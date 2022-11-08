Фонд капитального ремонта обновил список домов, где в следующем году пройдет капитальный ремонт или заменят лифты. Сообщаем известные на сегодняшний день адреса, и что будут делать. Планировалось сделать больше — список работ урезан.
- Корпус 160. Ремонт стояков отопления
- Корпус 164, 165, 166. Замена труб водопровода
- Корпуса 200А, 200Г. Замена труб водопровода, канализации
- Корпус 401. Замена труб водопровода, канализации
- Корпус 436. Замена труб водопровода, канализации, отопления, ремонт крыши
- Корпус 519. Ремонт крыши
- Корпус 810. Замена труб водопровода
- Корпуса 811, 812. Замена труб водопровода, отопления
- Корпуса 1012, 1013. Замена труб водопровода, канализации, отопления
- Корпуса 1014, 1015. Замена труб водопровода, отопления
- Корпуса 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209. Замена труб водопровода, отопления
- Корпуса 1210, 1211, 1212. Замена труб водопровода, канализации, отопления, ремонт крыши
- Корпуса 1213. Замена труб водопровода, канализации, отопления
В разных домах будут менять либо стояки горячей и холодной воды, канализации, либо разводящие магистрали, или и то, и другое. В корпусах 1206 и 1209 ремонт уже начался в этом году, но сменился подрядчик — теперь продолжат в следующем. Также в 2023-м продолжится капремонт корпуса 1004, начатый в 2022-м.
Из нового (октябрьского) списка фонда капремонта исчезли работы, которые делали раньше и планировали в прошлом году по региональной программе капитального ремонта домов. Нет ремонта фасадов, мусоропроводов, пожарных водопроводов, внутренних водостоков, подвалов. Ремонт фасадов (расшивка, замазка и прокраска межпанельных швов) и подвалов планировался в домах 10 и 12 микрорайонов, упомянутых в списке. Также фасады и подвалы собирались чинить в корпусе 519.Также из обновленного списка работ исчезли корпуса 510 и 511, где тоже планировался капремонт в 2023 году.
Возможно, в фонде капремонта (или на уровне Зеленограда, в префектуре) решили, что часть работ в конкретных домах не требуется. Возможно, не хватает денег, и эту часть отложили (перенесли на другой год). Редакция выяснит причину этих изменений.
Также в этом году фонд намерен разработать проект капремонта для корпусов 448 и 1803.
Лифты планируют менять в корпусах 107В, 107 Г, 145, 146, 148, 162, 231, 232, 237, 301А, 301Б, 302А, 302Б, 339Б, 352, 360, 403, 409, 424В, 448, 451, 456, 522, 523, 524, 525, 526, 613, 802,803, 834А, 834Б, 834В, 1539, 1540, 1616, а также в доме 5 на площади Юности. Здесь всё нормально, домов даже прибавилось по сравнению с прошлогодними планами.
Если в вашем доме лифты уже меняли в этом году, и он в списке на 2023-й — это значит, что замена лифтов будет в других подъездах. Работы проводятся в такой последовательности: замена дверей и оборудования шахты, замена оборудования машинного помещения, замена кабины, противовеса и подвески. Затем начинаются пусконаладочные работы и приёмка с участием Ростехнадзора.
Список может меняться и дополняться новыми адресами. Фонд капремонта периодически обновляет его — следить за актуальными версиями можно здесь.
Капремонт обычно начинают в марте. Сначала ставят возле дома бытовой городок для ремонтников, потом приступают к работам в доме. Самый напряженный период приходится обычно на теплое время — с мая по октябрь.
Когда всё закончат — это больной вопрос. По документам — не позже ноября, а в реальности сроки неопределенные. Например, капремонт 17-этажных башен на Центральном проспекте — корпусов 401, 402, 406, 407, 435, 436, 438, 439 — шёл фактически три года, с 2019 по 2021-й. 401-й и 436-й так и не доделали. И вообще возбудили уголовное дело о хищении бюджетных денег. Из-за затягивания сроков в разрухе и холоде сидели жители 12-этажных домов в 9-м микрорайоне. Вывод — ремонт может затянуться, часть работ перенесут на следующий год (или годы).
Капремонт и замену лифтов оплачивают сами жильцы ежемесячными взносами, включенными в коммунальную платежку. Сейчас это 20,99 рублей за квадратный метр общей площади квартиры в месяц.