Пока на московском и федеральном уровне чиновники обсуждают синяки одного ребенка, все десять детей, изъятых из многодетной зеленоградской семьи 10 января, продолжают находиться в больнице, где им запрещено видеться с родителями из-за карантина, и в зеленоградском приюте. Там двоих из детей должны были отдать родственникам еще в пятницу, 13 января — малышей уже даже одели, но затем внезапно их возвращение в семью отложили на неопределенное время.
В понедельник, 16 января, ведомства продолжили заниматься совещаниями и бумагами, но для семьи ничего не изменилось — обещания отдать детей родным после выходных и оформления необходимых документов не было выполнено. «В данный момент готовятся документы для передачи детей женщине, а это не быстрый процесс, отметили в департаменте социальной защиты населения», — сообщил ТАСС утром 16 января.
Сотрудники зеленоградской опеки в понедельник 16 января находились в Москве и были недоступны для комментариев. Не удалось узнать у них ничего нового и Светлане Дель. Зато её саму вызывали в полицию.
Детей не отдали. И похоже не отдадут. Саше их уже передать не могут почему то. Светину Дашу в приют не пускают. Трубки никто не берет. Только полиция очень хочет видеть Свету. Я не пускаю ее, потому что если и Свету так же, как и детей закроют "до выяснения", я сойду с ума. Люди, что делают с нами??? Как это? В Питере к приёмным родителям вламываются сотрудники опеки с внезапными проверками. Детей раздевают и осматривают в садах. Все таки это 37 год???? @svetkaaa2012
«Отобьем всех! И пусть вся страна и весь мир узнает, что настоящая семья никогда не рассыпается в трудную минуту!» — написала на исходе понедельника, 16 января, Светлана.
Группу поддержки семьи создали Вконтакте, идёт сбор подписей под открытым письмом в поддержку семьи. адресованном президенту России Владимиру Путину. В выходные был открыт сбор подписей под петицией к федеральному детскому омбудсмену Анне Кузнецовой, которая отложила решение о семье до понедельника — поэтому в заголовке петиции: «Анна Кузнецова! Проснитесь! Десять детей страдают пока Вы спите! Примите срочные меры!» (у петиции по состоянию на утро 17 января почти 7 тысяч подписей).
Флешмоб #помогитевернутьдетей устроили в соцсетях и в комментариях к Instagram федерального детского омбудсмена: участники флешмоба размещают свои фотографии с табличкой «Помогите вернуть детей!».
С критической оценкой случившегося выступили известный детский психолог Людмила Петрановская, эксперт по социальному сиротству Александр Гезалов, сенатор Елена Мизулина. Авторитетный среди многодетных и приёмных семей портал Pravmir.ru выпустил статью «"Это был театр военных действий». Приемная мать о том, как у нее отобрали 10 детей" и памятку «Если органы опеки забирают ребенка — что делать?».
Московский следственный комитет проводит проверку действий должностных лиц органов опеки и попечительства по факту изъятия детей.
Десять приёмных детей забрали из многодетной зеленоградской семьи 10 января, после заявления воспитателя детского сада, обнаружившего «следы побоев» на теле одного из детей. Приёмная мать Светлана Дель утверждает, что речь шла о двух обычных синяках, фотографию которых ей впоследствии предъявила опека. В официальном сообщении пресс-службы омбудсмена Анны Кузнецовой говорится о том, что у ребёнка «увидели ссадины и кровоподтеки».
«Если бы семья была неблагополучной, если бы профильные службы получали тревожные сигналы, о возвращении детей не было бы и речи. В данном случае подобная информация поступает впервые, но игнорировать ее нельзя», — заявила омбудсмен.
Синяки и ссадины, как повод забрать детей из семьи с полицией, уже сделались причиной тревоги и вопросов у множества родителей, сопереживающих многодетной семье и задумывающихся о безопасности своих детей и семьей.
С пятницы, 13 января, по итогам специального совещания с участием уполномоченного при президенте РФ по правам детей Анны Кузнецовой, матери официально разрешили видеться с детьми.
