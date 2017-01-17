Расторгнут договор опеки по восьми приёмным детям, изъятым неделю назад из семьи Светланы Дель, заявил в среду Владимир Петросян, глава столичного департамента соцзащиты. Теперь против семьи выдвигаются обвинения, касающиеся не только побоев, которые обнаружили у одного из детей в детском саду, но и якобы недостаточного ухода за детьми. Сами дети не хотят возвращаться домой — такой вывод сделали опросившие их специалисты. Родные и друзья семьи это опровергают.
Все десять детей, изъятых из семьи Светланы и Михаила Дель, находятся сейчас в зеленоградском «Центре поддержки семьи и детства».
Формально никаких документов и извещений о расторжении договора ни семья, ни защищающие её интересы юристы пока не получали. «Департамент соцзащиты, Петросян и прочие задействованные в деле чиновники почему-то предпочитают общаться с нами через СМИ. Сообщили о том, что дети будут общаться с психологами — через СМИ, что их отпустят 20 числа домой — через СМИ, что заберут — через СМИ. Никто из них не удосужился приехать к родителям, привезти и вручить документы, связаться с адвокатом, сообщить о возбуждении дела», — написал в своём блоге Иван Павлов, адвокат Светланы Дель.
О возбуждении уголовного дела против отца семейства, Михаила Дель (по статье «Побои», как сообщает РИА «Новости») Владимир Петросян также объявил в эфире телеканала Life.ru.
Ссылаясь на «источники в органах опеки и попечительства Зеленограда», Life.ru опубликовал описание процедуры изъятия детей из дома: полиция и опека якобы обнаружили, что дети живут в плохих условиях. «Светлана Дель ежемесячно получала разнообразные доплаты и пособия на детей в размере более полумиллиона рублей, но дети жили впроголодь, спали на полу и ходили в старой и несоразмерной одежде», — утверждает автор публикации.
«Увиденное в квартире настолько поразило много переживших на своём веку полицейских и сотрудников опеки, что, изъяв детей, они не выдержали, скинулись и купили для них в ближайшем супермаркете еды. — Все продукты малыши съели очень быстро. Было видно, что они просто не могут насытиться, — добавил сотрудник органов опеки».
В управлении соцзащиты районов Старое Крюково и Силино Zelenograd.ru не смогли подтвердить, что предоставляли подобную информацию изданию — начальник управления и начальник отдела опеки который день недоступны для комментариев.
Существование свидетельств того, что «дети были многого лишены», подтвердил и Владимир Петросян в эфире Life.ru. Днём раньше, 17 января, при проведении консилиума чиновник высказался, что для него лично имеют главное значение обнаруженные у ребенка побои, все остальное — не так важно. «Беспорядок и прочее — это все житейская ситуация», — приводит РИА «Иван-Чай» его слова, сказанные на консилиуме, где принималось решение о том, что с детьми пообщаются независимые психологи.
Я не понимаю. Почему если есть претензии к папе - его ни разу не опросили. Никто. Ни опека, ни милиция. Почему опрашивают четырёхлетних детей и детей с сд? Света не подписала ни одну бумагу с момента изъятия. Ни одну. Почему по обвинению в "побоях" забирают 10 детей - так как детям опасно. Но оставляют троих - их не жаль? Почему игнорируют показания близких? Фотографии на протяжении 10!!! Лет?! Почему? Почему опека при мне говорила нет никаких претензий к семье? Почему 10 лет проверок , сопровождения - ничего не значат. Ладно фотографии. Но дела?! Вика сдала экзамены в балетной студии за 3 года за год. Петя, поля и Артём успешно катались на горных лыжах. Поля танцует и поёт. Все проходили реабилитации. Ездили в поездки. Дважды летом были на море. В Италии дважды. В Таганроге с нами. В марте была запланирована поездка в Альпы - для катающихся на лыжах. Репетитор. Частные школы. Няни ( раньше было 2 няни филиппинки). Большое количество людей было дома: гостеприимная семья, много друзей с детьми, постоянные праздники. Воцерковленная православная семья. Чтившая традиции. Нас просят заткнуться. Прекратить шум. Но как?! Я не понимаю, как замолчать?! Тогда каждую из нас могут раздавить. Просто так. Без суда, следствия, правового поля, разбирательств, честного рассмотрения дела. Я - не просто так делаю репосты. Я знаю эту семью более 10 лет. Наши дети дружат. Мы вместе отдыхаем. Мы встречаемся каждую неделю. У меня своя семья, дети, но я не могу остаться в стороне. Это ложь. И я боюсь, но пишу, потому что если Светлану победят, растопчут любого. Нет ни правды, ни справедливости, ни чести. #помогитевернутьдетей
В среду, 18 января, всех изъятых из семьи детей собрали в зеленоградском «Центре поддержки семьи и детства» (бывший детдом №14) — туда перевезли восемь детей, находившихся в московской больнице им. Сперанского, двое детей уже находились там со дня изъятия.
