В августе вступит в силу закон, запрещающий рекламу из колонок и динамиков, установленных на зданиях: крышах, стенах и любых других «конструктивных элементах». Это должно помочь справиться со к злоупотреблениями рекламодателей, которые крутят одни и те же звуковые ролики по кругу на протяжении всего дня.

В третьем, окончательном чтении закон приняли 18 мая. Авторами идеи были депутаты астраханской думы. Они отмечали, что такая реклама обычно не нарушает санитарные требования по уровню допустимого шума, но от этого не становится менее навязчивой и мешающей жильцам. «Выносят колонки и в течение целого дня с периодичностью десять-пятнадцать секунд воспроизводят один и тот же текст: то золото, то микрозаймы, то скидки. На вторых и третьих этажах практически невозможно жить», — приводит «Коммерсантъ» слова представителя астраханского парламента Игоря Мартынова.

В Зеленограде такую рекламу, как жаловались местные жители, распространяет, например, один из магазинов в ТЦ в корпусе 900 и в корпусе 234, ломбард на Крюковской площади и парикмахерская в корпусе 1204.

Признавая, что такой формат рекламы работает и ограничения скажутся на прибыли компаний, депутаты Госдумы все же согласились считать приоритетной «защиту права граждан на благоприятную среду перед экономической выгодой».

Промоутеров с колонками и мегафонами этот запрет не коснется, хотя изначально депутаты Астрахани говорили и о них в том числе. Предлагалось также запретить устанавливать колонки и громкоговорители ближе конкретного расстояния от жилых домов. По мнению депутатов Госдумы, такие положения «привели бы к невозможности в принципе размещения звуковой рекламы, в том числе из переносимых устройств, что представляется чрезмерным». Также закон не коснется рекламы из динамиков на столбах.