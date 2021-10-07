Замена стояков теплоснабжения и радиаторов

При замене стояков в разных квартирах устанавливали трубы разных размеров, где-то стояки не меняли совсем: «Получился „слоеный пирог“ из старых и новых труб разного диаметра. Это приводит к снижению температуры для всего дома и сокращает срок службы такой системы» , — жалуются жильцы в обращении в прокуратуру. Более того, новые не грунтованные и не покрашенные трубы монтируют без удаления ржавчины, а акты скрытых работ не оформляются.

Во время проверки системы во всех новых стояках в местах сварки обнаружили дыры: «В течение 10 дней эти отверстия в экстренном порядке устраняли, в одной из квартир протечки полностью устранили только с седьмого раза! Полностью отопление в нашем доме дали только 23 сентября.

При продувке системы через отверстия в сварке, грязью из труб залило полы в нескольких квартирах. По мере увеличения температуры в отопительной системе в некоторых квартирах снова появляются протечки. К зиме, в разгар отопительного сезона, нас снова зальет, теперь уже кипятком. Халтурная непрофессиональная сварка не выдержит давления в морозы.

Новые радиаторы в квартирах холодные (температура теплоносителя не превышает 23 градусов) и плохо закреплены. Это вызвано халтурой строителей и тем, что высота радиаторов просто не подходит под высоту подоконников.

Ранее один из прорабов Жилищника заявил, что «ваши коммуникации в наших руках». Отсюда можно сделать вывод, что свои угрозы они привели в исполнение. В двухкомнатных квартирах стояки теплоснабжения не меняли вовсе, отложив замену до 2022 года. Срок окончания замены капитального ремонта работ по графику — октябрь 2021-го.