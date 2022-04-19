В зеленоградских лесопарках есть деревья, которые горожане знают «в лицо», персонально. Одно из них — старый кряжистый дуб в лесу 9 микрорайона, примерно на середине пешеходной дорожки от МИЭТа к корпусу 901. Перед ним образовалась небольшая поляна, а на дубе висит домик-скворечник. Определяем его возраст, вспоминаем другие уникальные деревья нашего города - и что нужно сделать, чтобы они простояли ещё сотни лет.
Если бы дуб умел говорить, наверное, он многое бы рассказал об истории этих мест и о своей судьбе. Но сколько ему лет? Об этом мы спросили Дмитрия Звонку, зеленоградца, арбориста и дендролога. По его мнению, возраст дуба, как и других самых старых деревьев в нашем лесу, около 100-140 лет, а может и больше.
«Помню этот дуб с детства, — вспоминает Дмитрий. — Я учился в старом 8 микрорайоне, в 897-й школе, и мы каждый день ходили по этой дорожке к МИЭТу. Шикарное дерево, и выросло оно, скорее всего, раньше всего остального леса. Этот дуб рос в одиночестве… Видно по составу пород, что когда-то здесь не было леса».
Перенестись во времени и посмотреть, как выглядели эти места места и сам лес, помогают старые карты — попробуем наложить их на современную карту Зеленограда.
На карте Шуберта 1860 года обвели красным территорию нынешнего 9 микрорайона. Здесь частично есть будущая Солнечная аллея. Дорога от станции Крюково идёт прямо через 8 микрорайон (сейчас на месте этого отрезка пешеходная аллея с памятником Пушкину), а дальше следует прямо по нынешнему маршруту Солнечной аллеи до современного МИЭТа. С обеих сторон дорогу обступают отмеченные круглыми значками «большие деревья».
На карте «Москва и окрестности» 1931 года по обе стороны дороги уже стоит лес, как и сегодня.
Много других примечательных подробностей можно увидеть, всматриваясь в старые карты. Например, Голеневский ручей, который течет в Сходню прямо с нынешней территории микрорайона (при строительстве его частично убрали под землю). Или старую усадебную аллею на месте нынешнего магазина «Перекрёсток».
Сама усадьба располагалась на территории 8 микрорайона (той самой школы 897), а рядом было когда-то сельцо Крюково, давшее название железнодорожной станции.
«Это дерево потенциально опасное, — рассказал Дмитрий Звонка. — Обычно дубы разваливаются частями — падают большие и тяжелые ветки. Вот эту ветку (нависшую над дорожкой) надо срочно убирать. А вообще, если мы хотим сохранить этот дуб, как памятник природы, лучше его занести в реестр деревьев-памятников».
По словам эксперта, именно дубы и липы в нашем лесу — самые старые и ценные деревья, и в первую очередь нужно сохранять именно их.
Московские власти защищают отдельные деревья. В реестре памятников природы департамента природопользования несколько старых дубов и лип. Причем некоторые стоят прямо в центре города — для них специально создана маленькая особо охраняемая природная территория. Например, знаменитый «Пушкинский дуб» стоит прямо на Тверском бульваре — ему чуть больше двухсот лет.
Деревья такого возраста есть и в Зеленограде. В двести лет оценивают возраст дуба-старожила, который находится в лесу у северной границы Зеленограда с областью, за Северной промзоной. Когда-то он стоял на месте гречишного поля, которое располагалось к западу от деревни Матушкино — он видел, как росли в 19 веке деревня и усадьба, пережил в 20 веке Великую Отечественную войну и выстоял прямо на линии фронта в Московской битве, вокруг него вырос молодой хвойный лес.
Дуб был трехствольным, но несколько лет назад пострадал от урагана — один из стволов надломился. Неравнодушный житель Зеленограда обращался по этому поводу к чиновникам: просил защитить не только дуб, но и поляну рядом с ним, которую замусорили любители шашлыков.
Помочь с этим обещали сначала в лесхозе (ныне Дирекция природных территорий), а затем и в префектуре — обследовать поврежденное дерево и принять решение по мерам, необходимым для его сохранения. Возможно, даже установить ограду вокруг дерева, чтобы люди не повреждали корни.
Прошло пять лет, но ограды у дуба так и не появилось. Упавший ствол удалили — вместо него рядом с дубом теперь широкий пень. Похоже, только немногие знают, что это уникальная природная достопримечательность, хотя дорога к дубу известна, и пикники под ним продолжаются.
«Зеленоград.ру» отправил запрос в департамент природопользования и охраны окружающей среды, чтобы выяснить судьбу зеленоградских деревьев и меры, которые необходимо принять для их защиты.
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