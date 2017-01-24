Детей забрали, директора уволили

Хронику событий описывает в Facebook адвокат Иван Павлов — группа юристов «Команда 29» под его руководством защищает права семьи Дель. Неделя началась с разрешения на встречу с двумя детьми, которое Светлана Дель получила днём в понедельник, 23 января. Во время визита в приют выяснилось, что одного из них еще в воскресенье госпитализировали в московскую больницу им. Сперанского с высокой температурой. С остальными восемью детьми встречу не разрешили, хотя у одной из девочек был день рождения. «Видели, как этот ребенок с воздушными шариками шел по коридору в сопровождении воспитателя и двоих полицейских», пишет адвокат.

Во вторник, 24 января, утром 6-летнюю Полину в зеленоградском центре передали на руки бабушке под временную опеку, в присутствии мамы и старшей сестры.

Позже на сайт префектуры поступило сообщение о том, что директор зеленоградского Центра содействия семье и детству Наталия Мельшиян уволена по статье 278.2 (досрочное прекращение трудового договора по решению вышестоящего органа). В учреждении не смогли оперативно подтвердить эту информацию.

Забрав из приюта Полину, родственники вместе с юристом отправились в Москву за Петей. Врачи сообщили, что у него двусторонняя пневмония, с которой он два дня без лечения пробыл в приюте, и оценили состояние ребёнка как средней тяжести.

Руководство больницы поначалу не разрешило родным перевезти мальчика в частную клинику, поскольку получила запрет на это из столичного департамента соцзащиты населения, как утверждает Павлов. А когда ребёнка удалось забрать, в медицинских документах, полученных из больницы, нашлась запись о том, что его выписывают на амбулаторное лечение по месту жительства. Малыша осмотрели врачи другой клиники и тоже отпустили лечиться домой, не найдя его состояние тяжёлым.