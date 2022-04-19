Дуб на старых картах

Перенестись во времени и посмотреть, как выглядели эти места места и сам лес, помогают старые карты — попробуем наложить их на современную карту Зеленограда.

На карте Шуберта 1860 года обвели красным территорию нынешнего 9 микрорайона. Здесь частично есть будущая Солнечная аллея. Дорога от станции Крюково идёт прямо через 8 микрорайон (сейчас на месте этого отрезка пешеходная аллея с памятником Пушкину), а дальше следует прямо по нынешнему маршруту Солнечной аллеи до современного МИЭТа. С обеих сторон дорогу обступают отмеченные круглыми значками «большие деревья».