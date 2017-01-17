Психологи: «Дети не выразили желание возвращаться к папе и маме»

В среду, 18 января, всех изъятых из семьи детей собрали в зеленоградском «Центре поддержки семьи и детства» (бывший детдом №14) — туда перевезли восемь детей, находившихся в московской больнице им. Сперанского, двое детей уже находились там со дня изъятия.

«В центре социальной поддержки в Зеленограде собралась комиссия, в которую кроме психологов и независимых экспертов вошли также представители Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка и общественных организаций. Специалисты внимательно пообщались с каждым ребенком. Большинство детей подтвердили экспертам установившуюся в семье практику телесных наказаний со стороны отца, которые производились неоднократно и в присутствии мамы. Со слов 11-летней девочки, еду для всей семьи готовила она, в то время как мама готовила только для себя. Дети не выразили желание возвращаться к папе и маме, некоторые из них хотят остаться в центре социальной поддержки. После детального анализа ситуации комиссия коллегиально приняла однозначное решение о невозможности возвращения этих детей в семью», — сообщил Институт уполномоченных по правам ребёнка.

С детьми встречались председатель координационного совета Союза добровольцев России, ответственный секретарь Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), руководитель постоянной Комиссии по общественному контролю Яна Лантратова, соучредитель Межрегионального Фонда социально-психологической помощи семье и ребёнку Ирина Медведева, руководитель информационно-правозащитного центра «Иван Чай» Элина Жгутова, представители некоммерческой организации «Волонтеры в помощь детям» Инна Пасечник и Мария Тутушкина.

«Мы ехали в Зеленоград, будучи полностью убеждены, что детям будет лучше в семье, чем в детском доме, — рассказала „Известиям“ секретарь СПЧ Яна Лантратова. — Но, пообщавшись с детьми, мы были просто поражены. Все дети рассказывали, что их бьют, что они боятся отца, а некоторые говорили, что они не хотят возвращаться в семью и им лучше в детском доме. И мы все, люди совершенно разных позиций, высказали консолидированное мнение — и это нонсенс для нас, — что детям лучше будет остаться в этом учреждении, чем вернуться в семью. Во всяком случае приемным детям».



Выводы комиссии и стали основанием для решения о расторжении договора опеки в отношении восьмерых детей. По двум усыновленным детям решения еще нет. «Одна из девочек высказала пожелание жить с бабушкой в Санкт-Петербурге, поэтому сейчас изучается возможность оформления временной опеки в отношении этого ребенка», — говорится в сообщении Института уполномоченных.

Многодетная мама Светлана Дель и её старшая дочь Дарья провели весь день в том же «Центре содействия семье и детству», где с детьми общались специалисты. Родным так и не разрешили увидеть других детей, кроме двоих усыновленных. Сначала всем детям вернули телефоны, и они начали переписываться: «Я скучаю мама», «Мама я люблю», — смс-ки детей Светлана опубликовала в своём инстаграме. Затем, по её словам, телефоны снова забрали, а ей объявили, что дети не хотят возвращаться домой.