В понедельник, 16 января, в зеленоградском приюте побывала старшая дочь Светланы Дель, на которую сейчас готовят документы для возвращения из приюта двух детей. Она попыталась с ними встретиться и описала это:
И так, коротко о поездке: Я приехала с подарками для малышей. Сначала мне сказали ждать. Я ждала. 10 минут , 20, 30 ..... Выходят две женщины со словами какие подарки передавать, на что я ответила: Сама передам. Я хочу их видеть. В ответ я услышала отказ. Слава богу рядом за воротами стояли ребята из Рен-тв. Я позвонила маме и нарочито громко сказала, что меня не пускают. Если они не пустят меня, то я пущу сюда прессу. Через пять минут после этих слов ко мне подходит женщина и говорит: Пойдемте к детям! С ними так и нужно. Слишком много себе позволяют. На детей им пофиг, ибо когда к нам вчера привели Петю со сломанным по корень ногтем на ноге, там к слову нужен были уже хирург, врача на месте не было, ни бинта, ни перекиси водорода. Нашли какие - то ножницы, чтобы отрезать выпирающую часть, чтобы это не причиняло боль ребенку при ходьбе. После этого они мне сегодня заявили, что детям здесь хорошо и о них заботятся. Продолжение следует... #помогитевернутьдетей
Назвать имена ответственных за изъятие детей из семьи, произошедшее 10 января, просят многие из тех, кто следит за этой историей в социальных сетях и СМИ. На зеленоградском уровне это сделать легко, сложнее с получением комментариев: какими были основания для того, чтобы отобрать у родителей и увезти из дома десятерых детей? Возможно, исполнители этой процедуры считали, что спасают детей от реальной опасности, но подтвердить это аргументами, документами или фотографиями никто не торопится.
Многодетная семья с 13 детьми, из которых 12 — приёмные, живёт в 8 микрорайоне Зеленограда. Приёмных детей, усыновленных и находящихся под опекой, курирует управление социальной защиты населения районов Старое Крюково и Силино, расположенное в корпусе 830. В нём действует отдел опеки и попечительства, инспектора которого сопровождали в том числе и эту семью.
Ответственность за действия опеки несут: начальник управления соцзащиты Соломко Марина Васильевна и начальник отдела опеки, попечительства и патронажа Магурова Елена Анатольевна. Их имена и контакты — открытая информация, опубликованная на сайте столичного департамента соцзащиты населения.
Для комментариев чиновницы отказались недоступны. Свою позицию они озвучили юристу Анне Мишеловой, доверенному лицу Светланы Дель, 13 января: к семье никогда не было никаких претензий, в том числе по результатам плановых проверок опеки, и «следы побоев», обнаруженные сейчас у одного из детей, вызвали у сотрудников опеки шок. Не смотря на это обстоятельство, предварительного разбирательства устраивать не стали, а среагировали сразу и радикально.
Со стороны полиции 8 микрорайон — сфера ответственности ОМВД по районам Силино и Старое Крюково и его начальника Городецкого Артёма Юрьевича. Контакты сотрудников ОМВД опубликованы на сайте зеленоградской полиции: врио начальника отделения по делам несовершеннолетних — Глазунов Максим Александрович, участковый по адресу проживания семьи — Григорьев Андрей Николаевич.
В полиции также не дают по произошедшему оперативных комментариев.
Журналистские запросы в оба ведомства направлены от Zelenograd.ru — ответы на них, согласно закону «О СМИ» (или обоснованный отказ от ответов) должны поступить в течение 7 дней.
«Есть информация (достоверная), что никто из детского сада никого не вызывал и не сообщал о побоях», — сообщили в комментарии под публикацией Zelenograd.ru 14 января.
Детский сад, в который ходили дети из многодетной семьи, также находится в 8 микрорайоне и относится к гимназии 1528. Подтверждений или опровержений этой версии пока получить не удалось — в гимназию также направлен официальный запрос, ответа на который придётся подождать.
По другой версии, высказанной в обсуждениях, детский сад мог быть заинтересован в том, чтобы избавиться от детей с диагнозами или просто «неудобных» детей.
«Последнюю неделю воспитатель ежедневно, убедительно и целенаправленно жаловалась на Сережу: плохо себя ведет, дерется, обижает других. Да, Сережа очень непростой ребенок. Но приемные дети редко бывают простыми, и кто из состоявшихся приемных мам со мной поспорит?», — написала в своём публичном заявлении Светлана Дель.
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У них глаза зашорены и уши заткнуты, когда средь бела дня некоторые молодые мамаши в общественных местах чморят на чем свет стоит и угрожают своим непослушным чадам. А тут прикопались из-за синяка?