В корпусе 1203 с апреля 2021 года проходит капитальный ремонт, завершиться он должен в октябре. «Зеленоградский Жилищник злостно нарушает имущественные права жильцов дома, график выполнения работ, технологии выполнения, технику безопасности, создает жильцам невыносимые условия для проживания», — написали жители дома в коллективном письме и отправили его в Фонд капремонта, городской администрации, в прокуратуру и в нашу редакцию. Вот какие нарушения они обнаружили.
При замене стояков в разных квартирах устанавливали трубы разных размеров, где-то стояки не меняли совсем: «Получился „слоеный пирог“ из старых и новых труб разного диаметра. Это приводит к снижению температуры для всего дома и сокращает срок службы такой системы» , — жалуются жильцы в обращении в прокуратуру. Более того, новые не грунтованные и не покрашенные трубы монтируют без удаления ржавчины, а акты скрытых работ не оформляются.
Во время проверки системы во всех новых стояках в местах сварки обнаружили дыры: «В течение 10 дней эти отверстия в экстренном порядке устраняли, в одной из квартир протечки полностью устранили только с седьмого раза! Полностью отопление в нашем доме дали только 23 сентября.
При продувке системы через отверстия в сварке, грязью из труб залило полы в нескольких квартирах. По мере увеличения температуры в отопительной системе в некоторых квартирах снова появляются протечки. К зиме, в разгар отопительного сезона, нас снова зальет, теперь уже кипятком. Халтурная непрофессиональная сварка не выдержит давления в морозы.
Новые радиаторы в квартирах холодные (температура теплоносителя не превышает 23 градусов) и плохо закреплены. Это вызвано халтурой строителей и тем, что высота радиаторов просто не подходит под высоту подоконников.
Ранее один из прорабов Жилищника заявил, что «ваши коммуникации в наших руках». Отсюда можно сделать вывод, что свои угрозы они привели в исполнение. В двухкомнатных квартирах стояки теплоснабжения не меняли вовсе, отложив замену до 2022 года. Срок окончания замены капитального ремонта работ по графику — октябрь 2021-го.
При приемке мусоропровода были выявлены вмятины на стволе, незакрепленные или криво установленные секции, сквозные дыры в перекрытиях вокруг мусоропровода. Нарушения так и не устранили. По заявлению «Жилищника» мусоропровод работает в штатном режиме, однако, в мусорных камерах нет баков, сами камеры завалены стройматериалами, вывозят мусор несвоевременно, в результате от нового мусоропровода исходит сильный неприятный запах.
Мусор после строительных работ остался не только в мусорных камерах. После штукатурки стен побелку с пола так и не убрали, несмотря на многочисленные жалобы. А уборку грязи в холлах провели только спустя неделю после снятия плитки. Её качество не удовлетворило жильцов, но «Жилищник» отказался проводить уборку повторно.
Пол в приквартирных и лифтовых холлах по-прежнему покрыт осколками бетона, плитки, камушками, цементной крошкой, пылью, мусором. Стены коридоров не покрашены, плиткой облицованы стены в лифтовых холлах только на части этажей. Вся грязь, цемент, бетон, мусор четыре месяца тащится в квартиры жильцов! Мы в этом живем и мы этим дышим! Такие растянутые сроки по замене напольного и настенного покрытия недопустимы! Мы живем в жилом доме, а не на строительной площадке! Уборка лифтовых и приквартирных холлов с момента начала капитального ремонта проводилась всего четыре раза.
При этом плитка, уложенная на стенах вокруг лифтов, уже начала отваливаться.
На территории строительного городка не убирают грязь, стройматериалы и трубы лежат под открытым небом. Часть этого мусора выкидывают за забор, то есть прямо на улицу. Строительным мусором постоянно завалена территория возле запасного выхода из дома. Не единожды на территории строительного городка рабочие ремонтировали автомобили.
Во многих квартирах трубы соединяли сваркой, хотя, по проекту стыки оцинкованных труб должны осуществляться путем резьбового соединения. После каждого включения воды сварные швы давали течь. В результате во время таких неграмотных работ жители практически ежедневно оставались без воды с 9 утра до 9 вечера. В некоторых квартирах стояки до сих пор не заменены.
