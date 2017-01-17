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Семью Светланы Дель лишили прав на опеку восьмерых детей 19.01.2017 ZELENOGRAD.RU

Расторгнут договор опеки по восьми приёмным детям, изъятым неделю назад из семьи Светланы Дель, заявил в среду Владимир Петросян, глава столичного департамента соцзащиты. Теперь против семьи выдвигаются обвинения, касающиеся не только побоев, которые обнаружили у одного из детей в детском саду, но и якобы недостаточного ухода за детьми. Сами дети не хотят возвращаться домой — такой вывод сделали опросившие их специалисты. Родные и друзья семьи это опровергают.

Все десять детей, изъятых из семьи Светланы и Михаила Дель, находятся сейчас в зеленоградском «Центре поддержки семьи и детства».

Формально никаких документов и извещений о расторжении договора ни семья, ни защищающие её интересы юристы пока не получали. «Департамент соцзащиты, Петросян и прочие задействованные в деле чиновники почему-то предпочитают общаться с нами через СМИ. Сообщили о том, что дети будут общаться с психологами — через СМИ, что их отпустят 20 числа домой — через СМИ, что заберут — через СМИ. Никто из них не удосужился приехать к родителям, привезти и вручить документы, связаться с адвокатом, сообщить о возбуждении дела», — написал в своём блоге Иван Павлов, адвокат Светланы Дель.

О возбуждении уголовного дела против отца семейства, Михаила Дель (по статье «Побои», как сообщает РИА «Новости») Владимир Петросян также объявил в эфире телеканала Life.ru.

Соцзащита: «Дети были многого лишены»

Ссылаясь на «источники в органах опеки и попечительства Зеленограда», Life.ru опубликовал описание процедуры изъятия детей из дома: полиция и опека якобы обнаружили, что дети живут в плохих условиях. «Светлана Дель ежемесячно получала разнообразные доплаты и пособия на детей в размере более полумиллиона рублей, но дети жили впроголодь, спали на полу и ходили в старой и несоразмерной одежде», — утверждает автор публикации.

«Увиденное в квартире настолько поразило много переживших на своём веку полицейских и сотрудников опеки, что, изъяв детей, они не выдержали, скинулись и купили для них в ближайшем супермаркете еды. — Все продукты малыши съели очень быстро. Было видно, что они просто не могут насытиться, — добавил сотрудник органов опеки».

В управлении соцзащиты районов Старое Крюково и Силино Zelenograd.ru не смогли подтвердить, что предоставляли подобную информацию изданию — начальник управления и начальник отдела опеки который день недоступны для комментариев.

Существование свидетельств того, что «дети были многого лишены», подтвердил и Владимир Петросян в эфире Life.ru. Днём раньше, 17 января, при проведении консилиума чиновник высказался, что для него лично имеют главное значение обнаруженные у ребенка побои, все остальное — не так важно. «Беспорядок и прочее — это все житейская ситуация», — приводит РИА «Иван-Чай» его слова, сказанные на консилиуме, где принималось решение о том, что с детьми пообщаются независимые психологи.

Я не понимаю. Почему если есть претензии к папе - его ни разу не опросили. Никто. Ни опека, ни милиция. Почему опрашивают четырёхлетних детей и детей с сд? Света не подписала ни одну бумагу с момента изъятия. Ни одну. Почему по обвинению в "побоях" забирают 10 детей - так как детям опасно. Но оставляют троих - их не жаль? Почему игнорируют показания близких? Фотографии на протяжении 10!!! Лет?! Почему? Почему опека при мне говорила нет никаких претензий к семье? Почему 10 лет проверок , сопровождения - ничего не значат. Ладно фотографии. Но дела?! Вика сдала экзамены в балетной студии за 3 года за год. Петя, поля и Артём успешно катались на горных лыжах. Поля танцует и поёт. Все проходили реабилитации. Ездили в поездки. Дважды летом были на море. В Италии дважды. В Таганроге с нами. В марте была запланирована поездка в Альпы - для катающихся на лыжах. Репетитор. Частные школы. Няни ( раньше было 2 няни филиппинки). Большое количество людей было дома: гостеприимная семья, много друзей с детьми, постоянные праздники. Воцерковленная православная семья. Чтившая традиции. Нас просят заткнуться. Прекратить шум. Но как?! Я не понимаю, как замолчать?! Тогда каждую из нас могут раздавить. Просто так. Без суда, следствия, правового поля, разбирательств, честного рассмотрения дела. Я - не просто так делаю репосты. Я знаю эту семью более 10 лет. Наши дети дружат. Мы вместе отдыхаем. Мы встречаемся каждую неделю. У меня своя семья, дети, но я не могу остаться в стороне. Это ложь. И я боюсь, но пишу, потому что если Светлану победят, растопчут любого. Нет ни правды, ни справедливости, ни чести. #помогитевернутьдетей

Фото опубликовано Александра (@harklif)

Психологи: «Дети не выразили желание возвращаться к папе и маме»

В среду, 18 января, всех изъятых из семьи детей собрали в зеленоградском «Центре поддержки семьи и детства» (бывший детдом №14) — туда перевезли восемь детей, находившихся в московской больнице им. Сперанского, двое детей уже находились там со дня изъятия.

«В центре социальной поддержки в Зеленограде собралась комиссия, в которую кроме психологов и независимых экспертов вошли также представители Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка и общественных организаций. Специалисты внимательно пообщались с каждым ребенком. Большинство детей подтвердили экспертам установившуюся в семье практику телесных наказаний со стороны отца, которые производились неоднократно и в присутствии мамы. Со слов 11-летней девочки, еду для всей семьи готовила она, в то время как мама готовила только для себя. Дети не выразили желание возвращаться к папе и маме, некоторые из них хотят остаться в центре социальной поддержки. После детального анализа ситуации комиссия коллегиально приняла однозначное решение о невозможности возвращения этих детей в семью», — сообщил Институт уполномоченных по правам ребёнка.

С детьми встречались председатель координационного совета Союза добровольцев России, ответственный секретарь Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), руководитель постоянной Комиссии по общественному контролю Яна Лантратова, соучредитель Межрегионального Фонда социально-психологической помощи семье и ребёнку Ирина Медведева, руководитель информационно-правозащитного центра «Иван Чай» Элина Жгутова, представители некоммерческой организации «Волонтеры в помощь детям» Инна Пасечник и Мария Тутушкина.

«Мы ехали в Зеленоград, будучи полностью убеждены, что детям будет лучше в семье, чем в детском доме, — рассказала „Известиям“ секретарь СПЧ Яна Лантратова. — Но, пообщавшись с детьми, мы были просто поражены. Все дети рассказывали, что их бьют, что они боятся отца, а некоторые говорили, что они не хотят возвращаться в семью и им лучше в детском доме. И мы все, люди совершенно разных позиций, высказали консолидированное мнение — и это нонсенс для нас, — что детям лучше будет остаться в этом учреждении, чем вернуться в семью. Во всяком случае приемным детям».

Выводы комиссии и стали основанием для решения о расторжении договора опеки в отношении восьмерых детей. По двум усыновленным детям решения еще нет. «Одна из девочек высказала пожелание жить с бабушкой в Санкт-Петербурге, поэтому сейчас изучается возможность оформления временной опеки в отношении этого ребенка», — говорится в сообщении Института уполномоченных.

