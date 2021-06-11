Зачем нужен закон

Авторы поправок в Жилищный кодекс — депутаты Госдумы фракции «Единая Россия». Законопроект внесен еще в мае 2020 года, но только 8 июня 2021 его приняли в первом чтении.

Депутаты в пояснительной записке указали, что сейчас у собственников нет обязательств пресекать шум, который издают арендаторы в их квартирах. От этого страдают соседи таких квартирантов. Поправки нужны как раз для того, чтобы хозяин жилья был «осмотрителен при выборе потенциальных нанимателей» и включал в положения договора с ними положения о защите прав соседей. А если арендаторы будут сильно шуметь по ночам, расторгать с ними договоры.

Отдельно предлагается прописать, что ответственность за такие нарушения будут нести как арендатор, так и владелец квартиры, потому что первые могут часто меняться и быть неизвестны соседям. А для обращения, например, в суд для взыскания компенсации за причиненный моральные страдания, нужны персональные данные предполагаемого нарушителя. В этом случае проще указать ответчиком собственника: видимо, предполагается, что данные хозяина соседям известны.

Солидарную ответственность предлагается ввести и при причинении вреда чужому имуществу. Например, за повреждение общедомовых коммуникаций или залив квартиры соседей. Сейчас по закону ответственность несет тот, кто непосредственно причинил вред. Возможно, эта норма также вводится, чтобы соседи могли не разыскивать арендаторов сами, а обратиться к собственнику.

В дальнейшем собственник может обратиться так же через суд уже к нанимателю квартиры, который залил соседей или мешал им спать. И взыскать все, что взыскали ранее с него. В целом поправки должны «повысить комфортность проживания», «начать формировать соседское право и повысить культуру межсоседских отношений».