«В центре социальной поддержки в Зеленограде собралась комиссия, в которую кроме психологов и независимых экспертов вошли также представители Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка и общественных организаций. Специалисты внимательно пообщались с каждым ребенком. Большинство детей подтвердили экспертам установившуюся в семье практику телесных наказаний со стороны отца, которые производились неоднократно и в присутствии мамы. Со слов 11-летней девочки, еду для всей семьи готовила она, в то время как мама готовила только для себя. Дети не выразили желание возвращаться к папе и маме, некоторые из них хотят остаться в центре социальной поддержки. После детального анализа ситуации комиссия коллегиально приняла однозначное решение о невозможности возвращения этих детей в семью», — сообщил Институт уполномоченных по правам ребёнка.
С детьми встречались председатель координационного совета Союза добровольцев России, ответственный секретарь Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), руководитель постоянной Комиссии по общественному контролю Яна Лантратова, соучредитель Межрегионального Фонда социально-психологической помощи семье и ребёнку Ирина Медведева, руководитель информационно-правозащитного центра «Иван Чай» Элина Жгутова, представители некоммерческой организации «Волонтеры в помощь детям» Инна Пасечник и Мария Тутушкина.
«Мы ехали в Зеленоград, будучи полностью убеждены, что детям будет лучше в семье, чем в детском доме, — рассказала „Известиям“ секретарь СПЧ Яна Лантратова. — Но, пообщавшись с детьми, мы были просто поражены. Все дети рассказывали, что их бьют, что они боятся отца, а некоторые говорили, что они не хотят возвращаться в семью и им лучше в детском доме. И мы все, люди совершенно разных позиций, высказали консолидированное мнение — и это нонсенс для нас, — что детям лучше будет остаться в этом учреждении, чем вернуться в семью. Во всяком случае приемным детям».
Выводы комиссии и стали основанием для решения о расторжении договора опеки в отношении восьмерых детей. По двум усыновленным детям решения еще нет. «Одна из девочек высказала пожелание жить с бабушкой в Санкт-Петербурге, поэтому сейчас изучается возможность оформления временной опеки в отношении этого ребенка», — говорится в сообщении Института уполномоченных.
Многодетная мама Светлана Дель и её старшая дочь Дарья провели весь день в том же «Центре содействия семье и детству», где с детьми общались специалисты. Родным так и не разрешили увидеть других детей, кроме двоих усыновленных. Сначала всем детям вернули телефоны, и они начали переписываться: «Я скучаю мама», «Мама я люблю», — смс-ки детей Светлана опубликовала в своём инстаграме. Затем, по её словам, телефоны снова забрали, а ей объявили, что дети не хотят возвращаться домой.
Я почти раздавлена и уничтожена. Спасибо семье и друзьям, что они рядом, иначе бы не выжить. У детей снова забрали телефоны и связи с ними нет. Петя "заявил", что он не хочет ехать к бабушке. Полина "сказала", что не хочет к маме. Остальных я так и не увидела, несмотря на обещания. #помогитевернутьдетей
Адвокаты, защищающие интересы семьи, пока не добились предъявления документов, обосновывающих изъятие детей: акта об изъятии, акта обследования жилищных условий. Зато стало известно, что формально детей забрали как беспризорных — об этом сообщило РИА «Иван-Чай» и подтвердил источник «Коммерсанта», близкий к правительству Москвы: при изъятии полицией был составлен акт о беспризорности, хотя все дети были изъяты из-под надзора — из дома, из детского сада, с занятий.