Многодетная мама Светлана Дель и её старшая дочь Дарья провели весь день в том же «Центре содействия семье и детству», где с детьми общались специалисты. Родным так и не разрешили увидеть других детей, кроме двоих усыновленных. Сначала всем детям вернули телефоны, и они начали переписываться: «Я скучаю мама», «Мама я люблю», — смс-ки детей Светлана опубликовала в своём инстаграме. Затем, по её словам, телефоны снова забрали, а ей объявили, что дети не хотят возвращаться домой.

Держитесь, мои хорошие! Подробности у @maria_life_ermel и @harklif #помогитевернутьдетей

Видео опубликовано Svetlana Dell (@svetkaaa2012)

Правозащитники: «Детей изъяли по акту о безнадзорности»

Адвокаты, защищающие интересы семьи, пока не добились предъявления документов, обосновывающих изъятие детей: акта об изъятии, акта обследования жилищных условий. Зато стало известно, что формально детей забрали как беспризорных — об этом сообщило РИА «Иван-Чай» и подтвердил источник «Коммерсанта», близкий к правительству Москвы: при изъятии полицией был составлен акт о беспризорности, хотя все дети были изъяты из-под надзора — из дома, из детского сада, с занятий.

Эта процедура активно действует по всей стране на основании приказа МВД №845 «Об утверждении инструкции по организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел РФ» и ФЗ-120 «О профилактике безнадзорности и правонарушений», которые дают возможность полиции «в самых разных регионах России в последние годы внезапно отторгать детей от семьи, вырывать их из привычного окружения», — пишет «Иван-Чай».

Органы опеки должны были действовать в рамках статьи 77 Семейного кодекса РФ (отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью). «Угрозу жизни и здоровью органы опеки определяют сами — на глазок», — цитирует «Коммерсант» главу благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елену Альшанскую. При изъятии органы опеки обязаны составить акт, уведомить прокурора, а также в течение семи дней обратиться в суд с иском о лишении или ограничении родительских прав. По словам Альшанской, чиновники стараются не связываться с судами, поэтому либо требуют от семьи написать добровольное согласие на передачу детей, либо полиция составляет акт о беспризорности.

Взыскание на начальника зеленоградских органов опеки, проводивших изъятие детей, 17 января наложил глава департамента соцзащиты населения (ДСЗН) на собранном им консилиуме. «Он увидел нарушение со стороны органов опеки в том, что при изъятии детей начальник опеки должна были предварительно позвонить в департамент и получить разрешение. Именно такая процедура, странная с точки зрения действия федерального законодательства, действует в Москве», как сообщил «Иван-Чай», представители которого присутствовали на консилиуме.

В обсуждении сотрудники ДСЗН попытались оправдать действия опеки и полиции современной трактовкой термина «безнадзорность» — в частности, тем, что Светлана Дель не обратилась в медучреждение по поводу синяков у ребёнка, а это является признаком его безнадзорности. Также выяснилось, что в Москве действует региональный закон, который позволяет полгода удерживать детей, привезенных в полицию по акту о безнадзорности в приютах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

3 января президент России Владимир Путин дал поручение об анализе практики изъятия детей у родителей по итогам своей пресс-конференции 23 декабря 2016 года, на которой подняли эту проблему. Изъятие 10 детей из семьи Дель произошло сразу после новогодних праздников, 10 января, и дало массу практического материала для подобного анализа.

Теперь в Общественной палате РФ готовятся открыть горячую линию для родителей, у которых органы опеки пытаются забрать детей. Жалобы будут разбирать специальные общественные комиссии, которые создадут при региональных общественных палатах и детских омбудсменах, сообщили «Известия». По словам федерального детского омбудсмена Анны Кузнецовой, во исполнение поручения президента во всех субъектах РФ при региональных уполномоченных по правам ребенка создаются рабочие группы, которые займутся мониторингом ситуации с приемными семьями в целом и с точки зрения правоприменительной практики чрезмерного вмешательства в семью.

Верите ли вы, что с детьми в семье Светланы Дель плохо обращались?
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Обсуждение
Екатерина Климкина
10 часов назад
Убедительная просьба к редакции сайта освещать ситуацию с уголовным делом в отношении папы Миши.
Елена Панасенко
10 часов назад
На вчерашний день один из адвокатов семьи отрицал существование этого уголовного дела.
Ирина M.
10 часов назад
"— в частности, тем, что Светлана Дель не обратилась в медучреждение по поводу синяков у ребёнка, а это является признаком его безнадзорности" (с)

Т.е. все родители должны обращаться в травму после каждого синяка или отберут ребенка?

"при изъятии полицией был составлен акт о беспризорности, хотя все дети были изъяты из-под надзора — из дома, из детского сада, с занятий." (с)

Т.е. по сути любого ребенка могу изъять как безнадзорника прямо из дет.сада?
Zеленоградский Zритель
10 часов назад
Если ещё не обращались, может обратиться сюда?
http://www.patriarchia.ru/db/text/1914492.html
Александр Грачёв
9 часов назад
Убедительная просьба к редакции сайта освещать ситуацию с уголовным делом в отношении папы Миши.
Убедительная просьба освещать ситуацию с невозбуждением уголовного дела по факту нарушения презумпции невиновности и клеветы со стороны СМИ.
fred26 fred26
8 часов назад
Как-то всё мутно в этой истории. У обоих сторон "есть мотив". 630 тыс в месяц все-таки
Александр Грачёв
8 часов назад
Как-то всё мутно в этой истории. У обоих сторон "есть мотив". 630 тыс в месяц все-таки
Если бы вы знали, о том, что это за труд, вы бы так не говорили.
Елена Волкова
8 часов назад
На сотрудников соцзащиты завели дело после скандала с приемными детьми в Зеленограде
Дмитрий Димонов
8 часов назад
Я в принципе поддерживаю семью... Но на мой взгляд многие не знают и в статьях не договаривается и не уточняется...Есть три формы устройства детей...Опека, приемная семья и усыновление. Тайна есть только при усыновлении. Приемная семья - это по большому счету ты становишься сотрудником органов опеки. В зависимости от группы здоровья родителям платится зарплата, на детей выдается пособие...Тут где то упомянули в этой семье это примерно 500 тыс. в месяц. У детей при опеке и приемной семье не меняется фамилия и с ними могут общаться родственники, а раз у всех фамилии разные - дети вполне знают что и кто они. Ну и еще много чего...В этой серии статей все эти понятия путаются...в одно мешаются и тайна усыновления и приемная семья и.т.п

Отредактировано: 19-01-2017, 12:34
Александр Грачёв
8 часов назад
На сотрудников соцзащиты завели дело после скандала с приемными детьми в Зеленограде
А на сотрудников полиции, которые участвовали в изъятии не завели дела?
татьяна андреевна
8 часов назад
**Если бы вы знали, о том, что это за труд, вы бы так не говорили ** Любой воспитатель в дет.саду,в дет.доме,в приюте,знает,что это за труд!Почему же зарплаты не по пол миллиона?
Елена Волкова
8 часов назад
Потому что она не МАМА. Хороший воспитатель-подарок судьбы. Не часто встречается
татьяна андреевна
8 часов назад
Судя по частым скандалам с приёмными семьями,хорошая приёмная МАМА-тоже подарок судьбы.Не часто встречается
Дмитрий Димонов
8 часов назад
Вот именно.. приемная семья это суррогат воспитателей и мамы с папой...вопрос все-таки в другом насколько серьезны основания прекращать договорные отношения...а путаница с тайной усыновления и приемной семьей наверно делается с подачи юристов что бы поднять больший общественный резонанс. В принципе так и надо, втихаря эту систему не пробьешь.
Алина Антонова
8 часов назад
Взрослые люди, тем более чиновники всегда добьются желаемого ответа у ребенка. Могу поверить, что в семье бывает всякое, как в любой семье. Но никогда в детдоме не будет лучше , чем в семье. Вспомните , как после детдома дети ищут своих родителей: хоть пьяниц, хоть бомжей и прощают им все. Детям нужна семья!!!
Виктория Егорова
8 часов назад
Много непонятного, но почему-то вспомнилась фраза из "Бриллиантовой руки":

- И что же, все эти десять лет он пил, дебоширил и, так сказать, морально разлагался? — Ну, нет! Вы знаете, все это время он искусно маскировался под порядочного человека.

