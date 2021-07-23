На Большом городском пруду — прохладная передышка после жарких недель июня и июля. За это время городской пляж подвергался ежедневному массовому нашествию: число отдыхающих увеличилось в разы, пляжные циновки плотно устилали не только песок, но и газоны вокруг, а в воде у берега подчас было не протолкнуться. Префектура получила множество обращений от зеленоградцев — что не так с пляжем, чего не хватает и что нужно изменить — и сейчас готовят на них ответы. Рассказываем о наблюдениях горожан и редакции.