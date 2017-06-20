Многоствольный большой дуб находится в лесу у северной границы Зеленограда с областью. Он разрушается и к тому же пострадал от урагана. Неравнодушный житель Зеленограда обращался по этому поводу к чиновникам, но считает, что они ничего не сделали для спасения дуба.
«Дуб сильно пострадал от урагана, у него упал один из стволов, — пишет в сообществе „Подслушано Зеленоград“ Алексей Семенов. — Также дуб и сама территория сильно загрязнена деятельностью всяких отбросов и любителей „культурного отдыха“».
Семенов рассказал, что упавший ствол жгли изнутри, здесь же сделали самодельные столы. По его словам, он не раз обращался в местный лесхоз (ныне Дирекция природных территорий), там обещали заняться и сказали, что «в таком состоянии он еще долго простоит», но ситуация не изменилась.
Дуб находится на месте бывшего гречишного поля, которое располагалось к западу от деревни Матушкино. Дерево относится к особо ценным природным объектам города, сообщает зеленоградская Дирекция природных территорий. Один ли это многоствольный дуб или три самостоятельных дуба на общем основании, специалисты лесного хозяйства не знают. Дубу более двухсот лет, в высоту он больше 25 метров.
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