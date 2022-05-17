Его поддержали другие жители микрорайона: «Хочу выразить готовность присоединиться в финансовом плане к данному предложению» , — пишет один из них, хотя площадка у 521-го корпуса для него и неудобна, «но возможность её использования хотелось бы иметь».

Ещё один плюс закрытой площадки — чтобы там не распивали алкоголь, что, по наблюдению Владимира, там иногда происходит.

Технически закрыть площадку — не проблема. На калитке и так есть замок для обычного ключа, но он всегда отперт. При запертой калитке посторонние действительно не смогут попасть на площадку — ограда достаточно высокая. Организовать выдачу ключей новым владельцам собак, живущих в микрорайоне, тоже не кажется сложным.

Представитель «Жилищника» обещал «проработать вопрос» с управой района и сообщить о решении.