Эта процедура активно действует по всей стране на основании приказа МВД №845 «Об утверждении инструкции по организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел РФ» и ФЗ-120 «О профилактике безнадзорности и правонарушений», которые дают возможность полиции «в самых разных регионах России в последние годы внезапно отторгать детей от семьи, вырывать их из привычного окружения», — пишет «Иван-Чай».
Органы опеки должны были действовать в рамках статьи 77 Семейного кодекса РФ (отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью). «Угрозу жизни и здоровью органы опеки определяют сами — на глазок», — цитирует «Коммерсант» главу благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елену Альшанскую. При изъятии органы опеки обязаны составить акт, уведомить прокурора, а также в течение семи дней обратиться в суд с иском о лишении или ограничении родительских прав. По словам Альшанской, чиновники стараются не связываться с судами, поэтому либо требуют от семьи написать добровольное согласие на передачу детей, либо полиция составляет акт о беспризорности.
Взыскание на начальника зеленоградских органов опеки, проводивших изъятие детей, 17 января наложил глава департамента соцзащиты населения (ДСЗН) на собранном им консилиуме. «Он увидел нарушение со стороны органов опеки в том, что при изъятии детей начальник опеки должна были предварительно позвонить в департамент и получить разрешение. Именно такая процедура, странная с точки зрения действия федерального законодательства, действует в Москве», как сообщил «Иван-Чай», представители которого присутствовали на консилиуме.
В обсуждении сотрудники ДСЗН попытались оправдать действия опеки и полиции современной трактовкой термина «безнадзорность» — в частности, тем, что Светлана Дель не обратилась в медучреждение по поводу синяков у ребёнка, а это является признаком его безнадзорности. Также выяснилось, что в Москве действует региональный закон, который позволяет полгода удерживать детей, привезенных в полицию по акту о безнадзорности в приютах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
3 января президент России Владимир Путин дал поручение об анализе практики изъятия детей у родителей по итогам своей пресс-конференции 23 декабря 2016 года, на которой подняли эту проблему. Изъятие 10 детей из семьи Дель произошло сразу после новогодних праздников, 10 января, и дало массу практического материала для подобного анализа.
Теперь в Общественной палате РФ готовятся открыть горячую линию для родителей, у которых органы опеки пытаются забрать детей. Жалобы будут разбирать специальные общественные комиссии, которые создадут при региональных общественных палатах и детских омбудсменах, сообщили «Известия». По словам федерального детского омбудсмена Анны Кузнецовой, во исполнение поручения президента во всех субъектах РФ при региональных уполномоченных по правам ребенка создаются рабочие группы, которые займутся мониторингом ситуации с приемными семьями в целом и с точки зрения правоприменительной практики чрезмерного вмешательства в семью.
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Т.е. все родители должны обращаться в травму после каждого синяка или отберут ребенка?
"при изъятии полицией был составлен акт о беспризорности, хотя все дети были изъяты из-под надзора — из дома, из детского сада, с занятий." (с)
Т.е. по сути любого ребенка могу изъять как безнадзорника прямо из дет.сада?
http://www.patriarchia.ru/db/text/1914492.html
Отредактировано: 19-01-2017, 12:34
- И что же, все эти десять лет он пил, дебоширил и, так сказать, морально разлагался? — Ну, нет! Вы знаете, все это время он искусно маскировался под порядочного человека.
10 лет у опеки не было вопросов и приемная семья была образцовая и в один момент все перевернулось с ног на голову!
16 минут назад
Судя по частым скандалам с приёмными семьями,хорошая приёмная МАМА-тоже подарок судьбы.Не часто встречается
Приемных родителей на пару порядков меньше по количеству. Спросите своих детей; помнят ли они имена своих воспитателей
11:45 СЕГОДНЯ 684 0
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет России.
Производство начато в отношении должностных лиц органов опеки, которые, по данным следствия, не выявили фактов неприемлемых условий содержания детей.