Там, где трубы заменяли, с счётчиков срезали пломбы. Жилищник обещал опломбировать их заново, однако этого не произошло.
Вода течёт по фасадным, недавно окрашенным, и внутренним стенам на верхних этажах.
О том, что воду отключат, Жилищник сообщает только поздно вечером и не реагирует на просьбы оповещать об этом заранее.
Из водопровода регулярно течёт ржавая вода. Справиться с этим не помогают никакие меры: «С начала капитального ремонта от жителей нашего дома поступили десятки заявок в единую диспетчерскую службу. Проводимые меры по улучшению качества горячей воды дают лишь кратковременный эффект»
Пол на общих балконах покрыли плиткой, не предназначенной для использования под открытым небом. Во время дождя она становится чрезвычайно скользкой и травмоопасной. А из-за низкой квалификации рабочих плитку на нескольких этажах перекладывали заново.
Также заменяли окна и двери, выходящие на общие балконы: «В результате на многих этажах рамы установлены так, что между дверью и рамой образовались щели более семи сантиметров шириной. На некоторых балконах двери по-прежнему старые, на некоторых — двери сняли вовсе. На этажах сквозняк и холод! Отопление на пожарной лестнице и в приквартирных холлах не работает, тепловой периметр дома не перекрыт. Никто из ответственных лиц не отвечает, когда будет завершена замена дверей».
Щели остались и после замены остекления с торцевых сторон дома. Жилищник не отвечает, когда их заделают, и заделают ли вообще.
Несмотря на то, что сметой предусмотрен восстановительный ремонт стен и полов, жильцам приходится проводить эти работы за свой счёт: «Обращения к Жилищнику о восстановлении стенок санузла, отверстий в стенах и потолках остаются без внимания. Стены за кухонными стояками прикрыты мозаикой из гипсокартона, что никак не тянет на восстановительный ремонт».
Из-за перевозки стройматериалов и оборудования стенки и двери лифтов поцарапались, на них образовались вмятины, двери покосились и стали плохо закрываться. Только через два месяца после начала капитального ремонта после непрекращающихся жалоб грузовые лифты всё-таки снабдили защитным покрытием. Но оно не спасло от поломок. Лифты стали выходить из строя и застревать, иногда вместе с пассажирами: «Аварийная бригада приезжает ремонтировать лифты через день, иногда чаще».
— Мы вынуждены ожидать лифта по 10-15 минут и более. Дождаться грузового лифта зачастую невозможно. Как в этом случае быть жителям, которые по тем или иным причинам не могут поместиться в маленький лифт? — жалуются жители на то, что лифты постоянно заняты рабочими.
Жителей корпуса 1203 не устраивает не только качество ремонта, но и его организация. «Прорабы не контролируют процесс выполнения работ в квартирах, перекладывая это на самих жителей. Контроль за рабочими усложняется тем, что часть из них не владеют русским языком» , — пишут жильцы в обращении. При этом полиция в ходе проверки не выявила нарушений (а именно отсутствия сертификатов о владении русским языком, обязательных для иностранных граждан при трудоустройстве в России).
Сварочные работы проводятся без соблюдения техники безопасности, что отражено в протоколах МВД, — добавили жильцы, недовольные отсутствием навыков и квалификации у рабочих.
В дополнение ко всем уже перечисленным нарушениям, авторы письма отмечают, что внешние швы заделаны некачественно — «уже сейчас в некоторых местах лента герлен отклеилась от швов, между плитами попадает влага».
— Жители нашего корпуса обращались за помощью во всевозможные инстанции: Фонд капитального ремонта Москвы, Префектуру Зеленоградского округа, управу района Силино, единую диспетчерскую службу, Государственную жилищную инспекцию города Москвы, Департамент капитального ремонта, мэрию. Префектура и Фонд капитального ремонта бездействуют. На наши письменные обращения приходят отписки, что работы идут по графику, технологии работ и техника безопасности соблюдаются, с ГБУ «Жилищник ЗелАО» проведена беседа. Проверки загадочным образом не выявляют никаких нарушений. Фотофакты, присланные жильцами дома попросту игнорируются. Власти города закрывают глаза на вопиющие нарушения со стороны ГБУ «Жилищник ЗелАО», — завершают возмущённые жители своё письмо и просят провести прокурорскую проверку. По словам нашей читательницы, такое же письмо готовят жители корпуса 1206.
