому что слышат критику от своих коллег — вполне заслуженную, поскольку двухчасовой беседы только с детьми нельзя сделать объективные выводы.
Надо было побеседовать, по крайней мере, еще и с родителями, а также с окружением этих детей, с воспитателями в детских садах, которые они посещали, с тренерами и другими педагогами из их кружков и секций. Ничего этого сделано не было. Вероятно, эксперты торопились домой, в свои семьи. И по итогам скоропалительного исследования пришли к выводу, на основе которого административные лица приняли решение [разорвать договор опеки с семьёй Дель по восьми детям — Zelenograd.ru].
Мы готовы к тому, чтобы провести дополнительные экспертные исследования, сделать комиссионную экспертизу, включив в комиссию не только психологов, но и работников системы образования, здравоохранения, которые должны в нормальных условиях, без давления, объективно провести своё исследование и сделать вывод о возможности или невозможности проживания детей в семье Дель.
Сейчас дети по-прежнему находятся в изоляции (восемь детей находятся зеленоградском Центре поддержки семьи и детства, двоих вернули под временную опеку в семью — Zelenograd.ru). Это осложняет ситуацию — тем сложнее будет их реабилитировать, а сделать это необходимо. Если есть претензии к отцу — есть мать, к которой претензии не предъявляются, пусть её допустят к детям. Мать караулит вокруг приюта, пытается достучаться до чиновников, чтобы они разрешили ей встречу с детьми, но ей запрещают, ссылаясь на указания полиции и должностных лиц.
Мы считаем, что эти требования незаконны и будем их оспаривать в отдельном судебном процессе. Но, опять-таки, я считаю, что суд не самое лучшее место для решения подобных конфликтов. Мы готовы сесть за стол переговоров, начать процедуру повторной экспертизы. Мы призываем должностных лиц поступить именно так, не дожидаясь решения судов.
- С двумя из детей, которых вернули из приюта, Светлана может общаться?
— И Светлана, и Михаил Дель имеют полное право на общение с детьми, которые переданы под временную опеку бабушке, матери Светланы. Сам этот факт, что двух детей решили передать бабушке и разрешить их встречи с родителями — и они уже встречаются — говорит о непоследовательности действий тех лиц, которые принимали решение об изъятии детей из семьи. Если уж детям действительно угрожала опасность, нужно было забирать всех детей.
Вы знаете, что еще трёх детей просто не удалось задержать 10 января — они убежали от правоохранительных органов и органов опеки. Хорошо, что их не задерживали с применением табельного оружия. Двое 15-летних ребят забрали малыша и просто убежали в тот момент, когда полиция и опека пыталась изъять детей. Сейчас они спокойно живут дома, и никто не предъявляет никаких претензий по этому поводу.
— В ряде СМИ была информация, что Светлана и Михаил Дель усыновляли детей якобы из-за пособий, которые на них платились. Ваши комментарии?
— Это глупость. Ни одна приёмная семья не берёт детей из-за денег. Это невозможно. Государство у нас недостаточно богато, чтобы в полной мере компенсировать расходы, которые несут приёмные родители по воспитанию и содержанию детей. Я не буду разглашать все медицинские подробности — мне это делать нельзя, в отличие от некоторых должностных лиц, которые уже это сделали. Но могу сказать, что средства, которые семья тратит на лекарства, не покрываются пособиями, которые получает семья. Этих денег просто не хватает. Вы знаете из СМИ, что речь идёт о серьёзных диагнозах.
— Город предоставлял для детей из семьи Дель какие-то лекарства?
— Семья Дель передала все лекарства, которые должны были принимать дети. К сожалению, их приняли только на третий день после изъятия детей. Неизвестно, принимали ли дети какие-то лекарства в течение этих трёх дней. Сами по себе лекарства — не бесплатные. Всё нужно было покупать. Тех денег, которые выделяло государство, не хватало, чтобы покрыть всех расходов на содержание и воспитание детей.
Дети ездили отдыхать за границу, посещали дорогостоящие секции, кружки, спортивные мероприятия. Не хочу раскрывать медицинские подробности, но один из детей, с диагнозом ДЦП, в семье Дель встал на горные лыжи. Не только на ноги. После этого не знаю, у кого поворачивается язык, чтобы говорить о плохих условиях содержания детей. Эта ложь, специально распространяемая для того, чтобы надавить на суд, который в таких условиях очень уязвим.
