Машины, паркующиеся возле входа в «Перекресток» на Центральном проспекте, повредили ствол красивой старой липы. После этого вокруг дерева сделали ограждение. Это самое красивое дерево в городе, достаточно увидеть ее в цвету, считает местная жительница Оксана Валерьевна, которая добилась установки ограждения.
«Такое дерево растет 50-60 лет, в отличии от убивающих ее железок, коих за день можно наштамповать два десятка», — пишет женщина в префектуру. Теперь липа в безопасности.
А вот другую липу не уберегли. Цветущее дерево неожиданно упало в 3 микрорайоне прямо на оживленную пешеходную дорожку между корпусами 340 и 360. Дерево пролежало несколько дней, прежде, чем его убрали. Почему липа упала, неизвестно, — возможно, прогнил ствол.
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Семейная клиника
-
Медицинский центр
Стоматология .
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений
- В МАЕ
-
Плитка новоселам
скидка 10%.