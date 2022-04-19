История векового дуба в 9 микрорайоне, которому нужна защита, чтобы простоять ещё сто лет 19.04.2022 ZELENOGRAD.RU

В зеленоградских лесопарках есть деревья, которые горожане знают «в лицо», персонально. Одно из них — старый кряжистый дуб в лесу 9 микрорайона, примерно на середине пешеходной дорожки от МИЭТа к корпусу 901. Перед ним образовалась небольшая поляна, а на дубе висит домик-скворечник. Определяем его возраст, вспоминаем другие уникальные деревья нашего города - и что нужно сделать, чтобы они простояли ещё сотни лет.

Вековой свидетель

Если бы дуб умел говорить, наверное, он многое бы рассказал об истории этих мест и о своей судьбе. Но сколько ему лет? Об этом мы спросили Дмитрия Звонку, зеленоградца, арбориста и дендролога. По его мнению, возраст дуба, как и других самых старых деревьев в нашем лесу, около 100-140 лет, а может и больше.

«Помню этот дуб с детства, — вспоминает Дмитрий. — Я учился в старом 8 микрорайоне, в 897-й школе, и мы каждый день ходили по этой дорожке к МИЭТу. Шикарное дерево, и выросло оно, скорее всего, раньше всего остального леса. Этот дуб рос в одиночестве… Видно по составу пород, что когда-то здесь не было леса».

Дуб на старых картах

Перенестись во времени и посмотреть, как выглядели эти места места и сам лес, помогают старые карты — попробуем наложить их на современную карту Зеленограда.

На карте Шуберта 1860 года обвели красным территорию нынешнего 9 микрорайона. Здесь частично есть будущая Солнечная аллея. Дорога от станции Крюково идёт прямо через 8 микрорайон (сейчас на месте этого отрезка пешеходная аллея с памятником Пушкину), а дальше следует прямо по нынешнему маршруту Солнечной аллеи до современного МИЭТа. С обеих сторон дорогу обступают отмеченные круглыми значками «большие деревья».

На карте «Москва и окрестности» 1931 года по обе стороны дороги уже стоит лес, как и сегодня.

Много других примечательных подробностей можно увидеть, всматриваясь в старые карты. Например, Голеневский ручей, который течет в Сходню прямо с нынешней территории микрорайона (при строительстве его частично убрали под землю). Или старую усадебную аллею на месте нынешнего магазина «Перекрёсток».

Читайте также
Новые дома в 9 микрорайоне построили на месте бывшей усадьбы декабриста Фонвизина

Сама усадьба располагалась на территории 8 микрорайона (той самой школы 897), а рядом было когда-то сельцо Крюково, давшее название железнодорожной станции.

Читайте также
История зеленоградского Крюково: три версии названия
Старому дубу нужна защита

«Это дерево потенциально опасное, — рассказал Дмитрий Звонка. — Обычно дубы разваливаются частями — падают большие и тяжелые ветки. Вот эту ветку (нависшую над дорожкой) надо срочно убирать. А вообще, если мы хотим сохранить этот дуб, как памятник природы, лучше его занести в реестр деревьев-памятников».

По словам эксперта, именно дубы и липы в нашем лесу — самые старые и ценные деревья, и в первую очередь нужно сохранять именно их.

Московские власти защищают отдельные деревья. В реестре памятников природы департамента природопользования несколько старых дубов и лип. Причем некоторые стоят прямо в центре города — для них специально создана маленькая особо охраняемая природная территория. Например, знаменитый «Пушкинский дуб» стоит прямо на Тверском бульваре — ему чуть больше двухсот лет.

Другие «старики»

Деревья такого возраста есть и в Зеленограде. В двести лет оценивают возраст дуба-старожила, который находится в лесу у северной границы Зеленограда с областью, за Северной промзоной. Когда-то он стоял на месте гречишного поля, которое располагалось к западу от деревни Матушкино — он видел, как росли в 19 веке деревня и усадьба, пережил в 20 веке Великую Отечественную войну и выстоял прямо на линии фронта в Московской битве, вокруг него вырос молодой хвойный лес.

Дуб был трехствольным, но несколько лет назад пострадал от урагана — один из стволов надломился. Неравнодушный житель Зеленограда обращался по этому поводу к чиновникам: просил защитить не только дуб, но и поляну рядом с ним, которую замусорили любители шашлыков.

