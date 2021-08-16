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На городском пляже устранили часть проблем. Остальные — не заметили или отказались решать 16.08.2021 ZELENOGRAD.RU

Префектура отреагировала на целый ряд жалоб жителей и публикацию «Зеленоград.ру» о состоянии городского пляжа — после длительного жаркого периода в июне и июле, когда пляж был переполнен горожанами. Начальник управления ЖКХ и благоустройства Сергей Галустов проверил состояние пляжа Большого городского пруда — его привели в порядок, сообщили в администрации. Что сделали, что пропустили и что отказались исправлять вопреки просьбам людей — пройдём по всему списку еще раз.

В раздевалки вернули крючки — но не во все

Самое легкоустранимое замечание касалось крючков, отсутствующих в раздевалках. «Основная масса просьб горожан затрагивала именно эту проблему, — отметили в префектуре. — Крючки в раздевалки устанавливают ежегодно. Правда, по неизвестным причинам, они бесследно оттуда пропадают (тоже ежегодно)». После жалоб крючки в раздевалках привинтили, отчиталась управа Савёлки.

На деле крючки по-прежнему частично отсутствуют в трёх кабинках двух раздевалок, в чем убедился корреспонеднт «Зеленоград.ру» — там же, где их не было и раньше.

Всего раздевалок вдоль пляжа восемь, по три кабинки в каждой. В одной из них уже после «отчёта» префектуры обнаружилась оторванная доска, валяющаяся рядом на песке. На щели в раздевалках посетители пляжа жаловались и до этого.

Кроме того, из-за конструкции раздевалок, ошибок при их установке или просто изношенности вход в некоторые кабинки настолько узкий, что не каждый взрослый человек протиснется через него.

В целом состояние деревянных построек — «зонтов» и раздевалок — наводит на мысль, что регулярно за ними никто не присматривает и не чинит.

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«Лягушатник» для малышей починили

Ещё одной важной проблемой, которую легко исправить, была вдрызг разорванная сетка купальни для малышей. За два месяца лета «лягушатник» пострадал больше всего, отметили в префектуре. И сообщили, что «на сигнал отдыхающих оперативно отреагировали, рабочие установили новую сетку для „лягушатника“».

Дорожку заасфальтировали

Единственную дорожку из плитки вдоль пляжа неожиданно начали ремонтировать в конце июля — прямо в «высокий сезон». Выбоины на плитке появились еще в прошлом году, а в этом перед началом купального сезона их замазали цементом. После того, как житель пожаловался на безобразные «коровьи лепешки», префектура сообщила о планах поменять плитку на асфальт до ноября.

В итоге за эти работы взялись в июле: всю плитку демонтировали, складывая её на газон и прямо на пляж. Людям пришлось ходить по дорожке из пыли и песка или обходить места работ по и без того вытоптанным газонам. Префектура получила по этому поводу еще несколько неприятных обращений.

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Дорожку заасфальтировали на удивление быстро, буквально за неделю — уже к концу июля она была готова по всей длине, от парка Победы до выхода на Озёрную аллею. Теперь по асфальту удобно перемещаться с колясками, на роликах, велосипедах или самокатах.

Стационарный туалет не станет доступнее и удобнее

Учитывая пожелания жителей, в 2022 году на пляже запланирована установка двух биотуалетов, как сообщила префектура в ответе на обращение жительницы.

Зеленоградка попросила расширить график работы общественного бесплатного туалета рядом с пляжем. Сейчас он открыт с 9:00 до 21:00, но в жаркие дни люди приходят на пляж с 7 утра.

Такой режим работы общественных туалетов и служб (медицинского персонала, спасателей) на зонах отдыха установлен в соответствии с постановлением правительства Москвы, ответила префектура.

На просьбу исправить внутреннее устройство туалета — унитазы там расположены вплотную к дверцам, не получается пользоваться кабинками с закрытыми дверцами — городские власти отреагировали отказом: «Внесение изменений и переустройство не представляется возможным». Туалеты стационарные, установлены ранее по утвержденному проекту и арендуются «Жилищником ЗелАО» на лето, уточнили в ответе.

