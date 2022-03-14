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Парковку от Озерной аллеи к пляжу городского пруда запретят к началу купального сезона 14.03.2022 ZELENOGRAD.RU

Остановку и стоянку машин решили запретить на проезде от Озерной аллеи к пляжу городского пруда. Здесь установят соответствующий знак. В прошлом году префектура утверждала, что сделать ничего нельзя.

Решение о запрете остановки автотранспорта на подъезде к городскому пруду приняла комиссия по безопасности дорожного движения по запросу МЧС. По его данным, из-за большого числа припаркованных машин в проезде не может проехать спецтехника спасателей, особенно в период летнего купального сезона (обычно он начинается в июне). Знак «Остановка запрещена» с соответствующей табличкой планируют установить до конца апреля.

А что было раньше? Редакция «Зеленоград.ру» поднимала этот вопрос в прошлом году. Раньше за поворотом с Озёрной аллеи был шлагбаум, но в прошлом году он всегда был открыт. «Там постоянно запаркована половина дороги, на второй половине пробки на въезд и выезд. Также машины паркуют на лесенке, ведущей к регбийному комплексу, и на газонах. Из-за этого невозможно пройти пешком», — писал в префектуру зеленоградец Дмитрий С.

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Тогда в префектуре ответили, что установка на дороге каких-либо ограничений, препятствующих парковке автотранспорта, недопустима. Теперь в городской администрации по крайней мере признали проблему. Однако поставить знак мало — нужно ещё следить, чтобы водители соблюдали ограничение. А с этим в Зеленограде проблема.

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Метки:
парковки, гаражи, стоянки, большой городской пруд, пляж
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