10 лет у опеки не было вопросов и приемная семья была образцовая и в один момент все перевернулось с ног на голову!
Дмитрий Димонов
8 часов назад
Всякое может быть...у меня знакомый тоже был приемной семьей...потом усыновили...говорит что опека не приезжала, а типа спрашивала у вас все хорошо и просили писать кучу формальных отчетов...Они сначала все чеки собирали, а в отчетах просто писали от балды: на еду столько то, на одежду столько то...Но они состоятельные в принципе люди, может поэтому к ним так относились...
Елена Волкова
7 часов назад
татьяна андреевна
16 минут назад
Судя по частым скандалам с приёмными семьями,хорошая приёмная МАМА-тоже подарок судьбы.Не часто встречается
Приемных родителей на пару порядков меньше по количеству. Спросите своих детей; помнят ли они имена своих воспитателей
Александр Грачёв
7 часов назад
Любой воспитатель в дет.саду,в дет.доме,в приюте,знает,что это за труд!Почему же зарплаты не по пол миллиона?
Маленький секрет открою вам (шепотом): у них выходные есть. А также отпуска. И еще они еду не готовят детям. И по магазинам не ходят им ВСЕ покупать. А самое главное: самое большее что им грозит, если что - это увольнение.
татьяна андреевна
7 часов назад
Александр Грачев,читайте статью внимательно,отрывок для вас * Репетитор. Частные школы. Няни ( раньше было 2 няни филиппинки). Большое количество людей было дома: гостеприимная семья, много друзей с детьми, постоянные праздники* (уработалась мамашка)
Gracheva Ekaterina
7 часов назад
Дело о халатности возбуждено после скандала с многодетной семьёй в Зеленограде
11:45 СЕГОДНЯ 684 0
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет России.

Производство начато в отношении должностных лиц органов опеки, которые, по данным следствия, не выявили фактов неприемлемых условий содержания детей.

Ранее стало известно, что 10 января воспитатель детского сада обнаружила на теле одного из воспитанников синяки и кровоподтёки от побоев, нанесённых, с его слов, отцом. После этого ребёнка и ещё девятерых приёмных детей изъяли до выяснения обстоятельств. Восемь из них оказались ВИЧ-инфицированы, в настоящий момент они госпитализированы. Ещё двое помещены в социальный центр.
Александр Грачёв
7 часов назад
Александр Грачев,читайте статью внимательно,отрывок для вас * Репетитор. Частные школы. Няни ( раньше было 2 няни филиппинки). Большое количество людей было дома: гостеприимная семья, много друзей с детьми, постоянные праздники* (уработалась мамашка)
Вы нанимали няню? Я могу сказать, что помощь конечно от этого есть. Но увы очень слабая. Процентов 80 всей нагрузки остается на родителях. Няня это так, отвести-привести, ну может немного посидеть.
Дмитрий n3ro
7 часов назад
10 лет у опеки не было вопросов и приемная семья была образцовая и в один момент все перевернулось с ног на голову!
Могу сказать больше, так как знаю чуть больше СМИ - вопросы давно были. И к содержанию детей и к обращению с ними и как дети выглядят, как питаются, в чем ходят и т.п. ВОт почему "звоночек" прозвенел так поздно - вопрос конечно хороший.
И почему это так спонтанно, без особого соблюдения формальностей необходимых - не могу сказать пока.

Если бы вы знали, о том, что это за труд, вы бы так не говорили.
Александр, про труд понятно любому родителю. Что такое ребенок и что такое их в 16 раз больше, думаю все родители могут представить. А между тем к этой семье были давно вопросы. Особенно к тому, что по факту они стригут бабло за детей, к которым внимания и ухода особо нет. Делают бизнес-с.
Валерия """
7 часов назад
Как же жалко этих крошек, которые родились непонятно где, непонятно от кого, со страшными диагнозами и дамокловым мечом над головой, которых лупит приемный отец до гематом, а это не по попе ладошкой шлёпнуть ( им, вспомните, от 4 до 6 лет, с более взрослыми побоялся бы ответку получить). На содержание которых государство выделяет деньги, а они сосиски ( сосиски!) только по праздникам видят ( чем же кормили их родители?) Которые вздрагивают при упоминании отца- "дяди Миши". Не знаю, как у вас, а у меня слёзы наворачиваются на глаза.
Зато две няни- ( censored) -филиппинки и бесплатные путевки в Италию.
Буду, по мере возможности, следить за динамикой, вот просто жажду возмездия.

P.S. "Папа" всё ещё в кустах?
татьяна андреевна
7 часов назад
Александр Грачёв
14 минут назад Не нанимала,денежек на нянь и репетиторов не хватает(про Альпы и Италию вообще промолчу).Не до жиру-быть бы живу.
Дмитрий Димонов
7 часов назад
А вот интересно - возможность усыновить есть у них(родителей)? Тогда и тайна усыновления, но не будет выплат и квартиры ребетенку к 16 годам и льгот при поступлении в институт и т.п.
В принципе ничего зазорного в том,что они из этого организовали бизнес - нет. Главное что бы условия содержания и воспитания были на хорошем уровне.
Иринка А я
7 часов назад
Странная история. Разговаривала со знакомой из этого дома, она говорит, что ни она, ни ее соседи из этого подъезда, детей (и родителей) не видели и про такую большую семью в доме вообще не слышали ...
Александр Эрлих
7 часов назад
Дмитрий Димонов, напишите, пожалуйста, конкретно, где и что напутано. Мы поправим, если вы окажетесь правы.
татьяна андреевна
7 часов назад
Елена Волкова
7 минут назад Может быть я и мать с маленькой буквы,зато дети у меня чистые,хорошо одетые,вкусно накормленные,учатся на двух доп образованиях(помимо школы) и без истязаний!
Александр Грачёв
7 часов назад
Как же жалко этих крошек, которые родились непонятно где, непонятно от кого, со страшными диагнозами и дамокловым мечом над головой, которых лупит приемный отец до гематом, а это не по попе ладошкой шлёпнуть ( им, вспомните, от 4 до 6 лет, с более взрослыми побоялся бы ответку получить). На содержание которых государство выделяет деньги, а они сосиски ( сосиски!) только по праздникам видят ( чем же кормили их родители?) Которые вздрагивают при упоминании отца- "дяди Миши". Не знаю, как у вас, а у меня слёзы наворачиваются на глаза.
Зато две няни- ( censored) -филиппинки и бесплатные путевки в Италию.
Буду, по мере возможности, следить за динамикой, вот просто жажду возмездия.

