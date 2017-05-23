«Такое дерево растет 50-60 лет, в отличии от убивающих ее железок, коих за день можно наштамповать два десятка», — пишет женщина в префектуру. Теперь липа в безопасности.

А вот другую липу не уберегли. Цветущее дерево неожиданно упало в 3 микрорайоне прямо на оживленную пешеходную дорожку между корпусами 340 и 360. Дерево пролежало несколько дней, прежде, чем его убрали. Почему липа упала, неизвестно, — возможно, прогнил ствол.