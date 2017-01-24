Двух из десяти приёмных детей, изъятых из зеленоградской семьи 10 января, отдали — правда, не родителям, а во временную опеку бабушке. Одного из них накануне госпитализировали из зеленоградского Центра содействия семье и детству в московскую больницу с диагнозом «двухсторонняя пневмония», но позже медики отпустили его лечиться дома. А вечером 25 января в квартире Светланы и Михаила Дель полиция провела обыск.
«Изъяты компьютер, несколько флешек, документы на квартиру и… целых два ремня от детских штанов», — прокомментировал итоги обыска адвокат семьи Иван Павлов.
Оба ребёнка, которые вернулись в семью, были усыновлёнными в отличие от остальных, над которыми семья оформила опеку. Восемь детей сейчас остаются в зеленоградском Центре содействия семье и детству, по последним сведениям им подыскивают новые приёмные семьи. Руководители детского сада, с которого началась вся история, а также районных органов опеки и соцзащиты не комментируют происходящее.
Хронику событий описывает в Facebook адвокат Иван Павлов — группа юристов «Команда 29» под его руководством защищает права семьи Дель. Неделя началась с разрешения на встречу с двумя детьми, которое Светлана Дель получила днём в понедельник, 23 января. Во время визита в приют выяснилось, что одного из них еще в воскресенье госпитализировали в московскую больницу им. Сперанского с высокой температурой. С остальными восемью детьми встречу не разрешили, хотя у одной из девочек был день рождения. «Видели, как этот ребенок с воздушными шариками шел по коридору в сопровождении воспитателя и двоих полицейских», пишет адвокат.
Во вторник, 24 января, утром 6-летнюю Полину в зеленоградском центре передали на руки бабушке под временную опеку, в присутствии мамы и старшей сестры.
Позже на сайт префектуры поступило сообщение о том, что директор зеленоградского Центра содействия семье и детству Наталия Мельшиян уволена по статье 278.2 (досрочное прекращение трудового договора по решению вышестоящего органа). В учреждении не смогли оперативно подтвердить эту информацию.
Забрав из приюта Полину, родственники вместе с юристом отправились в Москву за Петей. Врачи сообщили, что у него двусторонняя пневмония, с которой он два дня без лечения пробыл в приюте, и оценили состояние ребёнка как средней тяжести.
Руководство больницы поначалу не разрешило родным перевезти мальчика в частную клинику, поскольку получила запрет на это из столичного департамента соцзащиты населения, как утверждает Павлов. А когда ребёнка удалось забрать, в медицинских документах, полученных из больницы, нашлась запись о том, что его выписывают на амбулаторное лечение по месту жительства. Малыша осмотрели врачи другой клиники и тоже отпустили лечиться домой, не найдя его состояние тяжёлым.
Петя снова в семье. Слава Богу! 6 (!!!) забирали его из больницы, притом, что у нас все документы были в порядке! Сначала говорили, что перевозить (даже на реанимобиле) опасно для жизни. Все это время стояла платная скорая в ожидании. После долгих переговоров и перезвонов все же отпустили - на скорой в частную клинику. И, на удивление, в выписке указали, что ребёнку нужен "домашний режим" и "наблюдение педиатром по месту жительства". В клинике подтвердили, что малыш в госпитализации не нуждается и не поняли зачем мы на скорой приехали. Петю там обследовали, сделали назначения и отпустили домой. Уфффф, непростой был день, но главное плюс два!!! #помогитевернутьдетей
В понедельник, 23 января, юристам удалось получить первые документы, подтверждающие решение чиновников, которое прозвучали еще на прошлой неделе: об отстранении Светланы и Михаила Дель от исполнения опекунских обязанностей на восьмерых детей. В планах адвокатов — подготовить по ним судебные иски.
Напомним, 18 января экспертная комиссия из чиновников, общественников и психологов побывала в зеленоградском «Центре содействия семье и детству», чтобы побеседовать с детьми — и сделала вывод, что дети якобы боятся возвращаться домой, после чего было решено разорвать с семьёй Дель договор опеки по восьми приёмным малышам. Обсуждалось, что двоих усыновленных детей могут отдать во временную опеку матери Светланы Дель, в соответствии с их желанием. В репортажах СМИ прозвучало, что остальным уже подыскивают новые приёмные семьи.
19 января мэр Москвы выступил с заявлением: «Мы обязательно подыщем хорошую приемную семью для детей из Зеленограда. При необходимости выделим им соответствующую квартиру».
20 января в Facebook департамента соцзащиты населения появились сообщения — как ответ на вопрос, повисший в воздухе: «Департамент не давал поручений по массовым проверкам приёмных семей! Мы глубоко их уважаем и не собираемся терроризировать одним случаем!» и «За 5 лет в приёмные семьи передано почти 12 тыс. детей, число детских домов сократилось с 47 до 29, а приёмных семей выросло с 591 до 2656!»
24 января глава департамента Владимир Петросян написал в своём твиттере: «Провёл встречу с приемными семьями Москвы. Ещё раз заявил им, что никаких „маски шоу“ с проверками семей не будет. Услышал их проблемы».
Институт уполномоченных по правам ребёнка в РФ тем временем отвечает на многочисленные вопросы и претензии читателей в своём официальном блоге: «У нас тоже есть масса вопросов к полиции и опеке. Мы делаем и делали все возможное для того, чтобы помочь семье. Пожалуйста, будьте корректны особенно в оценках деятельности должностных лиц, не имея необходимой информации о всех деталях этого дела. СМИ вам в этом деле не помощник«.
Между тем, часть СМИ и блогеров разделились на два лагеря — одни развивают версию о том, что в семье плохо обращались с детьми, приводя разнообразные доказательства, другие публикуют свидетельства в защиту репутации семейства Дель и подсчитывают ошибки, совершенные чиновниками, полицией и системой соцзащиты за две недели, с момента изъятия детей 10 января.
В подтверждение первой версии на форуме Zelenograd.ru 24 января появилось «Обращение родителей группы 6 дошкольного отделения №1 гимназии 1528» с обвинениями в адрес Светланы Дель. Проверить его подлинность пока не удалось: в детсаду отказались рассказать о претензиях к семье или подтвердить факты, изложенные в письме.
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сколько гадости льётся из уст завидующих москвичей. И всё из-за денег.
Дети жили вместе, привязаны друг к другу, разделять их нельзя
Дети не единожды травмированные - они некоторое время провели в системе, потом их варварским способ забрали у мамы с папой, если и найдутся новые опекуны - нахлебаются по полной. Ни одна адекватная приемная семья не сможет "переварить" этих детей, раздетых на публике, расковырянных и обсуждаемых. Кроме той, из которой их забрали.
Все эти скачки в жизни непростых малышей, для которых режим, ритуалы и стабильность, уевренность, что у них есть значимый взрослый - must have существования, привели лишь к тому, что все, чего добились Светлана и Михаил за то время, что дети жили в семье - утеряно безвозвратно.
Взрослые бульдозером разворотили детские души, как теперь все собрать - не понятно(((((