P.S. "Папа" всё ещё в кустах?
Повторю вопрос: почему вся эта грязь полилась именно тогда, когда Светлана в суд подала?
И про кусты...
Народ, вылезайте из кустов (или из хаты , которая с краю), ибо завтра могут прийти и разрушить вашу семью...
марина разумовская
7 часов назад
Ну вот смотрите как со стороны выглядит эта ситуация. 10 приемных детей это много. Это раз. Это сложно и морально и физически и финансово. Это два. Никто у нас в стране вроде не заставляет брать под опеку детей. Значит это добровольное осознанное решение взрослых людей. Которые рассчитывают свое время и возможности я повторюсь и моральные!!!!( ведь каждому ребенку из числа этих 10 хочется и внимания и тепла в отдельности!!!)и физические(приготовить, постирать, убраться, походы в магазин и кружки и т.д.) и финансовые. У меня всего 2 детей, и мне знаете ли тяжело. Но я осознанно принимала решение о количестве своих детей и своих возможностей. Я очень люблю детей и своих и вообще в принципе. НО!!!! Я пока даже не задумываюсь о третьем. У меня просто не хватит сил. Так вот, и прошу заметить, что мы своих детей растим без помощи государства, рассчитывая только на свои возможности. Здесь вырисовывается другая ситуация. 10 детей, на которых государство выделяет средства, а также всякие субсидии и льготы. 500-600 тысяч в месяц согласитесь это совсем не мало? Плюс сады, школы кружки и половина поездок становится бесплатной автоматически.(есть и льготные путевки и билеты и т.д. и т.п.) Поэтому возникает вопрос зачем семье такое количество детей? Такая безудержная любовь к брошенным детям? Почему тогда 10, а не 50? На мой личный непредвзятый взгляд выглядит это именно как желание заработать на этом. Да соглашусь это тяжелый труд. НО, простите это ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР взрослых людей и к тому же это как выяснилось, хорошо оплачиваемый труд. Даже если вычесть из общей суммы дохода ежемесячно на расходы и нужды детей 300-350 тысяч, останется неплохая зарплата. Но похоже, исходя из статей, что даже такой суммы не выделялось на детей. И вообще я думаю стоит прекратить эту истерию в защиту семьи. В органах опеки как и в органах полиции и соцзащиты не может быть такое количество идиотов, чтобы нарушая все законы, наплевав на собственную карьеру и т.д. люди бы кинулись отнимать детей от матери, не имея на то оснований. Я не хочу осуждать эту семью, но складывается то, крайне не красивая ситуация. И самое главное, что дети почему то не захотели вернуться. Поверьте, ну не возможно запугать сразу всех детей и заставить их говорить одно и тоже. Что-то не чисто в этой истории. И не понятно, почему мама так боялась и во многих постах возмущалась о разглашении доходах семьи? Я например, и без этого озвучивания в СМИ, имею представление сколько платиться у нас в стране на приемных детей.
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7 часов назад
Ну на 630 т дети не выглядят. Посмотрите ее инстаграм, дети все сами сами. Сплошное раскатывание теста и сверху что есть в холодильнике. Печенье и шарлотки, по виду... хм...
Каши и компоты. Ну это надо понимать.
Kill Digit
6 часов назад
государство выделяет деньги, а они сосиски ( сосиски!) только по праздникам видят ( чем же кормили их родители?)
А что употребление сосисок в пищу это верх цивилизованности и обеспеченности семьи?
Помимо сосисок есть множество блюд которые можно приготовить и вкусно поесть.
Дмитрий Димонов
6 часов назад
У вас не то что напутано. А написано так, что человек не знающий о формах размещения детей может запутаться и у него не правильно сформируется мнение. Я не про эту статью, а про серию статей...Где юрист пишет что нарушена тайна усыновления, при этом написано то они в опеке, то в приемной семье, то усыновлены. Многие подумают что это одно и тоже и тайна нарушена. Я допускаю, что у них дети часть усыновлены, часть в опеке...но тогда уж пишите, что столько то детей в приемной семье и на них не распространяется тайна...
Александр Эрлих
6 часов назад
Дмитрий Димонов, так и есть. Есть родной ребёнок, есть усыновленные, есть под опекой.
марина разумовская
6 часов назад
Повторю вопрос: почему вся эта грязь полилась именно тогда, когда Светлана в суд подала?
И про кусты...
Народ, вылезайте из кустов (или из хаты , которая с краю), ибо завтра могут прийти и разрушить вашу семью...
А мы кстати не сидим в кустах, просто мнение свое имеем и головой своей думаем, и деньги сами зарабатываем с 9 до 6, а потом домой к любимым детишкам- кормить, обнимать, купать, сказку на ночь читать.
Дмитрий Димонов
6 часов назад
Повторю.. ничего плохого в том, что эта семья сделала из этого бизнес нет. Вопрос из 630 тыс. которые здесь фигурируют, сколько идет на детей? Бизнес может быть организован по разному.. можно из этой суммы на детей тратить по 100 тыс. в месяц, а можно почти все. Кроме того, у кого разновозрастные дети знают, что младшие донашивают за старшими. А это экономия.
Дмитрий Димонов
6 часов назад
Эрлих
Насколько я понимаю, речь идет о 8 детях, которые именно были оформлены как приемная семья. Усыновленных просто так не изымут.
Елена Волкова
6 часов назад
татьяна андреевна
24 минуты назад
Елена Волкова
7 минут назад Может быть я и мать с маленькой буквы,зато дети у меня чистые,хорошо одетые,вкусно накормленные,учатся на двух доп образованиях(помимо школы) и без истязаний!
А я мама двох взрослых сыновей и уже бабушка. Дети все с образованием.Устроены в жизни хорошою И что?
Елена Волкова
6 часов назад
Человек судит о других по себе. Другого не дано!
Александр Грачёв
6 часов назад
А между тем к этой семье были давно вопросы.
Давно, я полагаю, это со вчерашнего дня (с момента подачи в суд).
Александр Грачёв
6 часов назад
Повторю.. ничего плохого в том, что эта семья сделала из этого бизнес нет.
Вы знаете сколько нынче стоят лекарства? А медобслуживание? А с детьми больными синдромом Дауна вы рядом были? Какой бизнес, люди???
Вы не знаете о чем говорите. Всё переводите в деньги. Хотя, впрочем, это неплохо вас характеризует...
Марго Малинина
6 часов назад
все дело в деньгах,ну и квартирах.а с учетом того что есть дети с диагнозом Синдром Дауна и ДЦП,то есть изначально недееспособные даже при достижении 18лет,то сумма в 670тыс.ежемесячно покажется семечками,когда в твоем распоряжении будет 8 квартир.Сдавай и живи где хочешь.И не надо песен про любовь(что же не жилось им там откуда приехали?что в Москве больше платят?),ищите выгоду и деньги.