Ранее стало известно, что 10 января воспитатель детского сада обнаружила на теле одного из воспитанников синяки и кровоподтёки от побоев, нанесённых, с его слов, отцом. После этого ребёнка и ещё девятерых приёмных детей изъяли до выяснения обстоятельств. Восемь из них оказались ВИЧ-инфицированы, в настоящий момент они госпитализированы. Ещё двое помещены в социальный центр.
И почему это так спонтанно, без особого соблюдения формальностей необходимых - не могу сказать пока.
Зато две няни- ( censored) -филиппинки и бесплатные путевки в Италию.
Буду, по мере возможности, следить за динамикой, вот просто жажду возмездия.
P.S. "Папа" всё ещё в кустах?
14 минут назад Не нанимала,денежек на нянь и репетиторов не хватает(про Альпы и Италию вообще промолчу).Не до жиру-быть бы живу.
В принципе ничего зазорного в том,что они из этого организовали бизнес - нет. Главное что бы условия содержания и воспитания были на хорошем уровне.
7 минут назад Может быть я и мать с маленькой буквы,зато дети у меня чистые,хорошо одетые,вкусно накормленные,учатся на двух доп образованиях(помимо школы) и без истязаний!
Зато две няни- ( censored) -филиппинки и бесплатные путевки в Италию.
Буду, по мере возможности, следить за динамикой, вот просто жажду возмездия.
P.S. "Папа" всё ещё в кустах?
И про кусты...
Народ, вылезайте из кустов (или из хаты , которая с краю), ибо завтра могут прийти и разрушить вашу семью...
Каши и компоты. Ну это надо понимать.
Помимо сосисок есть множество блюд которые можно приготовить и вкусно поесть.
И про кусты...
Народ, вылезайте из кустов (или из хаты , которая с краю), ибо завтра могут прийти и разрушить вашу семью...
Насколько я понимаю, речь идет о 8 детях, которые именно были оформлены как приемная семья. Усыновленных просто так не изымут.
24 минуты назад
Елена Волкова
7 минут назад Может быть я и мать с маленькой буквы,зато дети у меня чистые,хорошо одетые,вкусно накормленные,учатся на двух доп образованиях(помимо школы) и без истязаний!
А я мама двох взрослых сыновей и уже бабушка. Дети все с образованием.Устроены в жизни хорошою И что?
Вы не знаете о чем говорите. Всё переводите в деньги. Хотя, впрочем, это неплохо вас характеризует...
Отредактировано: 19-01-2017, 14:58
Что значит "...дети многого не получали в семье"? Чего многого? А все эти годы опека не видела, что они не получают этого "многого". И, самое интересное, обеспечит ли им это "многое" приют? Там то кто проконтролирует куда пошли эти 630 тыс?
Если таковой нет - не распространяйте клевету.
Добавлено: я вот сейчас подумала, иногда даже одежду в одних оптовых закупках закупали...
Отредактировано: 19-01-2017, 15:38
Поспрашивайте у знакомых, кто хотел бы взять на себя такую нагрузку? Я бы нет. И представить себе , что моя жизнь ВСЕГДА и ночью и днем будет посвящена уходу даже за очень родным, любимым и единственным человеком -- страшно! Никакие миллионы не восполняют отсутствие собственной жизни, бесконечную заботу, невозможность уехать отдыхать и так далее. Поинтересуйтесь сколько платят сиделкам? И сколько желающих работать на такой работе?
Вы сразу начали считать чужие деньги, может лучше узнать какова ситуация на самом деле? Или у Вас ( если Вы мать) нет ничего за что к Вам могли бы придраться?
Все не совсем так. В данной семье дети находились под опекой!!!! За этих детей платит и несет ответственность государство. Не нагнетайте обстановку. К таким семьям совсем другое внимание со стороны органов опеки и соц защиты. Скажите а вам уютно, от того, что детей в этой семье могли действительно обижать???? Не докармливать, не долюбливать, не прислушиваться, а если что не так и ремень применить? Очень похоже что, расчет был на то, что дети с такими диагнозами, как СД и ДЦП, просто не будут жаловаться.
Отредактировано: 19-01-2017, 15:31
Отредактировано: 19-01-2017, 15:31
Неужели это нормально??? Или все дети соврали?
Но вообще, переезд и стал, видимо, роковым.
