На Большом городском пруду — прохладная передышка после жарких недель июня и июля. За это время городской пляж подвергался ежедневному массовому нашествию: число отдыхающих увеличилось в разы, пляжные циновки плотно устилали не только песок, но и газоны вокруг, а в воде у берега подчас было не протолкнуться. Префектура получила множество обращений от зеленоградцев — что не так с пляжем, чего не хватает и что нужно изменить — и сейчас готовят на них ответы. Рассказываем о наблюдениях горожан и редакции.
Самое легкоустранимое, но важное замечание: во многих раздевалках отсутствуют крючки. «Просьба их установить» , — написала в префектуру жительница, причем не только про Городской пруд, но и про Чёрное озеро. Смешно даже говорить о такой мелочи после недавнего глобального благоустройства на пруду, но тем не менее — крючков нет.
Ещё одна важная проблема, которую легко исправить — это вдрызг разорванная сетка «лягушатника», купальни для малышей. Её не снимают и не чинят.
Появились большие залысины на газонах рядом с пляжем, обновлённых пару лет назад — трава не выдержала жары и вытаптывания. И если мусор с газонов периодические собирают (а его бывает очень много) и, возможно, газоны даже поливают, то что делать с вытаптыванием — не очень понятно. Запретить отдыхать на траве было бы слишком, но теперь газоны придётся как-то восстанавливать, а впереди по прогнозам новый жаркий период.
Конечно, многие посетители пляжа его оставляют, и очень много. Заметно, что с территории пляжа мусор убирается, но вот в урнах и рядом с ними его скапливается очень много — всевозможные пакеты и упаковки горой лежат вокруг урн. Очевидно, периодичность вывоза урн сейчас недостаточная, по крайней мере, для многолюдных дней. То же самое можно наблюдать и в парке Победы.
На береговой линии песчаного пляжа, наоборот, кое-где растёт травка, а песок утрамбован и испещрён промоинами после дождей. Ухоженным пляж не назовёшь.
Из удобств рядом с пляжем есть общественный бесплатный туалет. Нужно расширить график его работы, считает зеленоградка Ирина О. — сейчас туалет открыт с 9:00 до 21:00, однако в жаркие дни люди приходят раньше. «Сегодня (и это не в первый раз) попала на пляж в 7:30. Народу много. Туалет закрыт. Прошлась по пляжу, возле деревьев пахнет мочой», — пишет автор обращения. Есть претензии и к самому туалету — унитазы расположены вплотную к дверцам, поэтому пользоваться кабинками с закрытыми дверцами практически невозможно.
По-прежнему на пляже и по всему парку Победы нет никаких торговых точек, где можно было бы купить воды в жаркий день или даже перекусить. Кроме трёх тележек со скудным ассортиментом, торгующих несколькими сортами мороженым. Что странно, ведь в большинстве московских парков и общественных пространств для отдыха есть павильоны сетевых кофеен и пирожковых, автоматы с напитками и снеками. В чем причина торговой девственности зеленоградских пляжей, неизвестно.
Зато теперь разрешено проезжать прямо к пляжу на автомобилях и даже парковаться на подъездной дороге.
Раньше за поворотом с Озёрной аллеи был шлагбаум — лучше бы его восстановили, пишет в своём обращении в префектуру Дмитрий С. «Там постоянно запаркована половина дороги, на второй половине пробки на въезд и выезд. Так же машины паркуют на лесенке, ведущей к регбийному комплексу, и на газонах. Из-за этого не возможно пройти пешком» , — сообщает Дмитрий и добавляет, что проезд для автомобилей специальных служб также затруднён.
Цветочные клумбы между пляжем и детской площадкой в запустении — те самые, которые разбили два года назад. «Кто за ними ухаживает?» — спросили префектуру. А также предложили вырубить борщевик на повороте к пляжу с Озёрной аллеи. Последнее уже сделано, отчиталась управа района.
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