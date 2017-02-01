— Сегодня прошла подготовка к судебному разбирательству. Административные ответчики и другие участники дела представили свои возражения и ряд документов, которых мы добивались с 10 января. Три недели ушло на то, чтобы добиться простого права: права на доступ к информации. Нам только сегодня предоставили ряд документов, которые, по мнению наших процессуальных оппонентов, обосновывают настолько брутальные действия 10 января — изъятие детей из семьи.

10 января сразу из нескольких мест были изъяты дети, которые проживали в семье Дель. Изъятия прошли дома, в детских садах, в секциях, кружках. Одну из дочерей изъяли с новогодней ёлки, где побывали сотрудники опеки и при поддержке сотрудников полиции произвели изъятие. Вся страна только просыпалась после новогодних праздников, а уже была проведена полицейская операция, которая до сих пор имеет серьёзные последствия для семьи Дель и их детей, а также создаёт угрозу для многих многодетных семей России.

— До этого была проведена внеплановая проверка в семье?

— Никаких внеплановых проверок до изъятия никто не проводил, все проверки начались после того, как детей изъяли.

— По каким документам производилось изъятие детей — они были предъявлены?

— Никакие документы в момент изъятия не составлялись и, соответственно, не предоставлялись родителям. Всё произошло без каких-либо объяснений, и сегодня эти объяснения мы только начали получать. Объём полученных нами документов очень большой, около 700 листов. Для ознакомления с ними потребуется время, возможно, даже не один день. После этого мы обязательно прокомментируем их содержание.

— Дети Светланы появились в московской базе усыновления по одному, без братьев и сестёр…

— Это вопиющий факт, я узнал об этом только сейчас, оставлю его без комментариев. Но я призываю всех должностных лиц, которые так или иначе вовлечены в этот конфликт, воздержаться от действий, которые влияют на судьбу детей. Спор еще только начался, не надо сжигать мосты, по которым мы потом можем перевести детей обратно, домой.

Уже очень много наломано дров, много сказано негативного, в том числе со стороны чиновников и общественных деятелей, которые решили встать на сторону сильного в этом конфликте — государства. Слабая сторона — это семья и дети, надо думать о них, а не о том, как защищать уже сказанные слова, может быть, сказанные слишком скоропалительно.

Были сделаны также скоропалительные выводы — экспертами, психологами во время двухчасовой беседы с изъятыми детьми в приюте, после того, как их 10 дней содержали в полной изоляции от родителей. Побеседовав только с детьми, психологи пришли к выводу, что возвращать их в семью якобы нельзя. Сейчас те же самые психологи уже отказываются от своих слов, потому что слышат критику от своих коллег — вполне заслуженную, поскольку двухчасовой беседы только с детьми нельзя сделать объективные выводы.

Надо было побеседовать, по крайней мере, еще и с родителями, а также с окружением этих детей, с воспитателями в детских садах, которые они посещали, с тренерами и другими педагогами из их кружков и секций. Ничего этого сделано не было. Вероятно, эксперты торопились домой, в свои семьи. И по итогам скоропалительного исследования пришли к выводу, на основе которого административные лица приняли решение [разорвать договор опеки с семьёй Дель по восьми детям — Zelenograd.ru].

Мы готовы к тому, чтобы провести дополнительные экспертные исследования, сделать комиссионную экспертизу, включив в комиссию не только психологов, но и работников системы образования, здравоохранения, которые должны в нормальных условиях, без давления, объективно провести своё исследование и сделать вывод о возможности или невозможности проживания детей в семье Дель.

Сейчас дети по-прежнему находятся в изоляции (восемь детей находятся зеленоградском Центре поддержки семьи и детства, двоих вернули под временную опеку в семью — Zelenograd.ru). Это осложняет ситуацию — тем сложнее будет их реабилитировать, а сделать это необходимо. Если есть претензии к отцу — есть мать, к которой претензии не предъявляются, пусть её допустят к детям. Мать караулит вокруг приюта, пытается достучаться до чиновников, чтобы они разрешили ей встречу с детьми, но ей запрещают, ссылаясь на указания полиции и должностных лиц.

Мы считаем, что эти требования незаконны и будем их оспаривать в отдельном судебном процессе. Но, опять-таки, я считаю, что суд не самое лучшее место для решения подобных конфликтов. Мы готовы сесть за стол переговоров, начать процедуру повторной экспертизы. Мы призываем должностных лиц поступить именно так, не дожидаясь решения судов.