У нас в Питере и пособия поменьше. И опека вменяемая. Да и люди хорошие, как я теперь понимаю.
Просто есть такие люди, которые хотят "спасать мир". И получают от этого радость. И любят детей. И не могут пройти мимо несчастных, несмотря на здравый смысл. Это какие-то другие люди.
Если бы они любили животных больше, то спасали бы их. Но они любят детей.
Про санатории : так они же больные, как же иначе? Что, всех детей сразу в санатории и у родителей отпуск?
Думаю, надо вести речь лишь о том,где детям лучше. Я не верю, что в детдоме, даже самом хорошем детям лучше. И не верю чиновникам.
И если хоть кто-то берет на себя такой труд, то пусть он будет хоть таким дорогим, но пусть будут счастливы дети в семье. Все -таки не зарплаты ХЗ кому и ХЗ за что.
Детям лучше в доме, конечно. Даже на роликах с ТВ видно, что слово МАМА дети однозначно ассоциируют со Светой. И она для них самый значимый взрослый. Хотя часть из них недавно в семье, а часть с очень сильными душевными травмами и с нарушениями привязанности.
Ошибки какие-то были, конечно, были приняты неверные решения, и т.п. Дети сложные. Ситуация сложнейшая.
Но то, что устроило государство - это трагедия просто.
Куда теперь этих детей? Кто возьмет? Об их диагнозах знает все общество. Все воспитатели и мамы во всех садиках. Это жизнь - борьба.
Не говоря уже, что один ребенок был усыновлен в раннем детстве. И только сейчас узнал, что неродной.
А потом телефоны забрали.
Полина на видео в инстаграме рыдает у мамы на шее: забери меня.
А в газете пишут: дети отказались возвращаться. А детей не показывают
Я ничего не знаю о семье, о которой говорим. Но в 99 процентах случаев детям все-же лучше дома. А уж ИЗ дома--- тем более.
И почему у детей забрали телефоны? Они что, в тюрьме? Как они теперь без телефонов?
если среди людей, воспитывающих хотя бы троих детей, найдется хоть один человек, поддерживающий действия государства в этой ситуации, я сильно удивлюсь.
потому как подавляющее большинство людей, имеющих одного ребенка, считают многодетных родителей "ненормальными". а ненормальных зачем поддерживать ... лучше помочь смешать их с грязью.
"С детьми встречались председатель координационного совета Союза добровольцев России, ответственный секретарь Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), руководитель постоянной Комиссии по общественному контролю Яна Лантратова, соучредитель Межрегионального Фонда социально-психологической помощи семье и ребёнку Ирина Медведева, руководитель информационно-правозащитного центра «Иван Чай» Элина Жгутова, представители некоммерческой организации «Волонтеры в помощь детям» Инна Пасечник и Мария Тутушкина." Им всем это выгодно?
и детей в семье не били на постоянной основе. Ну очень многие знали эту семью, поверьте. Я даже сомневаюсь, что этот один раз били. И это не "ложное" навязанное воспоминание.
Потому что поговорила со своей дочкой 4-х лет, и она мне заявила, что я ее по попе била 1 раз, когда она не могла писать...
А по факту - это я ей клизму пыталась поставить год назад, когда она (извиняюсь) не какала.
Там на заседании была Анна Кислинская (если правильно запомнила), вот у нее в блоге много интересного про эту ситуацию.
Но ей намекают, что надо замолчать.
А ситуация простая - заварили кашу с незаконным изъятием детей, как много-много раз до этого по какой-то мутной жалобе, случай приобрел известность, а признать, что не правы - это где вы видели, чтобы у нас чиновники извинялись и признавали неправоту?
Обваляли в грязи и отобрали детей совсем. Вроде как, основания есть. Дыма без огня не бывает.
Зады прикрывают. Одно объяснение.
Так что поверить тому, что говорят дети, находящиеся в стрессовой ситуации, абсолютно незнакомым тетям и дядям, я не могу. На мой взгляд, работники из опеки просто решили, что не за что платить такие деньги семье. Жаба задушила. Вот и решили таким образом съэкономить...
Эту информацию я знаю из ответов Светланы у нас на форуме питерских родителей.