«Зеленоград.ру» отправил запросы в Жилищник и Фонд капитального ремонта с просьбой прокомментировать выявленные нарушения и обозначить сроки их устранения.
Проблемы, связанные с капитальным ремонтом, возникают по всему Зеленограду. Из-за несоблюдения сроков, как и в корпусе 1203, отопление не включали в нескольких домах. На сайте префектуры — целая коллекция электронных обращений от жителей других микрорайонов Зеленограда, чьи дома не отапливались.
В 8 микрорайоне это корпуса 811 и 812 (капремонт проводит компания «Гамма»). «Летом в моей квартире срезали батареи отопления во всех комнатах. На сегодняшний день, 22 сентября, новые батареи не установили. О сроках установки батарей не сообщается. Мы платим за отопление, которого нет», — пишут из корпуса 811. Из корпуса 812 прислали коллективную жалобу: «Мы два года живем в разрухе из-за этого капремонта. В квартирах холодно, дети болеют. Кроме того, сегодня они отключают холодную и горячую воду».
В 1 микрорайоне на 21 сентября не включено отопление значительной части квартир в корпусе 165 (капремонт проводит «Эдельвейс») из-за невыполненной замены труб и радиаторов отопления: «При проверке работ муниципальным депутатом Т.В. Бибаевой её просто выгнали, не давая выполнять её работу — защиту прав граждан от коррумпированных и некомпетентных подрядчиков. Абсолютно непрофессиональные сотрудники фирмы „Эдельвейс“ не владеют русским языком, так называемые „сварщики“ не могут сварить новые трубы, по три раза допуская протечки, постоянно заливают квартиры и помещения дома», — сообщает житель корпуса 165.
В 12 микрорайоне нет тепла в корпусах 1202 и 1206, где капремонт идёт уже второй год. Жителям говорят, что причина задержки — в отсутствии доступа в отдельные квартиры, хозяева которых отсутствуют или отказываются от ремонта. «Устно объясняют, что вопрос может решиться только в судебном порядке. А это дни, недели, месяцы… Прошу администрацию принять экстренные меры по включению отопления. Не идти же нам с плакатами на выборы!» — написал 17 сентября житель корпуса 1206.
В ответ на все эти жалобы префектура пишет, что система отопления работает в штатном режиме. 30 сентября она отчиталась о снятии проблем.
Хроника одного капремонта
Москва, 2021
Действующие лица:
Муж, он же ГВ
Паша, мастер на все руки (контактов не дам!)
Зарубежные сотрудники Жилищника, считающие себя специалистами
Андрей, прораб, предводитель Жилищника, отвечающий за смычку города с деревней
Суббота, 19 июня 2021 года
Где-то после обеда у лифта на первом этаже появилось объявление о том, что будет жильцам нашего стояка счастье в виде замены труб гвс/хвс, ну и там до кучи, но все же по желанию, батарей центрального отопления. Вдохновившись открывшимися перспективами, срочно испрашиваю разрешение на работе перенести свой долгожданный отпуск на неделю раньше. Попутно думаю, что может зря это сделала, ведь можно же работать удаленно.
Забегая вперед, скажу, что решение было правильным, работать в условиях проходного двора, дикого шума перфораторов с болгарками, пыли, грязи, ковида просто нереально. Более того, не обольщайтесь выкрутиться из всего этого за неделю. Две, три недели, а то и дольше вам предстоит вести восстановительные и реставрационнные работы в жилище. Ибо это даже не ремонт, приравниваемый электоратом к пожару! Ремонт вы начинаете по доброй воле и без принуждения и можете делать покомнатно. То же, что происходит у нас, это стихийное бедствие повсеместно - не останется в вашей квартире такого уголка, где было бы светло и чисто.