Помочь с этим обещали сначала в лесхозе (ныне Дирекция природных территорий), а затем и в префектуре — обследовать поврежденное дерево и принять решение по мерам, необходимым для его сохранения. Возможно, даже установить ограду вокруг дерева, чтобы люди не повреждали корни.

Прошло пять лет, но ограды у дуба так и не появилось. Упавший ствол удалили — вместо него рядом с дубом теперь широкий пень. Похоже, только немногие знают, что это уникальная природная достопримечательность, хотя дорога к дубу известна, и пикники под ним продолжаются.

Читайте также
Спасти двухсотлетний дуб возле Северной промзоны

«Зеленоград.ру» отправил запрос в департамент природопользования и охраны окружающей среды, чтобы выяснить судьбу зеленоградских деревьев и меры, которые необходимо принять для их защиты.

Расскажите, какие старые деревья вы знаете «в лицо» в зеленоградских лесах — пишите в ватсап или телеграм 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru

Нужно ли присвоить деревьям, которым более ста лет, охранный статус?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 114 человека
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
микрорайон 9, история зеленограда, лес, звонка дмитрий
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Чего не хватает для счастья зеленоградским велосипедистам. Поговорили с теми, кто ездит круглый год (даже зимой) Истории
Отменено строительство медицинского центра напротив 14-го микрорайона. За три года ничего не построено Истории
Юбилейный концерт группы «Любэ» — 22 мая в культурном центре «Зеленоград» Афиша
Детская поликлиника в 8-м микрорайоне закроется на полтора года. Вот куда переедут врачи Истории
Обклеить автобусную остановку буквами Z и V. Это патриотизм или вандализм? Голосуйте (анонимно) Жизнь
История векового дуба в 9 микрорайоне, которому нужна защита, чтобы простоять ещё сто лет Истории
Крупное производство стройматериалов для импортозамещения построят в Крюково. Обещают создать две тысячи рабочих мест Истории
Хранение сезонной резины, шиномонтаж и бесплатная диагностика подвески — встречаем весну вместе с СТО Зеленоград Реклама
Благоустройство в режиме спецоперации. Ремонт бульвара в 15-м микрорайоне начался так, будто о местных жителях забыли Истории
Сезон велопроката открылся в Зеленограде. В городе по-прежнему только две станции Новости
На пересечении Ленинградского и Шереметьевского шоссе на три месяца ограничат движение Новости
Началось голосование за лидеров народной премии «Зеленоград.ру». Выбирайте лучшие компании и людей нашего города Истории
Финал конкурса талантов VESNA 2022 — 22 апреля в ДК МИЭТ. Клуб друзей «Зеленоград.ру» и организаторы конкурса дарят пригласительные билеты Афиша
Отключение горячей воды в Зеленограде и окрестностях Гид
Отключение электричества за долги по коммуналке признано незаконным. Наш читатель вынужден был съехать из обесточенной квартиры, в ожидании ответа прокуратуры Истории
Большинство направлений подготовки МИЭТа даёт выпускникам-айтишникам отсрочку от призыва в армию. Вот как её получить Истории
Открыт подземный переход от электричек к станции метро «Комсомольская». Он находится возле Ленинградского вокзала и пригородных турникетов Истории
17 апреля - годовщина открытия Дворца культуры. Вот его история — долгострой, архитектурная достопримечательность и культурный центр для тысяч зеленоградцев Истории
Мошенники открыли на Крюковской площади распродажу одежды. Вот как там обманывают покупателей Истории
«Голодный век и мозгов совсем нет». Зеленоградский рыболовный клуб просит запретить рыбалку в городском пруду. Они выпускают туда мальков, а другие рыбаки всё вылавливают Истории
Магазин сети «Чижик» с продуктами «по улётным ценам» открылся рядом с Зеленоградом. Сравнили его цены с «Пятёрочкой» Истории
Ленинградское шоссе расширят на две полосы в районе Химок. Сейчас корректируют проект, выделяют землю, а саму стройку начнут в следующем году Истории
Студия Jazz.uni_dance приглашает на занятия — запись в группы по танцам, гимнастике и растяжке Реклама
Контролер 400-го автобуса задержал пассажира, разыскиваемого за кражу — а он всего лишь не оплатил проезд Истории
© 1997–2022 Зеленоград.ру