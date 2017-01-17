В этот же день заявление сделал и адвокат многодетной приёмной матери Светланы Дель, у которой забрали детей. Защиту её интересов взял на себя Иван Павлов, известный правозащитник из Санкт-Петербурга, руководитель «Команды 29» с большим опытом оппонирования госорганам в судах.

«Сегодня наши юристы подали иск к органам опеки и полицейским. Будем требовать объяснений — прошла почти неделя, с тех пор как детей изъяли, а никаких документов мы так и не увидели. И, конечно, требуем вернуть детей домой», — сообщил Павлов на свой странице в Facebook.

Иск о признании незаконными действий отдела опеки управления соцзащиты и ОМВД района Старое Крюково, а также об обязании их вернуть детей матери направлен в Зеленоградский суд, как сообщает «Интерфакс».

Детей изъяли из семьи 10 января после сигнала воспитательницы детского сада, которая обнаружила на теле одного ребёнка синяки — или следы побоев. Прибывшим сотрудникам опеки и полиции мальчик рассказал, что его «бьёт отец». Сотрудники зеленоградской полиции и органов опеки отправились по месту жительства семьи, провели там проверку жилищных условий и состояния других детей — ни у кого из них не нашли признаков насилия. Однако, детей забрали прямо из дома, еще нескольких — с кружков и новогодних праздников. Их изолировали от родителей в столичной больнице и в зеленоградском Центре поддержки семьи и детства, куда доступ матери был запрещен. Никаких задокументированных оснований для изъятия детей, включая фотографии, ни родителям, ни юристам до сих пор не предъявили.

«Побои, в том числе, в отношении ребенка, — уголовное преступление, это недопустимо. И в случае доказанного преступления такая реакция была бы понятна. Но вот про презумпцию невиновности почему-то забыли: нельзя вот так, без всяких доказательств, забирать детей из семьи. Семьи, между прочим, благополучной и не раз прошедшей все возможные проверки. Это не только огромный стресс для детей и нарушение их прав и прав их родителей, но и вред детскому здоровью вследствие отсутствия положенного лечения. Будем разбираться», — так описывает ситуацию адвокат.

Сейчас обращения от команды юристов Ивана Павлова уже получили все задействованные в происшествии инстанции: органы опеки, полиция, больница и приют. «Просим предьявить документы, позволяющие забирать из семьи и удерживать детей в подобных случаях. Пока никто не смог», — констатировал он.

Zelenograd.ru также запросил 17 января основания для изъятия детей в ГУВД Москвы и департаменте социальной защиты населения — оперативных комментариев зеленоградские подразделения этих ведомств не дают. Официальные запросы портала отправлены в управу района Старое Крюково Зеленограда (районную комиссию по делам несовершеннолетних) и в гимназию 1528, к которой относится детский сад — с вопросом о подтверждении сделанного там обращения в полицию и обстоятельствах, при которых это произошло.