Семенов рассказал, что упавший ствол жгли изнутри, здесь же сделали самодельные столы. По его словам, он не раз обращался в местный лесхоз (ныне Дирекция природных территорий), там обещали заняться и сказали, что «в таком состоянии он еще долго простоит», но ситуация не изменилась.

Дуб находится на месте бывшего гречишного поля, которое располагалось к западу от деревни Матушкино. Дерево относится к особо ценным природным объектам города, сообщает зеленоградская Дирекция природных территорий. Один ли это многоствольный дуб или три самостоятельных дуба на общем основании, специалисты лесного хозяйства не знают. Дубу более двухсот лет, в высоту он больше 25 метров.