Отредактировано: 19-01-2017, 14:58
Марго Малинина
6 часов назад
лечение для детей приемных так же оплачивает государство,и всякие больницы-санатории тоже.а то что дети все время голодные -факт,в 1 сад ходим.и еще до этого скандала-дети говорили,что как из сада мама заберет-сразу спать укладывает,что бы есть не просили.
Александр Грачёв
6 часов назад
все дело в деньгах,ну и квартирах.а с учетом того что есть дети с диагнозом Синдром Дауна и ДЦП,то есть изначально недееспособные даже при достижении 18лет,то сумма в 670тыс.ежемесячно покажется семечками,когда в твоем распоряжении будет 8 квартир.Сдавай и живи где хочешь.И не надо песен про любовь,ищите выгоду и деньги.
Теперь мы знаем, что для Вас главная ценность - деньги. Следующий...
Екатерина Рачинская
6 часов назад
Кинули нам эти 630 тыс как кость собакам. Суть то не в этом и не в том бил или не бил. Мне, к примеру, очень не уютно от того, что представитель органов на пару с полисменом может составить акт о безнадзорности на основании синяка, не освидетельствованного в травмпункте и изъять ребенка из семьи. Что детей могут забрать с занятий и из садов, не поставив родителей в известность и не предъявляя никаких бумаг. То есть на крючке любой родитель. В новостях по центральным каналам озвучиваются фамилии, диагнозы, доходы. При этом люди не получили на руки никаких документов. Подтасовываются факты, даются неоднозначные толкования событий. А опыт то в стране большой. У нас и взрослые, вполне уважаемые люди клялись перед судом, что они иностранные шпионы, изменники родины и враги народа.
Что значит "...дети многого не получали в семье"? Чего многого? А все эти годы опека не видела, что они не получают этого "многого". И, самое интересное, обеспечит ли им это "многое" приют? Там то кто проконтролирует куда пошли эти 630 тыс?
Александр Грачёв
6 часов назад
а то что дети все время голодные -факт
Ссылочку на официальный документ, пожалуйста.
Если таковой нет - не распространяйте клевету.
Марго Малинина
6 часов назад
а усыновленные все большие и здоровые,за них много не платят,всего по 16 тысяч на человека
Юлия Щеникова
5 часов назад
Могу сказать больше, так как знаю чуть больше СМИ - вопросы давно были. И к содержанию детей и к обращению с ними и как дети выглядят, как питаются, в чем ходят
я видела этих детей, как они выглядят, полтора года назад, когда они жили в Петербурге. И что? Какие вопросы?
Добавлено: я вот сейчас подумала, иногда даже одежду в одних оптовых закупках закупали...

Отредактировано: 19-01-2017, 15:38
Алина Антонова
5 часов назад
Марго, надо полагать Вы бы за полмиллиона взяли бы на себя такую заботу?
Поспрашивайте у знакомых, кто хотел бы взять на себя такую нагрузку? Я бы нет. И представить себе , что моя жизнь ВСЕГДА и ночью и днем будет посвящена уходу даже за очень родным, любимым и единственным человеком -- страшно! Никакие миллионы не восполняют отсутствие собственной жизни, бесконечную заботу, невозможность уехать отдыхать и так далее. Поинтересуйтесь сколько платят сиделкам? И сколько желающих работать на такой работе?
Вы сразу начали считать чужие деньги, может лучше узнать какова ситуация на самом деле? Или у Вас ( если Вы мать) нет ничего за что к Вам могли бы придраться?
марина разумовская
5 часов назад
Мне, к примеру, очень не уютно от того, что представитель органов на пару с полисменом может составить акт о безнадзорности на основании синяка, не освидетельствованного в травмпункте и изъять ребенка из семьи. Что детей могут забрать с занятий и из садов, не поставив родителей в известность и не предъявляя никаких бумаг. То есть на крючке любой родитель

Все не совсем так. В данной семье дети находились под опекой!!!! За этих детей платит и несет ответственность государство. Не нагнетайте обстановку. К таким семьям совсем другое внимание со стороны органов опеки и соц защиты. Скажите а вам уютно, от того, что детей в этой семье могли действительно обижать???? Не докармливать, не долюбливать, не прислушиваться, а если что не так и ремень применить? Очень похоже что, расчет был на то, что дети с такими диагнозами, как СД и ДЦП, просто не будут жаловаться.
Юлия Щеникова
5 часов назад
Усыновленных просто так не изымут.
Изъяли и двух усыновленных малышей. Старшие усыновленные остались в семье. Потому что не дались. Видимо, их питание-содержание-безопасность никого не обеспокоило. Или запудрить им мозги в приюте посчитали невозможным. Другое дело допрашивать малышей.
Александр Грачёв
5 часов назад
Не нагнетайте обстановку.
Не мешайте людям сидеть в кустах. Им не комфортно.
Ekaterina Kobre
5 часов назад
Ситуация, неподдающаяся никакому здравому смыслу - домашних детей забирают из дома по факту безнадзорности. Полный чиновничий беспредел, направленный на разрушение семьи.