Панический субботний звонок корпоративному хаусмайстеру, находящемуся в отпуске, с просьбой пособить с пупыркой и картоном, заезд в офис за разрешенным реквизитом на глазах у изумленной охраны... Остаток дня проходит более-менее спокойно.
После завтрака старательно и не без некоторого изящества укрываю места, где по моему разумению будут вестись грязные работы. Удовлетворенная увиденным результатом, запечатлеваю все на мобильник. Прораб Андрей, отвечающий за коммуникацию между рабочими-исполнителями и жильцами, строго сообщил, что завтра в 9-9:30 к нам придут.
Думаем с мужем, где бы еще прикупить полиэтилена и картона. И мчимся в Леруа.
Вторая половина дня "счастливо" прошла под знаком разборки и перемещения встроенного холодильника, его содержимого и короба, стоящих на пути завтрашних визитеров.
Вскочили в 6 утра, т.к. надо было предпринять еще некоторые действия для обеспечения беспрепятственной работы жилищника: собрать кровать и диван, убрать постельное белье, закрыть полиэтиленом дорогие сердцу вещи. Обещано Андреем, что в этот день нам в стояке всего лишь демонтируют старые металлические трубы и проложат новые пвх-шные.
9:00 сидим по стойке смирно на двух оставшихся доступных стульях, ждем.
9:30 - руссконеговорящий дехканин с болгаркой, удлинителем и рулоном полиэтилена попытался проникнуть в квартиру. Пробовали общаться, не вышло, в квартиру не пустили.
10:00 все еще сидим, ждем. Ремонтники отключили холодную и горячую воду. Ни рук не помыть, ни в туалет, извините, не сходить, про еду вообще молчу. Питание сегодня одноразовое, завтрак.
К 11:00 понабежала куча народу. Все как один, дружно наплевав на ковид и свежие распоряжения мэра столицы, были без перчаток, без масок, и хз, вакцинированы ли. Набившийся в санузел консилиум из трех человек бойко на своем языке принялся обсуждать предстоящие телодвижения. Нарисовался еще один, заявивший, что вот они прямо сейчас готовы отрезать все трубы... во всех комнатах. Для нас сие новость. Мы в шоке! Отправляем дехканина работать куда-нибудь в другое место, сами пытаемся выяснить, кто же именно из понабежавших есть исполнитель данной работы, и чем, собссно, будут резаться трубы. Ответ не особо удивил, но расстроил: из всех инструментов у товарищей в активе только болгарка и весьма приблизительные знания, как с ней управляться.
Параллельно в режиме ошпаренной кошки защищаю пленкой и картоном места вокруг батареи в гостиной, ибо оттуда надобно начинать. Посовещавшись с мужем, даем к комнате доступ, отчасти дабы удостовериться, что чел хотя бы с правильной стороны будет держать болгарку. Работа велась двумя мигрантами сразу: один орудовал инструментом, второй подставлял картонку, чтобы фейерверк искр ограничился в пространстве и не разлетался по всей комнате. Вопрос, а где же защитные экраны, изящно повис в воздухе. Пилили долго, нудно, громко - нервы у нас сдали. Довели до исполнителей, что хотим трубы резать своими силами. Ну им-то пофиг. А мы, между прочим, оплачиваем своими деньгами человека, которому квалифицированно придется выполнить ИХ работу, за которую ОНИ получат деньги на стадо баранов, третий дом или новую жену. Не знаю, что там у них на родине в почете.
В этот день Паша сделал резы на трубах в гостиной и на кухне. А мы снова затарились в Леруа: гипсокартоном для экранирования от искр, новым перфоратором с насадками в т.ч. по металлу, ну и там еще что-то муж прихватил по мелочи.
В Москве бушует лето, настоящее, +30, народ на пляже загорает. Мы с "удовольствием" наблюдаем эту картину, когда мчимся по городу по разным ремонтным надобностям, злые, взмыленные, голодные, вынужденные самостоятельно и за свой счет решать неожиданные ремонтные проблемы у работников Жилищника.
ГБУ Жилищник ЗелАО - "Наши проблемы станут вашими проблемами, только пустите". Мат. Точка.