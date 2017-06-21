Зеленоградская администрация знает о разрушающемся уникальном старом дубе и собирается принять меры для его сохранения. Об этом Zelenograd.ru рассказали в префектуре.
Многоствольный большой дуб, считающийся особо ценным природным объектом, находится в лесу у северной границы Зеленограда с областью. Он разрушается и к тому же пострадал от урагана. Лес захламлен, у дуба устраивают пикники. Неравнодушный житель сообщил, что обращался в природоохранное учреждение с просьбой спасти уникальное дерево, но ничего не добился.
После публикации Zelenograd.ru в префектуре ответили, что знают о проблеме, но сейчас много восстановительных работ в лесопарках из-за урагана. Однако в ближайшие дни специалист зеленоградской Дирекция природных территорий исследует поврежденное дерево и примет решение по мерам, необходимым для его сохранения.
Возможно, поваленный ствол опилят, а вокруг дерева поставят ограду, чтобы люди не повреждали корни. Мы будем следить за судьбой уникального зеленоградского дерева.
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