Отредактировано: 19-01-2017, 15:31

Отредактировано: 19-01-2017, 15:31
марина разумовская
5 часов назад
"Большинство детей подтвердили экспертам установившуюся в семье практику телесных наказаний со стороны отца, которые производились неоднократно и в присутствии мамы. Со слов 11-летней девочки, еду для всей семьи готовила она, в то время как мама готовила только для себя. Дети не выразили желание возвращаться к папе и маме, некоторые из них хотят остаться в центре социальной поддержки"
Неужели это нормально??? Или все дети соврали?
Юлия Щеникова
5 часов назад
.И не надо песен про любовь(что же не жилось им там откуда приехали?что в Москве больше платят?)
Жили они в пригороде Петербурга. Перевелись в Москву из-за работы мужа. Он гендир независимой телекомпании.
Но вообще, переезд и стал, видимо, роковым.
У нас в Питере и пособия поменьше. И опека вменяемая. Да и люди хорошие, как я теперь понимаю.
Юлия Щеникова
5 часов назад
Неужели это нормально??? Или все дети соврали?
Вы с чего взяли, что дети это говорили? Вот чему Вы верите-то?
Марго Малинина
5 часов назад
Алина,да в том и дело,что невозможно нормально ухаживать за таким количеством детей- инвалидов.Вопрос-зачем же их брать столько?Я согласна-это огромный труд,ну так и трудись честно,а то дети все по больницам да по санаториям,на которые мама ни копейки из своего кармана не потратила,зато зарплата и выплаты -стабильно каждый месяц капают.И не за детей она бьется,за свою кормушку,где еще столько "заработаешь",тем более в кризис?
Юлия Щеникова
5 часов назад
а то дети все по больницам да по санаториям,на которые мама ни копейки из своего кармана не потратила,зато зарплата и выплаты -стабильно каждый месяц капают
а про больницы и санатории откуда информация? Это-то откуда вообще взялось?
Алла Федорова
5 часов назад
очень странно зачем этой семье столько детей тем более с такими диагнозами если не ради денег. Ради ребенка чтобы дать ему семью и опеку можно 2-х или 3-х взять и дать им уход и заботу. А тут такойже детский дом только его не контролировал
Юлия Щеникова
5 часов назад
Поясню еще, раз Светлане теперь нужно как-то жить в Вашем городе. Под опекой - только дети с ВИЧ. (Им на лечение нужно в долгосрочной перспективе. Да и жилье после 18-лет не помешало бы). С прочими диагнозами и синдромами - усыновлены.
Юлия Щеникова
5 часов назад
очень странно зачем этой семье столько детей тем более с такими диагнозами если не ради денег
не могу объяснить. Я бы не смогла. Я поняла это после общения с приемными мамами.
Просто есть такие люди, которые хотят "спасать мир". И получают от этого радость. И любят детей. И не могут пройти мимо несчастных, несмотря на здравый смысл. Это какие-то другие люди.
Если бы они любили животных больше, то спасали бы их. Но они любят детей.
Алина Антонова
5 часов назад
Марго, что такое "нормально ухаживать"? Сидеть рядом? Крутиться около него весь день? Вы полагаете, что в детдоме кто-то будет находиться с каждым из этих детей круглосуточно?
Про санатории : так они же больные, как же иначе? Что, всех детей сразу в санатории и у родителей отпуск?
Думаю, надо вести речь лишь о том,где детям лучше. Я не верю, что в детдоме, даже самом хорошем детям лучше. И не верю чиновникам.
И если хоть кто-то берет на себя такой труд, то пусть он будет хоть таким дорогим, но пусть будут счастливы дети в семье. Все -таки не зарплаты ХЗ кому и ХЗ за что.
Марго Малинина
5 часов назад
из газеты Комерсант от 13.01
Юлия Щеникова
5 часов назад
из газеты Комерсант от 13.01
а ну раз из газеты...
Марго Малинина
5 часов назад
если мама Света эдакая современная мать Тереза-может ей лучше бы устроиться в какой- нибудь реабилитационный центр для инвалидов?Она же медик,вот и ухаживай-люби деток!Или там таких зарплат нет?
Александр Грачёв
4 часа назад
если мама Света эдакая современная мать Тереза-может ей лучше бы устроиться в какой- нибудь реабилитационный центр для инвалидов?Она же медик,вот и ухаживай-люби деток!Или там таких зарплат нет?
Марго, зачем Вы раздаете такие советы? Вы ведь ни в реабилитационном центре не работали, ни семьи в 16 детей у вас нет. Зачем вы говорите о том чего не знаете?
Марго Малинина
4 часа назад
да я не раздаю советы,просто мысли вслух.
Александр Грачёв
4 часа назад
да я не раздаю советы,просто мысли вслух.
Ваши мысли Вас характеризуют как предельно меркантильного человека. Неужели вы не верите, что тут дело далеко не в деньгах? Почему бы не предположить что мать действительно любит своих детей?
Юлия Щеникова
4 часа назад
ну она же начинала волонтером в детдомах. Потом не смогла пройти мимо одного ребенка. Потом другого. Ну и усугубилось.
Детям лучше в доме, конечно. Даже на роликах с ТВ видно, что слово МАМА дети однозначно ассоциируют со Светой. И она для них самый значимый взрослый. Хотя часть из них недавно в семье, а часть с очень сильными душевными травмами и с нарушениями привязанности.
Ошибки какие-то были, конечно, были приняты неверные решения, и т.п. Дети сложные. Ситуация сложнейшая.
Но то, что устроило государство - это трагедия просто.
Куда теперь этих детей? Кто возьмет? Об их диагнозах знает все общество. Все воспитатели и мамы во всех садиках. Это жизнь - борьба.
Не говоря уже, что один ребенок был усыновлен в раннем детстве. И только сейчас узнал, что неродной.
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4 часа назад
Государство ошиблось, позволив взять в семью ТАКОЕ количество проблемных детей. Теперь видимо исправляет ошибку?
марина разумовская
4 часа назад
Не мешайте людям сидеть в кустах. Им не комфортно.
Александр Ну вы не правильно воспринимаете ситуацию. У меня вообще нет желания осуждать эту семью, как и защищать. Но я твердо уверена, что дыма без огня не бывает. И нагнетать обстановку тоже нет никакого смысла, эта ситуация совершенно не означает, что завтра к нам будут врываться органы опеки и вырывать из наших рук детей, только потому что у них обнаружился синяк на попе или коленке. У меня дочь все лето ходит в таких синяках, что я сама пугаюсь. Она сорванец, бегает, падает и т.д. Но почему то у воспитателей садика не возникло подозрение, что мы избиваем ребенка. Потому что она знает нашу семью, она видит и общается с ребенком каждый день и нормально оценивает. Я допускаю ситуацию, что воспитатель могла преувеличить ситуацию в данном случае, а если наоборот? Что если этот синяк на попе ребенка стал последней каплей и она не выдержав, дала огласку этому делу?
марина разумовская
4 часа назад
И если хоть кто-то берет на себя такой труд, то пусть он будет хоть таким дорогим, но пусть будут счастливы дети в семье.
А они действительно счастливы? Половина детей сами отказались возвращаться в семью! Я честно когда услышала эту ситуацию, тоже возмутилась и беспределу органов опеки и огласке диагнозов и доходов. Пока не стали всплывать подробности, и я посмотрела на эту ситуацию немного с другой стороны. Почему мы должны верить безоговорочно родителям и не верить детям?
марина разумовская
4 часа назад
Ошибки какие-то были, конечно, были приняты неверные решения, и т.п. Дети сложные. Ситуация сложнейшая.
Так вот чтобы не возникало таких ситуаций не стоит переоценивать свои возможность.И желание помочь всем в итоге обернулось катастрофой. Причем страдают дети. Это ужасно.
Юлия Щеникова
4 часа назад
А они действительно счастливы? Половина детей сами отказались возвращаться в семью
Откуда информация, что дети отказались? Ну начните фильтровать информацию уже. И КАК велись эти допросы? Какие именно вопросы задавались?
Юлия Щеникова
4 часа назад
знаю. Информация из газеты. Или из ТВ.
Юлия Щеникова
4 часа назад
Дети, как только им выдали телефоны, писали: я люблю тебя, мамочка.
А потом телефоны забрали.
Полина на видео в инстаграме рыдает у мамы на шее: забери меня.
А в газете пишут: дети отказались возвращаться. А детей не показывают
Алина Антонова
4 часа назад
Марина, потому, что я знаю, как легко получить даже от взрослого ответ,тот , который нужен тебе. Нужно всего лишь знать как. Потому что я работала с детьми, они эмоционально могут ответить и не знают,какие могут быть последствия. Потому что сталкивалась с ситуацией, когда у моей знакомой чуть не отобрали девочку 11 лет. По дурости девчонки. Родную. И помню, какая истерика была у матери: ребенок-то долгожданный, поздний .И БАЛОВАННЫЙ.
Я ничего не знаю о семье, о которой говорим. Но в 99 процентах случаев детям все-же лучше дома. А уж ИЗ дома--- тем более.
Юлия Щеникова
4 часа назад
У меня дочь все лето ходит в таких синяках, что я сама пугаюсь. Но почему то у воспитателей садика не возникло подозрение, что мы избиваем ребенка
Ну а представьте, что у девочки гиперактивность, она неудобна для воспитателей. А к тому же воспитатель узнает, что у ребенка ВИЧ. (не про Вашего ребенка, не дай Бог). Ну и что удержит воспитателя от карательной меры? Только совесть.
Алина Антонова
4 часа назад
. "Дети, как только им выдали телефоны, писали: я люблю тебя, мамочка!" Юлия,вот в это мне легче поверить. Хотя бы потому, что знаю в Зеленограде семью опекунов. И как сложно в этой семье и какие перепады настроения у детей. И первоначальное отчаяние приемных родителей.
И почему у детей забрали телефоны? Они что, в тюрьме? Как они теперь без телефонов?
Сергей
4 часа назад
Но то, что устроило государство - это трагедия просто.
это не трагедия ... это намного хуже ...
если среди людей, воспитывающих хотя бы троих детей, найдется хоть один человек, поддерживающий действия государства в этой ситуации, я сильно удивлюсь.
потому как подавляющее большинство людей, имеющих одного ребенка, считают многодетных родителей "ненормальными". а ненормальных зачем поддерживать ... лучше помочь смешать их с грязью.
Барри
4 часа назад
И осталось всего 8!
марина разумовская
4 часа назад
Я не просто не могу поверить что такому количеству людей вдруг стало выгодно отобрать детей из семьи. В чем выгода? Кому это нужно?
"С детьми встречались председатель координационного совета Союза добровольцев России, ответственный секретарь Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), руководитель постоянной Комиссии по общественному контролю Яна Лантратова, соучредитель Межрегионального Фонда социально-психологической помощи семье и ребёнку Ирина Медведева, руководитель информационно-правозащитного центра «Иван Чай» Элина Жгутова, представители некоммерческой организации «Волонтеры в помощь детям» Инна Пасечник и Мария Тутушкина." Им всем это выгодно?
Юлия Щеникова
4 часа назад
И почему у детей забрали телефоны? Они что, в тюрьме? Как они теперь без телефонов?
я не знаю почему, система такая. Нет больше мамы. Была и нет.