Парковку у пляжа не закроют

С недавнего времени к пляжу разрешено проезжать на автомобилях и даже парковаться на подъездной дороге. Раньше за поворотом с Озёрной аллеи был шлагбаум — лучше бы его восстановили, написал в префектуру Дмитрий С: «Там постоянно запаркована половина дороги, на второй половине пробки на въезд и выезд. Также машины паркуют на лесенке, ведущей к регбийному комплексу, и на газонах. Из-за этого невозможно пройти пешком». Автор обращения добавил, что проезд для автомобилей специальных служб тоже затруднён.

Шлагбаум на въезде к пляжу есть и сейчас — в конце широкого отрезка дороги, где организована парковка, при въезде на узкий проезд, ведущий к пляжу и домику спасателей. В этом сезоне шлагбаум всегда открыт.

«Указанный участок по своему правовому назначению относится к муниципальным территориям общего пользования. В соответствии с законом города Москвы от 30.04.2018 г. №18 „О благоустройстве в городе Москве“, статьи 15 — территориями общего пользования в городе Москве беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц» , — ответил на обращение глава управы района Савёлки Андрей Макшанцев. Вывод префектуры — установка на дороге каких-либо ограничений, препятствующих парковке автотранспорта, недопустима.

Ответ Макшанцева странный. Например, пешеходные дорожки во дворах тоже относятся к муниципальным территориям общего пользования — но это не означает, что на них можно парковаться. У муниципальных властей есть возможности ограничить парковку на муниципальной территории, но, возможно, нет желания.

Цветочные клумбы пропололи

Большие цветники между пляжем и детской площадкой в запустении — те самые, которые разбили два года назад. «Кто за ними ухаживает?» — спросили префектуру.

«Работы по прополке и поливу цветников выполнены силами ГБУ „Жилищник ЗелАО“» , — ответил запрефекта Олег Панин, сославшись на информацию управы района Савёлки.

Мусор убирают (по крайней мере, должны)

В многолюдные жаркие дни заметно, что с территории пляжа мусор убирается, но вот в урнах и рядом с ними его скапливается очень много — всевозможные пакеты и упаковки горой лежат вокруг урн. Очевидно, периодичность вывоза урн сейчас недостаточная, предположила редакция. То же самое можно наблюдать и в парке Победы.

«К сожалению, не у всех посетителей пляжа хватает сил донести мусор до специально оборудованных урн (которых на пляже и в парке более чем достаточно), — отреагировали городские власти. — Так или иначе, мусор с территории пляжа регулярно убирается. То же касается и урн: переполненных (а уж тем более окруженных горами мусора) мы здесь не заметили».

Вытоптанные газоны и промоины в песке — это не лечится

На газонах рядом с пляжем, обновлённых пару лет назад, появились большие залысины во время жары — трава не выдержала постоянного вытаптывания. С этой проблемой вряд ли можно что-либо сделать, считают в префектуре: «Ведь даже если отремонтировать газон, после первой пары-тройки загорающих людей он вновь вернется в подобное состояние».

«Газоны можно было просто поливать» , — заметил наш читатель Стас З. В парке Победы полив периодически выполняется, поливают ли газоны у пляжа — мы не заметили.

На береговой линии песчаного пляжа, наоборот, кое-где растёт травка, а песок утрамбован и испещрён промоинами после дождей. Но состояния песка осталась без внимания проверки из префектуры. «Аналогичные проблемы наблюдаются и на Школьном озере. Песок один раз «рекультивировали», но первый же дождь смыл все следы этих «работ», — написала Юлия Б., комментируя состояние городских пляжей.

Собственно говоря, песчаной линии пляжа маловато для всех желающих в жаркие дни. После благоустройства пляж ограничен 150-метровым отрезком, остальной берег пруда затянут в габионы — металлические решётки поверх острых камней.

«Были здесь в июльскую жару. Пляжная зона кишела людьми, поэтому многие отдыхающие располагались вдоль береговой линии, укреплённой сеткой. Вход в воду там болезненный для стоп, дно илистое и с зарослями, но люди предпочитали его переполненной пляжной зоне. Может, ее надо расширить?» — спросила читательница «Зеленоград.ру» в фейсбуке.

Другие читатели приводят в пример городской пляж Солнечногорска, недавно благоустроенный — «Нам до него далеко!»

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Метки:
благоустройство, пляж, Галустов Сергей Юрьевич, Зона отдыха с пляжем "Большой городской пруд"
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Обсуждение
Ольга Каплина
Вчера, 14:47
Некоторые отдыхающие купают своих собак на территории пляжа. табличек о запрете выгула и купания собак не видела.
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