По поводу разглашения диагнозов считаю, что по крайней мере родители детей в саду должны об этом знать т.к. есть опасность заражения.
С другой же стороны - проведенная явно подготовленная "спецоперация" по изъятию детей по совершенно не выясненному поводу, с многочисленным нарушением моральных и этических норм, публичным разглашением врачебных тайн и заведомо обвинительным настроем к этой семье без предоставления за всё это время хоть каких-либо и хоть сколько-либо убедительных доказательств тех "ужасных нарушений" и "кошмарной антисанитарии" со стороны родителей, о которых так неистово кричат ответственные чиновники. Про диагнозы рассказали сразу, а вот хоть что-то по этому поводу предъявить - до сих пор нечего, прямо как с допингом в спорте - только "доклады Макларена" без конкретики и максимально громкие обвинения и заявления всяких комиссий с "безусловно - отстранить, лишить, дисквалифицировать, отобрать! о, ужас! как всё чудовищно и т.п."
А насчёт "допроса детей" - в определённых условиях и куда постарше крепкие люди не выдерживают и дают нужные "показания". Пусть всех детей спросят не где-то там за закрытыми дверями и не в присутствии каких-то непонятных комиссий, а в присутствии всех сторон, с участием родителей. Хоть у Малахова, хоть у Корчевникова, да хоть просто под видеозапись, но с участием всех заинтересованных сторон, правозащитников и свидетелей и без "нужных подсказок". Вот тогда и сразу будет понятно кому больше верить.
Опасности заражения нет. Ну или при каком-то фантастическом стечении обстоятельств.
Уверена, что Светлана и Михаил детей не били. Да, в приемных семьях дети не прохлаждаются, сами убирают свои комнаты, моют, готовят и т.д, но им и так в жизни досталось, чтобы приемные родители их еще и били. Из видео на лайфе, я поняла, что только сережа утверждает, что ему от папы "доставалось", именно на поведение этого мальчика усиленно жаловалась воспитательница в саду. Это сложный ребенок с растройством привязанности. И не удивлюсь, что изъятые дети говорят что хотят в детский дом. Дети, которые с рождения были в системе, ради выживания быстро подстраиваются под того взрослого, что общается с ними в конкретный момент и говорят, то что от них хотят услышать, чтобы выжить.
Второй момент как представить ситуацию, как говорится: "Был бы человек, статья найдётся..."
Не известно что говорилось детям и на какие вопросы они на самом деле отвечали в контексте всего разговора, а не вырванных фраз (записей разговоров нет, видео тоже нет).
Не известно что говорилось и показывалось этой комиссии, может там такие ужасы напоказывали (даже не связанные с этими детьми, а общими словами обо всяких сложностях воспитания), что другого решения кроме единогласного быть не могло, при этом по факту шло обсуждение общей ситуации, а не рассмотрение конкретного случая, с конкретными данными. Опять же если это комиссия, то почему она однобоко оценивает ситуацию на территории чиновников, а не разбирается со стороны и приёмных родителей тоже - так сказать пообщались с одними, потом с другими, потом со всеми вместе, приняли решение. А сейчас как-то однобоко освещается и подтасовывается в нужном ключе...
http://ivan4.ru/news/yuvenalnaya_yustitsiya/izyatie_10_detey_neozhidannyy_povorot/
https://ria.ru/society/20170118/1485941758.html
http://www.mk.ru/social/2017/01/19/izbil-za-kusok-khleba-obnarodovany-obvineniya-otcu-zelenogradskoy-semi.html
Конечно,дело в деньгах. 630 бюджетных тысяч. А у нас оптимизация во всей бюджетной сфере. Естественно, на содержание детей в приюте или в детдоме где-нибудь в глубинке денег уйдет намного меньше. А на судьбы людей наплевать. И для своих целей чиновники не останавливаются ни перед чем. Вот что мы видим.
Кто может поверить в этот бред? Вероятно, и не было стерильно, как во многих семьях, но не до такого же ужаса ! Такое не у всякого пьяницы увидишь! Короче, похоже "проба пера" : ювеналка пробует общество на толерантность. А представьте, когда двух или одного изымут, там вообще родители ничего не докажут! Одного малыша элементарно сломают взрослые тети и дяди.