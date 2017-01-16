Пока на московском и федеральном уровне чиновники обсуждают синяки одного ребенка, все десять детей, изъятых из многодетной зеленоградской семьи 10 января, продолжают находиться в больнице, где им запрещено видеться с родителями из-за карантина, и в зеленоградском приюте. Там двоих из детей должны были отдать родственникам еще в пятницу, 13 января — малышей уже даже одели, но затем внезапно их возвращение в семью отложили на неопределенное время.

В понедельник, 16 января, ведомства продолжили заниматься совещаниями и бумагами, но для семьи ничего не изменилось — обещания отдать детей родным после выходных и оформления необходимых документов не было выполнено. «В данный момент готовятся документы для передачи детей женщине, а это не быстрый процесс, отметили в департаменте социальной защиты населения», — сообщил ТАСС утром 16 января.

Сотрудники зеленоградской опеки в понедельник 16 января находились в Москве и были недоступны для комментариев. Не удалось узнать у них ничего нового и Светлане Дель. Зато её саму вызывали в полицию.