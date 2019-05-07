Купальный сезон официально открывается 1 июня. Рассказываем, где в Зеленограде можно купаться, а где просто отдыхать у воды.
В этом году Большой городской пруд остался без воды — её спустили ещё зимой для очистки водоёма и устройства подпорных стенок в рамках капитального ремонта пруда и парка Победы. Сам пляж не трогают — его благоустраивали в прежние годы, — но в отсутствие воды в нём нет смысла. Ранее подрядчик сказал, что к началу лета проход хотя бы в часть парка со стороны Центрального проспекта будет открыт для жителей. Пока всё закрыто. Завершить работы планируют ко Дню города, то есть, к началу сентября.
К концу мая на Школьном и Чёрном озёрах дважды проведут очистку дна. Официальное время работы этих зон отдыха с 1 июня — каждый день с 9:00 до 21:00. В это время там будут дежурить медики «скорой помощи» и спасатели (на каждом водоеме — по одной лодке, одному спасателю и один старший).
На обоих водоемах есть благоустроенные пляжи, спортивные и детские площадки. На Школьном озере — прокат лодок. Вокруг него проложена велодорожка. До Черного озера тоже проходит дорожка для роликов и велосипедов — от Московского проспекта.
За качеством воды будет следить Роспотребнадзор, беря еженедельные пробы.
Следить за порядком на зонах отдыха будут сотрудники полиции — префектура просит организовать патрулирование с 18:00 до 22:00 ежедневно и с 09:00 до 22:00 по выходным и праздникам. Также их будут патрулировать дружинники с 15:00 до 22:00 ежедневно и с 9:00 до 22:00 по выходным и праздникам.
В Зеленограде есть места, где можно просто отдыхать возле воды, но не купаться. Это:
- Быково болото в 1 микрорайоне
- Дунькин пруд в 12 микрорайоне
- пруд на ручье Ржавка возле МЖК
- пруд в зоне отдыха возле 23 микрорайона
- Михайловские пруды в 15 м микрорайоне.
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