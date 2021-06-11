В Госдуме в первом чтении принят законопроект, предлагающий наказывать жильцов за сильный шум по ночам. Поправки должны защитить права соседей в многоквартирных домах. Ответственность за нарушение правил при этом не прописана, а значит, должным образом закон работать не будет. Рассказываем, какой шум депутаты считают допустимым и какие проблемы будут с исполнением новых правил.
Авторы поправок в Жилищный кодекс — депутаты Госдумы фракции «Единая Россия». Законопроект внесен еще в мае 2020 года, но только 8 июня 2021 его приняли в первом чтении.
Депутаты в пояснительной записке указали, что сейчас у собственников нет обязательств пресекать шум, который издают арендаторы в их квартирах. От этого страдают соседи таких квартирантов. Поправки нужны как раз для того, чтобы хозяин жилья был «осмотрителен при выборе потенциальных нанимателей» и включал в положения договора с ними положения о защите прав соседей. А если арендаторы будут сильно шуметь по ночам, расторгать с ними договоры.
Отдельно предлагается прописать, что ответственность за такие нарушения будут нести как арендатор, так и владелец квартиры, потому что первые могут часто меняться и быть неизвестны соседям. А для обращения, например, в суд для взыскания компенсации за причиненный моральные страдания, нужны персональные данные предполагаемого нарушителя. В этом случае проще указать ответчиком собственника: видимо, предполагается, что данные хозяина соседям известны.
Солидарную ответственность предлагается ввести и при причинении вреда чужому имуществу. Например, за повреждение общедомовых коммуникаций или залив квартиры соседей. Сейчас по закону ответственность несет тот, кто непосредственно причинил вред. Возможно, эта норма также вводится, чтобы соседи могли не разыскивать арендаторов сами, а обратиться к собственнику.
В дальнейшем собственник может обратиться так же через суд уже к нанимателю квартиры, который залил соседей или мешал им спать. И взыскать все, что взыскали ранее с него. В целом поправки должны «повысить комфортность проживания», «начать формировать соседское право и повысить культуру межсоседских отношений».
Каждому региону предлагается самому прописать часы, в которые нельзя будет шуметь. Московский закон о тишине позволяет шуметь с 7 утра до 23 вечера.
Шум, прописали депутаты, это звуки, явно слышимые за пределами жилого помещения, в котором расположен источник этого звука. То есть, например, включенная музыка, которую соседи вынуждены слушать вместе с вами. Еще шум — это вибрация, которая тоже ощущается за пределами квартиры.
Не считаются шумом звуки «обычной жизнедеятельности человека»:
- плач ребенка;
- звук воды в инженерных системах;
- звук шагов при обычной ходьбе;
- другие звуки жизнедеятельности человека;
- спасательные, аварийно-восстановительные и иные неотложные работы, связанные с обеспечением личной и общественной безопасности граждан.
Формулировка «и другие звуки» означает, что список допустимых источников шума открыт и не ограничивается только перечисленными в тексте законопроекта. О ремонтных работах нужно будет предупреждать заранее (за сколько дней, не уточняется) на информационных досках в подъезде.
За систематическое — более двух раз в течение месяца — нарушение закона о тишине предполагается административная ответственность для собственника помещения.
Год назад «Российская газета» писала, как это будет выглядеть на практике. Сдавая квартиру, хозяин обязан будет оставить свои координаты для экстренной связи в управляющей компании. А уже представителей УК обяжут по звонку недовольных жильцов связываться с владельцем квартиры. Ему дадут час на то, чтобы прекратить шум.
Если шум не прекратится, соседи смогут самостоятельно составить акт о нарушении. Под ним должны подписаться представители минимум трех квартир. Этот акт в дальнейшем ляжет в основу официального разбирательства с собственником жилья.
Ни одного из этих положений, регламентирующих порядок разбирательств на практике, в тексте законопроекта нет.
В правовом управлении Госдумы отметили ряд нестыковок, которые сделают законопроект нерабочим. Самое главное: депутаты предлагают ввести административную ответственность для собственников жилья, но вносят поправки только в Жилищный кодекс. Внесение поправок в федеральный Кодекс об административных правонарушениях в тексте законопроекта не упоминается.
Это означает, что даже если поправки в ЖК примут, ответственности за нарушение этих правил не будет. Чтобы полиция могла приезжать и составлять протоколы на нарушителей, соответствующую статью надо добавить и в КоАП РФ.
Кроме того, уточняют в правовом управлении, сейчас в КоАП уже есть ответственность за нарушение требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических требований (к которым можно отнести и превышение допустимого уровня шума).
Также все пункты поправок уже есть в Жилищном кодексе и других нормативно-правовых актах, в том числе на уровне субъектов. Например, все жильцы и так обязаны соблюдать законные интересы соседей, требования пожарной безопасности, санитарно-гигиенические и экологические правила.
Требование солидарной ответственности хозяина и арендатора противоречит статье 1064 Гражданского кодекса РФ, по которой вред в полном объеме возмещает лицо, его причинившее.
У полиции Москвы нет права составлять протоколы за нарушение тишины: для этого мэрия должна подписать с МВД отдельное соглашение. Сейчас полицейский в случае вызова просит прекратить шум и готовит материал, который передает в районные управы. В управе один-два раза в месяц собирается административная комиссия и принимает решение о наказании нарушителя московского закона о тишине (статья 3.13 местного КоАП).
Что делать, чтобы решить эту проблему:
- требуйте от Московской городской думы как можно быстрей заключить соглашение с полицией об администрировании нарушений тишины;
- пишите и звоните нашему депутату Андрею Титову: 8-495-957-03-43, titov@duma.mos.ru
- требуйте от Госдумы прописать нормы про тишину в федеральном кодексе об административных правонарушениях; Тогда соглашения между МВД и каждым субъектом не требовались бы. Наш депутат в Госдуме Ирина Белых, отправьте ей ваше требование с её страницы на сайте Думы. В сентябре состоятся очередные выборы в Госдуму — требуйте этого от кандидатов;
- продолжайте писать жалобы на ночной шум от строек в органы исполнительной власти Москвы: мэрию, префектуру, управу;
- обращайтесь в объединение административно-технических инспекций (ОАТИ). В полиции говорят, что сейчас информация о нарушении тишины в отношении юридических лиц направляется в ОАТИ Зеленограда. Пишите на oati@mos.ru, звоните на горячую линию 8-499-264-96-81;
- обращайтесь в Мосгосстройнадзор о ночном шуме от строек — 8-499-240-03-12, 8-499-401-0101, stroinadzor@mos.ru;
- продолжайте по каждому факту ночного шума от строек обращаться в полицию. Чем больше будет таких обращений, тем быстрей эта проблема будет решена.