— Если опека обнаружила,что с детьми в семье обращаются плохо — как она должна была поступить?
— Насколько нам известно, 10 января одна из воспитателей детского сада обнаружила два синяка на теле одного из детей. И вдруг сразу же, без каких-либо разбирательств, без вопросов родителям, без проведения проверки цивилизованным путём было проведено изъятие сразу 10 детей. Нужно было провести нормальную проверку, привлечь нормальных специалистов.
— При этом они должны были остаться в семье? Но известна масса случаев, когда приёмных детей убивали в семьях!
— Есть статья 116 УК РФ «Побои» — по этой статье в отношении отца якобы возбуждено уголовное дело, как упоминалось в СМИ — определяющая побои как причинение боли, которое не влечет за собой вреда здоровью и тем более жизни. Изъять детей можно только в том случае, если есть угроза причинения вреда их здоровью и жизни. То есть, даже сама статья уголовного кодекса не даёт права никому считать, что есть угроза здоровью и жизни детей.
— Почему Светлана и Михаил Дель сами не приехали сегодня в суд?
— Вы — СМИ, они вас боятся, понимаете. Со стороны чиновников уже было так много использования СМИ для того, чтобы разрушить семью. И у родителей сейчас нет никакого желания, как у любой нормальной семьи, чтобы тайны усыновления и медицинские тайны их детей полоскали в СМИ. Этим не пренебрегали наши оппоненты: они давали интервью, раскрывали диагнозы. Думаю, что ни один нормальный человек не пожелает попасть в такую ситуацию, когда ему приходится под камерами обсуждать на всю страну диагнозы своих детей.
- Прокомментируйте информацию о махинациях с недвижимостью семьи Дель, которая сейчас появилась?
— Если кто-то покупает и продаёт недвижимость — в этом есть нарушение чьих-то прав? Если кто-то считает, что это подозрительно, давайте оперировать документами. Пока ничего кроме пустословия вокруг этой темы ничего нет. Органы опеки прекрасно могли это проверить в течение 10 лет. Я не считаю, что должен комментировать слухи. Мы не должны уподобляться недобросовестным лицам из числа наших оппонентов и распространять эту информацию.
Сейчас льётся очень много грязи и, уверен, её будет еще больше, чтобы создать соответствующую атмосферу, в которой будет приниматься судебное решение. Вы знаете, что в 18 часов в воскресенье, 29 января, на сайте Change.org появилась петиция о том, чтобы лишить семью Дель родительских прав. Удивительным образом эта петиция за следующие 14 часов — за ночь, до 8 утра понедельника — стабильно набирала по 1600 голосов в час и набрала более 22 тысяч голосов. После этого внезапно рост прекратился.
Мы обратились с официальным заявлением в компанию, которая администрирует сайт Change.org, чтобы она провела проверки с соответствующими техническими службами и специалистами. После проверки выяснилось, что все 22400 голосов были «накручены». Эти голоса сразу же были удалены, и теперь у петиции каких-то сто с лишним голосов людей, которые считают, что семью Дель действительно нужно публично унизить и лишить родительских прав. При этом информация в этой петиции просто скомпонована из лживых сюжетов СМИ, которые еще получат свою оценку.
У нас не так много сил, мы на слабой стороне. У наших оппонентов гораздо больше возможностей продвигать свою позицию в массы через СМИ и информационные технологии. Уверен, тратятся немалые средства, чтобы создать истерию и нагнетать обстановку против двух родителей, которые добросовестно исполняли свои обязанности опекунов в течение 10 лет. За это время к ним не было ни одной претензии со стороны органов опеки. Семья постоянно находилась под строжайшим контролем — как в Санкт-Петербурге, так и в Москве — и только 10 января начался «ад».
— Правда ли, что в комнатах, где жили дети, были установлены камеры, информация с которых выводилась на экраны в комнате родителей, и зачем это было нужно?
— Мне об этом пока ничего не известно.
— Как родители комментируют заявления опеки о том, что дети не доедали, были голодными, плохо одетыми, о том, что в семье было классовое разделение детей — усыновленных и под опекой?
