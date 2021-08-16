В раздевалки вернули крючки — но не во все

Самое легкоустранимое замечание касалось крючков, отсутствующих в раздевалках. «Основная масса просьб горожан затрагивала именно эту проблему, — отметили в префектуре. — Крючки в раздевалки устанавливают ежегодно. Правда, по неизвестным причинам, они бесследно оттуда пропадают (тоже ежегодно)». После жалоб крючки в раздевалках привинтили, отчиталась управа Савёлки.

На деле крючки по-прежнему частично отсутствуют в трёх кабинках двух раздевалок, в чем убедился корреспонеднт «Зеленоград.ру» — там же, где их не было и раньше.

Всего раздевалок вдоль пляжа восемь, по три кабинки в каждой. В одной из них уже после «отчёта» префектуры обнаружилась оторванная доска, валяющаяся рядом на песке. На щели в раздевалках посетители пляжа жаловались и до этого.