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Большую липу на Центральном проспекте защитили от машин 23.05.2017 ZELENOGRAD.RU

Машины, паркующиеся возле входа в «Перекресток» на Центральном проспекте, повредили ствол красивой старой липы. После этого вокруг дерева сделали ограждение. Это самое красивое дерево в городе, достаточно увидеть ее в цвету, считает местная жительница Оксана Валерьевна, которая добилась установки ограждения.

Фото: Александр Сайганов/ Zelenograd.ru

«Такое дерево растет 50-60 лет, в отличии от убивающих ее железок, коих за день можно наштамповать два десятка», — пишет женщина в префектуру. Теперь липа в безопасности.

А вот другую липу не уберегли. Цветущее дерево неожиданно упало в 3 микрорайоне прямо на оживленную пешеходную дорожку между корпусами 340 и 360. Дерево пролежало несколько дней, прежде, чем его убрали. Почему липа упала, неизвестно, — возможно, прогнил ствол.

Фото: Zelenograd.ru
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