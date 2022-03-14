Остановку и стоянку машин решили запретить на проезде от Озерной аллеи к пляжу городского пруда. Здесь установят соответствующий знак. В прошлом году префектура утверждала, что сделать ничего нельзя.

Решение о запрете остановки автотранспорта на подъезде к городскому пруду приняла комиссия по безопасности дорожного движения по запросу МЧС. По его данным, из-за большого числа припаркованных машин в проезде не может проехать спецтехника спасателей, особенно в период летнего купального сезона (обычно он начинается в июне). Знак «Остановка запрещена» с соответствующей табличкой планируют установить до конца апреля.

А что было раньше? Редакция «Зеленоград.ру» поднимала этот вопрос в прошлом году. Раньше за поворотом с Озёрной аллеи был шлагбаум, но в прошлом году он всегда был открыт. «Там постоянно запаркована половина дороги, на второй половине пробки на въезд и выезд. Также машины паркуют на лесенке, ведущей к регбийному комплексу, и на газонах. Из-за этого невозможно пройти пешком», — писал в префектуру зеленоградец Дмитрий С.