и детей в семье не били на постоянной основе. Ну очень многие знали эту семью, поверьте. Я даже сомневаюсь, что этот один раз били. И это не "ложное" навязанное воспоминание.
Потому что поговорила со своей дочкой 4-х лет, и она мне заявила, что я ее по попе била 1 раз, когда она не могла писать...
А по факту - это я ей клизму пыталась поставить год назад, когда она (извиняюсь) не какала.
Алина Антонова
4 часа назад
https://www.instagram.com/alinkalomonosova_/
Барри
4 часа назад
А как их там 18 человек жило? Как на подлодке?
Юлия Щеникова
4 часа назад
Кстати, про Ирину Медведеву(именно она беседовала с большинством детей)- в сети есть видео ее лекций, где она убеждает, что воровство ребенка надо лечить поркой.
Там на заседании была Анна Кислинская (если правильно запомнила), вот у нее в блоге много интересного про эту ситуацию.
Но ей намекают, что надо замолчать.
А ситуация простая - заварили кашу с незаконным изъятием детей, как много-много раз до этого по какой-то мутной жалобе, случай приобрел известность, а признать, что не правы - это где вы видели, чтобы у нас чиновники извинялись и признавали неправоту?
Обваляли в грязи и отобрали детей совсем. Вроде как, основания есть. Дыма без огня не бывает.
Зады прикрывают. Одно объяснение.
Алина Антонова
3 часа назад
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9/
Сергей
3 часа назад
Я не просто не могу поверить что такому количеству людей вдруг стало выгодно отобрать детей из семьи. В чем выгода? Кому это нужно?
при чем здесь выгода ... нужно доказать, что все было сделано правильно (ведь если это не так, то кто-то сидящий на попе ровно точно потеряет место). а для этого все средства хороши ...
Алекс Простой
3 часа назад
То, что дети могут "говорить правду" знаю на собственном опыте. Мой, уже 34 летний сын, в детстве утверждал что я его "за "двойку" закрыл в ванной и бил по почкам". Хотя в действительности шлепнул дневником по попе и отправил умываться.
Так что поверить тому, что говорят дети, находящиеся в стрессовой ситуации, абсолютно незнакомым тетям и дядям, я не могу. На мой взгляд, работники из опеки просто решили, что не за что платить такие деньги семье. Жаба задушила. Вот и решили таким образом съэкономить...
Юлия Щеникова
3 часа назад
А как их там 18 человек жило? Как на подлодке?
жило после переезда в Зеленоград 13 детей в 4-х комнатной съемной квартире. В Лисьем Носу у них был большой дом. Весной этого года они хотели покупать/строить дом под Москвой.
Эту информацию я знаю из ответов Светланы у нас на форуме питерских родителей.
Александр Александр
3 часа назад
Многих в детстве ремнём и крапивой воспитывали за крупные косяки и ничего выросли здоровыми, так что за такое отнимать детей и вообще наезжать на семью бред. Если конечно это не происходит регулярно и по малейшей провинности, или если бьют от всей души.
По поводу разглашения диагнозов считаю, что по крайней мере родители детей в саду должны об этом знать т.к. есть опасность заражения.
марина разумовская
3 часа назад
Может быть вы и правы, но ситуация какая то странная сложилась. Просто нередки у нас случаи когда и правда над детьми издеваются, а они молчат. И никто вокруг этого не замечает. Потом только читаешь в информационных сводках разные ужасы. Обидно за детей,сердце сжимается, когда думаешь, что это правда. Их любить надо в два раза больше, не каждый ведь способен на такую любовь. Понятно, что детский дом не будет лучше чем семья, но и "псевдо" семья тоже не семья. Тут действительно сложно все. В итоге то, дети вместе долгожданной семьи и любви получили двойную травму. Я почему то верю, что отец мог отлупить ребенка. И когда говорят, что это не было на постоянной основе, это тоже ужасно, потому что таких детей нельзя бить. Можно применять разные методы воспитания, но не бить. Даже можно и без крика обходиться.
Валерий Гусев
3 часа назад
Почему мы должны верить безоговорочно родителям и не верить детям?
В данной ситуации мы должны верить объективным фактам. А они на данный момент таковы: с одной стороны - многочисленные фото (в т.ч. совсем недавние) с вполне счастливыми и дружными детьми, с отнюдь не натянутыми улыбками и на вполне приличном фоне, отсутствие каких-либо жалоб и претензий на протяжении всего времени к семье как со стороны органов опеки, так и соседей и просто знающих семью людей, хорошие результаты детей в спортивных секциях, кружках, СМСки заганных в приют детей с просьбой забрать их домой.
С другой же стороны - проведенная явно подготовленная "спецоперация" по изъятию детей по совершенно не выясненному поводу, с многочисленным нарушением моральных и этических норм, публичным разглашением врачебных тайн и заведомо обвинительным настроем к этой семье без предоставления за всё это время хоть каких-либо и хоть сколько-либо убедительных доказательств тех "ужасных нарушений" и "кошмарной антисанитарии" со стороны родителей, о которых так неистово кричат ответственные чиновники. Про диагнозы рассказали сразу, а вот хоть что-то по этому поводу предъявить - до сих пор нечего, прямо как с допингом в спорте - только "доклады Макларена" без конкретики и максимально громкие обвинения и заявления всяких комиссий с "безусловно - отстранить, лишить, дисквалифицировать, отобрать! о, ужас! как всё чудовищно и т.п."
А насчёт "допроса детей" - в определённых условиях и куда постарше крепкие люди не выдерживают и дают нужные "показания". Пусть всех детей спросят не где-то там за закрытыми дверями и не в присутствии каких-то непонятных комиссий, а в присутствии всех сторон, с участием родителей. Хоть у Малахова, хоть у Корчевникова, да хоть просто под видеозапись, но с участием всех заинтересованных сторон, правозащитников и свидетелей и без "нужных подсказок". Вот тогда и сразу будет понятно кому больше верить.
Юлия Щеникова
3 часа назад
По поводу разглашения диагнозов считаю, что по крайней мере родители детей в саду должны об этом знать
не должны. Это медицинская тайна. Повод для травли.
Опасности заражения нет. Ну или при каком-то фантастическом стечении обстоятельств.
Юлия Щеникова
3 часа назад
И когда говорят, что это не было на постоянной основе, это тоже ужасно, потому что таких детей нельзя бить. Можно применять разные методы воспитания, но не бить. Даже можно и без крика обходиться
Светлана и была очень спокойная. Максимум, сделает серьезное лицо. Или интонацию поменяет. Поэтому никто не верит в избиения.
Марго Малинина
2 часа назад
Ваши мысли Вас характеризуют как предельно меркантильного человека. Неужели вы не верите, что тут дело далеко не в деньгах? Почему бы не предположить что мать действительно любит своих детей?
конечно любит,за деньги,причем очень даже не плохие деньги.Но еще раз повторюсь-жалко что на и так обделенных детях,больных детях,такие вот современные" матери-Терезы"наживаются.И взяла бы она детей если бы не было таких выплат?ну или раз уж такая любовь-почему не усыновила?так что как ни крути-все упирается в деньги и льготы.
Olga Fog
2 часа назад
Не так давно я тоже думала, что нормальный человек не может взвалить на себя заботу о 10-15 детях, ну 3-4 куда ни шло. И даже подписалась в инстаграмме на одну из таких мам с 16ю детьми (приемными/усыновленными), причем почти все они с синдр.Дауна, хотела понять почему люди делают? И поняла! Эти мамы приходят в приемное родительство через работу волонтерами в детских домах, и наступает время, когда психологически они больше не могут просто ездить к этим детям и начинают брать к себе, сначала одного, второго, потом больше. И если есть хоть какая возможность вырвать ребенка из системы, дать ему шанс адаптироваться к социуму, сформировать привязанности, научиться жизни, а не потреблению, то эти Мамы берут еще одного ребенка под опеку и всегда наперед думают, куда можно поставить еще одну кроватку. Берут самых безнадежных, с диагнозами с которыми у этих детей нет никаких шансов попасть в семью. Приемное родительство это тяжелая работа по зову сердца и хорошо, что государство платит, это правильно!
Уверена, что Светлана и Михаил детей не били. Да, в приемных семьях дети не прохлаждаются, сами убирают свои комнаты, моют, готовят и т.д, но им и так в жизни досталось, чтобы приемные родители их еще и били. Из видео на лайфе, я поняла, что только сережа утверждает, что ему от папы "доставалось", именно на поведение этого мальчика усиленно жаловалась воспитательница в саду. Это сложный ребенок с растройством привязанности. И не удивлюсь, что изъятые дети говорят что хотят в детский дом. Дети, которые с рождения были в системе, ради выживания быстро подстраиваются под того взрослого, что общается с ними в конкретный момент и говорят, то что от них хотят услышать, чтобы выжить.
Olga Fog
2 часа назад
При терапии нет опасности заражения. Это как бояться синдромом Дауна заразиться, но и таких боящихся много
Cunami Cunami
2 часа назад
Это как бояться синдромом Дауна заразиться
Странное сравнение: СД не передается через кровь, в отличие от ВИЧ
Kill Digit
2 часа назад
"С детьми встречались председатель координационного совета Союза добровольцев России, ответственный секретарь Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), руководитель постоянной Комиссии по общественному контролю Яна Лантратова, соучредитель Межрегионального Фонда социально-психологической помощи семье и ребёнку Ирина Медведева, руководитель информационно-правозащитного центра «Иван Чай» Элина Жгутова, представители некоммерческой организации «Волонтеры в помощь детям» Инна Пасечник и Мария Тутушкина." Им всем это выгодно?
Выгода не выгода, но связь этих товарищей можно глянуть.
Второй момент как представить ситуацию, как говорится: "Был бы человек, статья найдётся..."