— Это лживые слухи. Не было никакого разделения детей в семье. Были слухи о том, что в семье было чуть ли не два отдельных туалета — один для родителей и «хороших» детей, а другой для всех остальных. В семье Дель один туалет.
— Вы уже увидели документы медэкспертизы, подтверждающие факт побоев, и обследования условий жизни детей, которые якобы были плохими?
— Как я уже сказал, нам только сегодня передали 700 страниц документов, в которых, уверен, есть что изучить. Мы обязательно это сделаем. К сожалению, мы получили эту возможность только с сегодняшнего дня, почему до этого Светлану и её юристов не могли ознакомить с этими документами — нам непонятно. Нас держали в полном неведении. И страну, которая интересовалась этим делом с помощью СМИ, кормили слухами.
- Если вы уверены, что это спланированная история — почему она случилась именно сейчас, именно с этой семьёй? Кому это может быть выгодно?
— Причин очень много. Могу назвать только одно из предположений. Не думаю, что все родители, которые водят своих детей в детский сад, достаточно толерантны к тому, что этот же сад посещает другой ребёнок со страшным диагнозом. Медицинских противопоказаний для посещения таким ребёнком сада нет. Но не все родители готовы к этому. Думаю, могли найтись и те, кто был категорически с этим несогласны. Дальше додумывайте сами, что могло произойти.
10 января прошла настолько грамотно срежиссированная полицейская операция, будто её готовили не один день и не час, как это указывается в документах — якобы всё случилось после того, как у ребёнка 10 января обнаружили синяки. Мне кажется, операция была подготовлена. Нельзя провести полицейскую операцию по задержанию особо опасных преступников за один день, её готовят, я говорю это как адвокат с 20-летним стажем судебной и следственной практики. Думаю, что и здесь готовились не один день. А синяк был использован как повод — а был ли он?
— Где сейчас находятся восемь детей, которых не вернули в семью?
— По наши данным — в приюте в Зеленограде. К ним не допускают родителей, они в полной изоляции.Между тем, некоторые средства имели возможность получить у них интервью. И мы так же благодарны за этот репортаж, хотя он и был сделан без согласия родителей, в котором дети — сразу после принятия решения о том, что их не вернут в семью, так как они этого якобы не хотят — рассказывают, что в семье было всё в порядке, им нравилось там жить, их никто не обижал, а если и ругал, то словом, а не используя телесные наказания. Дети сами противоречили выводам экспертов, сделанным в тот же день.
— Светлана Дель не хотела сделать через вас какое-то заявление?
— У нас есть одно обращение ко всем: нужно остудить свой пыл. Не надо продолжать эскалацию конфликта, мы призываем подвести черту и сказать — да, наломали дров, давайте теперь сядем за стол переговоров и примем решение не в защиту чьих-то так скоропалительно сказанных слов, а для того,чтобы защитить интересы детей. Сейчас, как мне кажется, уже ни о детях, ни о семье никто не думает. Думают о том, чтобы защитить честь мундира и спасти лицо.
Если мы сами, как нация, не защитим этих детей и не примем правильное решение на основе объективных данных, полученных с разных сторон — заключений экспертов, которых еще надо привлечь, исследований, которые нужно провести — то грош нам цена.
Я считаю, что на этом деле обкатываются новые механизмы, которые могут быть использованы против других семей. Очень важно сейчас защитить эту семью и этих детей. Мы имеем дело с могущественным оппонентом. Но мы готовы забрать все иски, если с нами сядут за стол переговоров и дадут второй шанс на решение этого вопроса.
И это — с привлечением дополнительных специалистов, которые, если понадобится, пусть работают хоть месяц: смотрят, как дети ведут себя в присутствии родителей, как ведут себя родители, говорят с ними, посмотрят на их отношения. Общаются с окружением семьи, не только с друзьями, но и воспитателями детских садов и других детских учреждений. Это судьбоносное для детей решение нужно принять на основе объективной информации.
— Но ведь дети говорили, что не хотят возвращаться в семью?
— У нас до сих пор не было ни одного документа, из которого бы следовало, что именно говорили дети. И я не уверен, что нам их представили. Мы обязательно изучим все документы. Следующее судебное заседание по иску Светланы Дель против полиции и опеки назначено на 8 февраля в 12:00.
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