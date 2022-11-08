Капитальный ремонт

Корпус 160 . Ремонт стояков отопления

. Ремонт стояков отопления Корпус 164, 165, 166 . Замена труб водопровода

. Замена труб водопровода Корпуса 200А, 200Г . Замена труб водопровода, канализации

. Замена труб водопровода, канализации Корпус 401 . Замена труб водопровода, канализации

. Замена труб водопровода, канализации Корпус 436 . Замена труб водопровода, канализации, отопления, ремонт крыши

. Замена труб водопровода, канализации, отопления, ремонт крыши Корпус 519 . Ремонт крыши

. Ремонт крыши Корпус 810 . Замена труб водопровода

. Замена труб водопровода Корпуса 811, 812 . Замена труб водопровода, отопления

. Замена труб водопровода, отопления Корпуса 1012, 1013 . Замена труб водопровода, канализации, отопления

. Замена труб водопровода, канализации, отопления Корпуса 1014, 1015 . Замена труб водопровода, отопления

. Замена труб водопровода, отопления Корпуса 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209 . Замена труб водопровода, отопления

. Замена труб водопровода, отопления Корпуса 1210, 1211, 1212 . Замена труб водопровода, канализации, отопления, ремонт крыши

. Замена труб водопровода, канализации, отопления, ремонт крыши Корпуса 1213. Замена труб водопровода, канализации, отопления

В разных домах будут менять либо стояки горячей и холодной воды, канализации, либо разводящие магистрали, или и то, и другое. В корпусах 1206 и 1209 ремонт уже начался в этом году, но сменился подрядчик — теперь продолжат в следующем. Также в 2023-м продолжится капремонт корпуса 1004, начатый в 2022-м.

Из нового (октябрьского) списка фонда капремонта исчезли работы, которые делали раньше и планировали в прошлом году по региональной программе капитального ремонта домов. Нет ремонта фасадов, мусоропроводов, пожарных водопроводов, внутренних водостоков, подвалов. Ремонт фасадов (расшивка, замазка и прокраска межпанельных швов) и подвалов планировался в домах 10 и 12 микрорайонов, упомянутых в списке. Также фасады и подвалы собирались чинить в корпусе 519.Также из обновленного списка работ исчезли корпуса 510 и 511, где тоже планировался капремонт в 2023 году.

Возможно, в фонде капремонта (или на уровне Зеленограда, в префектуре) решили, что часть работ в конкретных домах не требуется. Возможно, не хватает денег, и эту часть отложили (перенесли на другой год). Редакция выяснит причину этих изменений.

Также в этом году фонд намерен разработать проект капремонта для корпусов 448 и 1803.