Не известно что говорилось детям и на какие вопросы они на самом деле отвечали в контексте всего разговора, а не вырванных фраз (записей разговоров нет, видео тоже нет).
Не известно что говорилось и показывалось этой комиссии, может там такие ужасы напоказывали (даже не связанные с этими детьми, а общими словами обо всяких сложностях воспитания), что другого решения кроме единогласного быть не могло, при этом по факту шло обсуждение общей ситуации, а не рассмотрение конкретного случая, с конкретными данными. Опять же если это комиссия, то почему она однобоко оценивает ситуацию на территории чиновников, а не разбирается со стороны и приёмных родителей тоже - так сказать пообщались с одними, потом с другими, потом со всеми вместе, приняли решение. А сейчас как-то однобоко освещается и подтасовывается в нужном ключе...
Zеленоградский Zритель
1 час назад
В самом конце есть интересный комментарий.
http://ivan4.ru/news/yuvenalnaya_yustitsiya/izyatie_10_detey_neozhidannyy_povorot/
Андрей Л*****
1 час назад
Воцерковленная православная семья. Чтившая традиции.
Меня терзают смутные сомнения, какую они именно традицию чтили? Многодневные посты? Домострой? Заповедь библии из притчей Соломоновых "Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, тот с детства наказывает его"? Хотелось бы прояснить этот вопрос.
Zеленоградский Zритель
1 час назад
Размещу ещё одну ссылку по данной теме.
https://ria.ru/society/20170118/1485941758.html
Olga Fog
1 час назад
Странное сравнение: СД не передается через кровь, в отличие от ВИЧ
Человек с ВИЧ, принимающий терапию, не может никого заразить
Zеленоградский Zритель
48 минут назад
Статья в МК
http://www.mk.ru/social/2017/01/19/izbil-za-kusok-khleba-obnarodovany-obvineniya-otcu-zelenogradskoy-semi.html
Екатерина Рачинская
39 минут назад
Марина Разумовская пишет:
Все не совсем так. В данной семье дети находились под опекой!!!! За этих детей платит и несет ответственность государство. Не нагнетайте обстановку. К таким семьям совсем другое внимание со стороны органов опеки и соц защиты. Скажите а вам уютно, от того, что детей в этой семье могли действительно обижать???? Не докармливать, не долюбливать, не прислушиваться, а если что не так и ремень применить? Очень похоже что, расчет был на то, что дети с такими диагнозами, как СД и ДЦП, просто не будут жаловаться.
Марина, Вы делаете странные выводы, основываясь исключительно на собственных представлениях о жизни. Ну если Вы других мотивов взять детей-инвалидов, кроме денег не видите, это совсем не означает, что все люди так думают. Я вообще не об этом говорю. А о том, что органы опеки действуют нарушая все человеческие нормы. Не общаются с родителями, сливают в СМИ информацию о семье, запрещают видеться с детьми. Вина родителей еще не доказана, а с ними уже обращаются как с пораженными в правах преступниками.
Конечно,дело в деньгах. 630 бюджетных тысяч. А у нас оптимизация во всей бюджетной сфере. Естественно, на содержание детей в приюте или в детдоме где-нибудь в глубинке денег уйдет намного меньше. А на судьбы людей наплевать. И для своих целей чиновники не останавливаются ни перед чем. Вот что мы видим.
Алина Антонова
18 минут назад
"По словам сотрудников опеки, когда они пришли в квартиру, где проживала семья, то увидели там антисанитарные условия. Дети спали вповалку, на стенах были паутина и плесень, по кухни бегали тараканы, везде было грязно. За детьми никто не следил. Из еды были только самые дешевые продукты и крупы, одежда у детей не соответствовала сезону." (МК)
Кто может поверить в этот бред? Вероятно, и не было стерильно, как во многих семьях, но не до такого же ужаса ! Такое не у всякого пьяницы увидишь! Короче, похоже "проба пера" : ювеналка пробует общество на толерантность. А представьте, когда двух или одного изымут, там вообще родители ничего не докажут! Одного малыша элементарно сломают взрослые тети и дяди.
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