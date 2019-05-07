Пляжи на Школьном озере и Черном озере

К концу мая на Школьном и Чёрном озёрах дважды проведут очистку дна. Официальное время работы этих зон отдыха с 1 июня — каждый день с 9:00 до 21:00. В это время там будут дежурить медики «скорой помощи» и спасатели (на каждом водоеме — по одной лодке, одному спасателю и один старший).

На обоих водоемах есть благоустроенные пляжи, спортивные и детские площадки. На Школьном озере — прокат лодок. Вокруг него проложена велодорожка. До Черного озера тоже проходит дорожка для роликов и велосипедов — от Московского проспекта.

За качеством воды будет следить Роспотребнадзор, беря еженедельные пробы.

Следить за порядком на зонах отдыха будут сотрудники полиции — префектура просит организовать патрулирование с 18:00 до 22:00 ежедневно и с 09:00 до 22:00 по выходным и праздникам. Также их будут патрулировать дружинники с 15:00 до 22:00 ежедневно и с 9:00 до 22:00 по выходным и праздникам.