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Закрыть собачью площадку для посторонних. А ключи выдать только местным жителям 17.05.2022 ZELENOGRAD.RU

«Площадку для выгула собак начали использовать тренеры и хендлеры со всего города — назначают клиентам время и тренируют за деньги», пишет Владимир, житель 5-го микрорайона, где недавно сделали новую собачью площадку. Он предлагает раздать ключи от площадки только владельцам собак микрорайона и готов оплатить изготовление ключей.

Его поддержали другие жители микрорайона: «Хочу выразить готовность присоединиться в финансовом плане к данному предложению» , — пишет один из них, хотя площадка у 521-го корпуса для него и неудобна, «но возможность её использования хотелось бы иметь».

Ещё один плюс закрытой площадки — чтобы там не распивали алкоголь, что, по наблюдению Владимира, там иногда происходит.

Технически закрыть площадку — не проблема. На калитке и так есть замок для обычного ключа, но он всегда отперт. При запертой калитке посторонние действительно не смогут попасть на площадку — ограда достаточно высокая. Организовать выдачу ключей новым владельцам собак, живущих в микрорайоне, тоже не кажется сложным.

Представитель «Жилищника» обещал «проработать вопрос» с управой района и сообщить о решении.

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Не только собачьи площадки

Проблема касается не только собачьих площадок — неравномерное распределение и качество дворовой инфраструктуры часто приводит к тому, что её оккупируют «чужаки» — жители других микрорайонов. При этом они могут приезжать на машинах, паркуя их как попало и нарушая сложившиеся правила общежития во дворе. Однако закрыть на ключ доступ ко всем дворовым объектам и тем более огородить двор забором хотят далеко не все, и далеко не всегда это технически возможно.

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Ещё хуже, когда во дворе появляется огромный общегородской объект. Так произошло в 9-м микрорайоне, где на края жилой зоны скоро откроют большой спорткомплекс с бассейном и крошечной парковкой. Жители ожидают, что машины посетителей со всего города будут оставлять в их дворах.

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Метки:
домашние животные, микрорайон 5, собаки, как вам идея
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